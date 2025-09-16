قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القومى للمرأة يثمن قرار القوات المسلحة بقبول أول دفعة إناث عسكرية بكلية الطب
مدبولي: لا يوجد بأنظمة التعليم ما يسمى بوضع الأسئلة في مستوى الطالب المتوسط
ترامب يهدد: حماس ستواجهون ورطة حقيقة حال استخدام الأسرى دروعًا بشرية
وزير دفاع الاحتلال: سلاح الجو هاجم ميناء الحديدة لضمان استمرار الحصار البحري والجوي على الحوثيين
مدبولي: كل دول العالم تأثرت بحرب غزة وهذا ينطبق على إيرادات قناة السويس
ناتجاس: لا تقلقوا من رائحة الغاز المنبعثة بالعجمي غربي الإسكندرية
جيش الاحتلال: نهاجم البنية التحتية العسكرية للحوثيين في اليمن
هجوم جوي إسرائيلي يستهدف ميناء الحديدة في اليمن
نجاح جراحة عاجلة لاستئصال جزء من المعدة والطحال في مستشفي هليوبوليس
والد أماني سيدة الزقازيق لـ “صدى البلد”: عادت إلى منزلها.. وخلافات أسرية وراء رحيلها
النار ولعت في المطبخ.. سيدة تفارق الحياة حرقا أثناء إعدادها الطعام ببولاق الدكرور
المفوض السامي لحقوق الإنسان: الأدلة تتزايد على الإبادة الجماعية بغزة
برلمان

برلماني: مصر لعبت دوراً محورياً وفاعلًا في مواجهة العدوان الإسرائيلي على قطر

مجلس النواب
مجلس النواب
عبد الرحمن سرحان

قال النائب مدحت الكمار، عضو مجلس النواب، إن مصر لعبت دوراً محورياً وفاعلًا في مواجهة العدوان الإسرائيلي على قطر وفي الدفاع عن الأمن القومي العربي.

وقال الكمار، في تصريح صحفي له اليوم إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة عكست رؤية مصر الثابتة في دعم قطر والشعب الفلسطيني، مشيداً بالجهود المصرية في الوساطة الدولية مع الولايات المتحدة وقطر لوقف إطلاق النار في غزة وإنهاء معاناة المدنيين الفلسطينيين.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن مصر أكدت من خلال هذه القمة على رفض أي اعتداءات على الدول العربية، وعلى التزامها بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، محذراً من الانفلات الإسرائيلي الذي يهدد الاستقرار الإقليمي.

وأشار النائب إلى أن مواقف مصر في القمة تبرز أهمية توحيد الصف العربي والإسلامي للتصدي للانتهاكات الإسرائيلية، وتعزيز آليات الأمن والتعاون الإقليمي بما يضمن حماية الدول العربية ومنع فرض ترتيبات أحادية تهدد مصالحها.

وأوضح مدحت الكمار: أن مصر ستواصل دعم حقوق الفلسطينيين المشروعة، وستعمل على تعزيز جهود التهدئة ووقف التصعيد، مؤكداً أن الاعتراف الفوري بدولة فلسطين هو السبيل لضمان حل الدولتين والحفاظ على الأمن والسلام في المنطقة.

وأضاف: "كلمة مصر في القمة لم تكن مجرد موقف سياسي، بل كانت رسالة واضحة للعالم، تؤكد التزام القاهرة بحماية الأمن القومي العربي ودعم القضية الفلسطينية، وتجسد دورها الريادي في العمل العربي المشترك".

واختتم النائب مدحت الكمار، أن هذه الرؤية المصرية تعكس التوازن بين القوة الدبلوماسية والمسؤولية الأخلاقية، وتعطي نموذجاً للتعامل مع الأزمات الإقليمية الكبرى، بما يحقق السلام والاستقرار في المنطقة العربية والإسلامية.

