لمتابعة انتظام العمل.. جولة بمستشفى الحميات والجهاز الهضمي بالإسكندرية

واصلت لجنة المرور الموسعة بمديرية الصحة بالإسكندرية أعمالها بزيارة تفقدية إلى مستشفى الحميات والجهاز الهضمي، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد يحيى بدران وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، وفي إطار المتابعة المستمرة والحرص على الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية.

وشملت الجولة متابعة انتظام العمل بأقسام الاستقبال والطوارئ، والتأكد من الالتزام بمعايير مكافحة العدوى وضبط خط سير المرضى، ومراجعة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية الحيوية، بالإضافة إلى متابعة أداء الفرق الطبية والتمريضية وانضباط العمل داخل العيادات والأقسام المختلفة، مع مراجعة مؤشرات الأداء والتأكيد على الالتزام بالمعايير والبروتوكولات العلاجية.

وعقب الانتهاء من المرور، عقد الدكتور أحمد بحلاق وكيل المديرية اجتماعاً موسعاً بحضور الدكتورة رحاب مرزوق، مدير عام منطقة وسط الطبية والدكتور شريف إسماعيل مدير المستشفى وجميع أعضاء اللجنة، حيث تمت مناقشة جميع الملاحظات التي تم رصدها أثناء المرور، وكذلك النقاط التي تمت معالجتها والتعامل معها على رأس العمل.

ووجّه بحلاق برفع تقارير شاملة إلى وكيل الوزارة، مؤكدًا أن المديرية ستقف إلى جانب المستشفى لتذليل كافة العقبات، والعمل على توفير الاحتياجات اللازمة بما يضمن وضع المستشفى في المكانة التي تستحقها وتقديم أفضل خدمة صحية للمرضى.

كما شدّد على أن أعمال لجنة المرور الموسعة ستستمر بشكل دوري ومنهجي ضمن خطة شاملة تهدف إلى تطوير المستشفيات والوحدات الصحية، وضمان تقديم خدمة طبية متميزة تليق بمواطني محافظة الإسكندرية.