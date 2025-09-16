سلة الأهلي تصل صربيا لخوض معسكر الإعداد للموسم الجديد

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي إلى صربيا صباح غدٍ الثلاثاء لخوض معسكر إعداد، استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد.

ويقيم فريق سلة الأهلي معسكر في صربيا خلال الفترة من ١٦ إلى ٣٠ سبتمبر الجاري.

ومن المقرر أن يخوض «رجال سلة الأهلي» خمس مباريات ودية خلال المعسكر الخارجي، ضمن تحضيراته للموسم الجديد والذي ينطلق في شهر أكتوبر المقبل.