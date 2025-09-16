برلماني: مصر لعبت دوراً محورياً وفاعلًا في مواجهة العدوان الإسرائيلي على قطر

قال النائب مدحت الكمار، عضو مجلس النواب، إن مصر لعبت دوراً محورياً وفاعلًا في مواجهة العدوان الإسرائيلي على قطر وفي الدفاع عن الأمن القومي العربي.

وقال الكمار، في تصريح صحفي له اليوم إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة عكست رؤية مصر الثابتة في دعم قطر والشعب الفلسطيني، مشيداً بالجهود المصرية في الوساطة الدولية مع الولايات المتحدة وقطر لوقف إطلاق النار في غزة وإنهاء معاناة المدنيين الفلسطينيين.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن مصر أكدت من خلال هذه القمة على رفض أي اعتداءات على الدول العربية، وعلى التزامها بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، محذراً من الانفلات الإسرائيلي الذي يهدد الاستقرار الإقليمي.

وأشار النائب إلى أن مواقف مصر في القمة تبرز أهمية توحيد الصف العربي والإسلامي للتصدي للانتهاكات الإسرائيلية، وتعزيز آليات الأمن والتعاون الإقليمي بما يضمن حماية الدول العربية ومنع فرض ترتيبات أحادية تهدد مصالحها.

وأوضح مدحت الكمار: أن مصر ستواصل دعم حقوق الفلسطينيين المشروعة، وستعمل على تعزيز جهود التهدئة ووقف التصعيد، مؤكداً أن الاعتراف الفوري بدولة فلسطين هو السبيل لضمان حل الدولتين والحفاظ على الأمن والسلام في المنطقة.

وأضاف: "كلمة مصر في القمة لم تكن مجرد موقف سياسي، بل كانت رسالة واضحة للعالم، تؤكد التزام القاهرة بحماية الأمن القومي العربي ودعم القضية الفلسطينية، وتجسد دورها الريادي في العمل العربي المشترك".

واختتم النائب مدحت الكمار، أن هذه الرؤية المصرية تعكس التوازن بين القوة الدبلوماسية والمسؤولية الأخلاقية، وتعطي نموذجاً للتعامل مع الأزمات الإقليمية الكبرى، بما يحقق السلام والاستقرار في المنطقة العربية والإسلامية.