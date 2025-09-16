الجبهة الوطنية: وصف الرئيس السيسي إسرائيل بالعدو تبرز الخطاب القومي المصري الأصيل

أكد النائب وليد فتحي فرعون، أمين حزب الجبهة الوطنية بمحافظة الدقهلية، أن رسائل الرئيس السيسي خلال بقمة الدوحة الطارئة شكلت تحولًا نوعيًا في الخطاب السياسي المصري، بعد وصفه إسرائيل بالعدو للمرة الأولى منذ أكثر من 50 عامًا.



وقال فرعون، في تصريح صحفي له اليوم، إن هذا التوصيف التاريخي يعكس استفحال العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، ويعبر عن موقف مصري راسخ في رفض الاحتلال والتهجير.



وأضاف فرعون، أن كلمات الرئيس السيسي جاءت قوية وحاسمة، وأعادت إلى الواجهة الخطاب القومي المصري الأصيل، الذي لا يساوم على الدم الفلسطيني ولا يقبل بسياسات الأمر الواقع.



وأشار فرعون إلى أن توصيف إسرائيل بـ”العدو” لم يكن مجرد اختيار لغوي، بل رسالة استراتيجية للداخل والخارج بأن مصر تقف في موقعها الطبيعي بجانب الشعوب المقهورة، وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني.



وأشاد برفض الرئيس القاطع لأي سيناريو لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء أو غيرها، معتبرًا ذلك خطًا أحمر وطنيًا وقوميًا لا يُسمح بتجاوزه مهما كانت الظروف.

ودعا عضو مجلس النواب، جميع القوى الوطنية والأحزاب إلى الاصطفاف خلف الدولة في معركتها السياسية والدبلوماسية لإنهاء الاحتلال ودعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.