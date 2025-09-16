قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وفاة الكابتن عمر عبد الله نجم نادي غزل المحلة بعد صراع مع المرض
رئيس الوزراء: لدينا بدائل كثيرة لاحتياجات الدولة من الغاز
الوزراء: تأمين احتياجاتنا من الغاز لخمس سنوات مقبلة
مدبولي: لن تحتاج إلى برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي
الوزراء: أرقام الدعم هي الأكبر في مساهمات الموازنة
مدبولي : نستهدف نزول معدلات الدين إلى ما يتراوح بين 73% إلى 70% من إجمالي الناتج المحلي
مدبولي : نستهدف خروج مصر من عباءة صندوق النقد الدولي
ناسا تثير الجدل باكتشافات جديدة حول الحياة على المريخ .. ماذا وجد العلماء؟
مدبولي : المستثمرون يطالبون باستدامة الطاقة والغاز الطبيعي
لا كاميرات مراقبة والجرد أظهر السرقة | مصادر تكشف لـ "صدى البلد" تفاصيل اختفاء سوار متحف التحرير
رئيس الوزراء يجيب عن السؤال المهم: متى يشعر المواطن بالتحسن.. ومتى يجني ثمار المؤشرات التي تنشرها الحكومة؟
مدبولي: التضخم انخفض لـ 12% .. ونجني ثمار الإصلاحات الاقتصادية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لمتابعة انتظام العمل.. جولة بمستشفى الحميات والجهاز الهضمي بالإسكندرية

جولة تفقدية بمستشفى الحميات والجهاز الهضمي بالإسكندرية
جولة تفقدية بمستشفى الحميات والجهاز الهضمي بالإسكندرية
أحمد بسيوني

واصلت لجنة المرور الموسعة بمديرية الصحة بالإسكندرية أعمالها بزيارة تفقدية إلى مستشفى الحميات والجهاز الهضمي، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد يحيى بدران  وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، وفي إطار المتابعة المستمرة والحرص على الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية.

وشملت الجولة متابعة انتظام العمل بأقسام الاستقبال والطوارئ، والتأكد من الالتزام بمعايير مكافحة العدوى وضبط خط سير المرضى، ومراجعة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية الحيوية، بالإضافة إلى متابعة أداء الفرق الطبية والتمريضية وانضباط العمل داخل العيادات والأقسام المختلفة، مع مراجعة مؤشرات الأداء والتأكيد على الالتزام بالمعايير والبروتوكولات العلاجية.

وعقب الانتهاء من المرور، عقد الدكتور أحمد بحلاق وكيل المديرية اجتماعاً موسعاً بحضور الدكتورة رحاب مرزوق، مدير عام منطقة وسط الطبية والدكتور شريف إسماعيل مدير المستشفى وجميع أعضاء اللجنة، حيث تمت مناقشة جميع الملاحظات التي تم رصدها أثناء المرور، وكذلك النقاط التي تمت معالجتها والتعامل معها على رأس العمل.

ووجّه بحلاق برفع تقارير شاملة إلى وكيل الوزارة، مؤكدًا أن المديرية ستقف إلى جانب المستشفى لتذليل كافة العقبات، والعمل على توفير الاحتياجات اللازمة بما يضمن وضع المستشفى في المكانة التي تستحقها وتقديم أفضل خدمة صحية للمرضى.

كما شدّد على أن أعمال لجنة المرور الموسعة ستستمر بشكل دوري ومنهجي ضمن خطة شاملة تهدف إلى تطوير المستشفيات والوحدات الصحية، وضمان تقديم خدمة طبية متميزة تليق بمواطني محافظة الإسكندرية.

الاسكندرية مستشفى الحميات متابعة انتظام العمل الجهاز الهضمي مديرية الصحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عائلات الأسرى الإسرائيليين في مظاهرات سابق

هروب نتنياهو من مقر إقامته في القدس المحتلة

وزير التعليم

بشرى مالية سارة للمعلمين| وزير التعليم: 1000جنيه حافز ومفيش جنيه هيتأخر

إمام عاشور

بعد إصابته ونقله المستشفى.. ما هو مرض إمام عاشور ومدة غيابه؟

وزير التعليم

أول رد من وزير التعليم على شكاوى اجبار الطلاب على شراء كتب المدارس التجريبية

منتحل صفة كاهن

لا تتعاملوا معه.. الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحذر من منتحل صفة كاهن

الرئيس السيسي

قرار جمهورى بتعيين علاء حسن الشريف أمينًا عامًا لمجلس الوزراء

الدواجن

%60 انخفاضًا.. مفاجأة بشأن أسعار الدواجن بالأسواق

وزير التعليم

حافزين مش واحد.. وزير التعليم يعلن مفاجأة سارة للمعلمين

ترشيحاتنا

جيوكيريس

جيوكيريس يقود الهجوم.. تشكيل آرسنال ضد أتلتيك بلباو في دوري أبطال أوروبا

مريم ثروت

الزمالك يتعاقد مع مريم ثروت لتدعيم فريق الطائرة

لوران بلان

جماهير اتحاد جدة تطالب برحيل لوران بلان

بالصور

احترس من تقديم الجبنة المثلثات للأطفال .. لاحظ الفرق بين هذه الأنواع

السر الخفي وراء الجبنة المثلثات
السر الخفي وراء الجبنة المثلثات
السر الخفي وراء الجبنة المثلثات

تحت الـ100 ألف ريال .. أرخص 5 سيارات سيدان في السعودية

سيارات السعودية
سيارات السعودية
سيارات السعودية

في العام الدراسي الجديد.. دليل الأمهات لاختيار الشنطة المثالية وغذاء صحي للأطفال

أفضل طريقة لاختيار شنط مدرسية وغذاء صحي للأطفال
أفضل طريقة لاختيار شنط مدرسية وغذاء صحي للأطفال
أفضل طريقة لاختيار شنط مدرسية وغذاء صحي للأطفال

إصابة إمام عاشور بمرض غريب .. ما هو وما أهم المعلومات عنه

امام عاشور
امام عاشور
امام عاشور

فيديو

سعد لمجرد

شبه دماغي.. سعد لمجرد يطرح أغنيته الجديدة

هلع على رحلة إسرائيلية

هلع على رحلة إسرائيلية … اشتباك بين ركاب طائرة من تل أبيب بسبب الصلاة

فوائد البرقوق

وداعًا للتجاعيد والشيب.. البرقوق هو الحل السحري

اختراق الهاتف من مكالمة

مكالمات ممكن تعرض موبايلك للاختراق .. إزاي تحمي نفسك؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب.. كلنا مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

المزيد