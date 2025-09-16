قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل يمكن تعميم تجربة الانتخابات الإلكترونية على البرلمان المقبل؟ رئيس قضايا الدولة يجيب
مصر وأوزبكستان تبحثان تبادل الخبرات في منظومة تتبع السلع الأساسية والرقابة الرقمية
مفيش تأجيل| وزير التعليم: بدء العام الدراسي الجديد في المدارس بعد 4 أيام
المفوض الأممي لحقوق الإنسان: إسرائيل تدمر أي أفق لتحقيق حل الدولتين
عرض تاريخي .. الأهلي يقترب من حسم ملف المدير الفني الأجنبي| فيديو
الأمل أقوى.. طفلة صعيدية تهزم السرطان وتحتفل بعودتها للحياة في الأقصر
هل يتم حظر إسرائيل من المشاركة في الفعاليات الرياضية الدولية؟| اعرف الإجابة
المشيخة العامة للطرق الصوفية تحدد مواعيد احتفالات المولد النبوي وأولياء الله لعام 2025
أول دولة يزورها أمير قطر عقب العدوان الإسرائيلي على الدوحة
مسئول عسكري إسرائيلي: 40% من سكان غزة نزحوا إلى المناطق الجنوبية
وزير السياحة والآثار: 22% زيادة في أعداد السائحين الوافدين لمصر حتى يوليو 2025
إضافة المواليد 2025.. خطوات تحديث بطاقات التموين عبر مصر الرقمية
نائبة: محاولات الأذرع الإعلامية الاسرائيلية لتشويه القادة العرب بائسة لضرب وحدة الصف

عبد الرحمن سرحان

انتقدت النائبة حياة خطاب، عضو مجلس الشيوخ، التصريحات الأخيرة للعديد من الأذرع الإعلامية الاسرائيلية ومنها المدعو إيدي كوهين، مؤكدة أنها “محاولة بائسة ومكشوفة” تستهدف الإساءة إلى الحكام العرب وزعزعة الثقة بين الشعوب وقياداتها، مشددة على أن مثل هذه الأكاذيب لن تنال من وحدة الصف العربي.

وأشارت خطاب خلال تصريحات لها  إلى أن قوة الرئيس عبد الفتاح السيسي ورسائله الحاسمة خلال القمة العربية، جسدت الموقف المصري الراسخ والداعم لوحدة الصف العربي، موضحة أن القادة العرب اليوم يقفون على قلب رجل واحد في مواجهة الانتهاكات والتجاوزات الإسرائيلية.

وأضافت أن الحملات الإعلامية الإسرائيلية وتصريحات رموزها لن تفلح في بث الفتنة، بل تزيد الشعوب العربية تماسكًا وإصرارًا على مواجهة الأكاذيب والدفاع عن حقوقها المشروعة.

وشددت النائبة على تمسك العرب بمواقفهم تجاه القضايا والملفات العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، باعتبارها قضية مركزية توحد الشعوب العربية والإسلامية، مؤكدة أن الحملات الإعلامية الإسرائيلية وتصريحات رموزها لن تفلح في بث الفتنة أو التشكيك في المواقف الثابتة.

