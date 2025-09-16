نائبة: محاولات الأذرع الإعلامية الاسرائيلية لتشويه القادة العرب بائسة لضرب وحدة الصف

انتقدت النائبة حياة خطاب، عضو مجلس الشيوخ، التصريحات الأخيرة للعديد من الأذرع الإعلامية الاسرائيلية ومنها المدعو إيدي كوهين، مؤكدة أنها “محاولة بائسة ومكشوفة” تستهدف الإساءة إلى الحكام العرب وزعزعة الثقة بين الشعوب وقياداتها، مشددة على أن مثل هذه الأكاذيب لن تنال من وحدة الصف العربي.

وأشارت خطاب خلال تصريحات لها إلى أن قوة الرئيس عبد الفتاح السيسي ورسائله الحاسمة خلال القمة العربية، جسدت الموقف المصري الراسخ والداعم لوحدة الصف العربي، موضحة أن القادة العرب اليوم يقفون على قلب رجل واحد في مواجهة الانتهاكات والتجاوزات الإسرائيلية.

وأضافت أن الحملات الإعلامية الإسرائيلية وتصريحات رموزها لن تفلح في بث الفتنة، بل تزيد الشعوب العربية تماسكًا وإصرارًا على مواجهة الأكاذيب والدفاع عن حقوقها المشروعة.

وشددت النائبة على تمسك العرب بمواقفهم تجاه القضايا والملفات العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، باعتبارها قضية مركزية توحد الشعوب العربية والإسلامية، مؤكدة أن الحملات الإعلامية الإسرائيلية وتصريحات رموزها لن تفلح في بث الفتنة أو التشكيك في المواقف الثابتة.