قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وفاة الكابتن عمر عبد الله نجم نادي غزل المحلة بعد صراع مع المرض
رئيس الوزراء: لدينا بدائل كثيرة لاحتياجات الدولة من الغاز
الوزراء: تأمين احتياجاتنا من الغاز لخمس سنوات مقبلة
مدبولي: لن تحتاج إلى برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي
الوزراء: أرقام الدعم هي الأكبر في مساهمات الموازنة
مدبولي : نستهدف نزول معدلات الدين إلى ما يتراوح بين 73% إلى 70% من إجمالي الناتج المحلي
مدبولي : نستهدف خروج مصر من عباءة صندوق النقد الدولي
ناسا تثير الجدل باكتشافات جديدة حول الحياة على المريخ .. ماذا وجد العلماء؟
مدبولي : المستثمرون يطالبون باستدامة الطاقة والغاز الطبيعي
لا كاميرات مراقبة والجرد أظهر السرقة | مصادر تكشف لـ "صدى البلد" تفاصيل اختفاء سوار متحف التحرير
رئيس الوزراء يجيب عن السؤال المهم: متى يشعر المواطن بالتحسن.. ومتى يجني ثمار المؤشرات التي تنشرها الحكومة؟
مدبولي: التضخم انخفض لـ 12% .. ونجني ثمار الإصلاحات الاقتصادية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

افتتاح المؤتمر السابع للشراكة من أجل المبادرات الدولية للقاحات في القاهرة

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
عبدالصمد ماهر

افتتح الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، فعاليات المؤتمر السابع للشراكة من أجل المبادرات الدولية للقاحات (PIVI) بالقاهرة، بحضور ممثلين عن التحالف العالمي للصحة، ومراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة (US-CDC)، ومنظمة الصحة العالمية (WHO)، إلى جانب ممثلي 22 دولة من مختلف قارات العالم.

يأتي المؤتمر في إطار تعزيز التعاون بين وزارة الصحة والسكان والمنظمات الدولية لدعم الوقاية من الأمراض ومكافحتها، مع التأكيد على التزام مصر بتعزيز الشراكات العالمية في مجال التطعيمات.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المؤتمر يستمر ثلاثة أيام، ويناقش تعزيز برامج تطعيم البالغين ضد الإنفلونزا الموسمية، ورفع نسب التغطية بين الفئات عالية الخطورة مثل الحوامل وكبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة، إلى جانب استعراض آليات تقييم وتحسين كفاءة برامج التطعيم في الدول المشاركة.

التزام مصر بدعم جهود الوقاية من الإنفلونزا والأمراض التنفسية

وأكد الدكتور قنديل في كلمته التزام مصر بدعم جهود الوقاية من الإنفلونزا والأمراض التنفسية، مشيدًا بدور الشركاء الدوليين في تعزيز قدرات مصر لمواجهة الإنفلونزا الموسمية والجوائح المحتملة. 

وأشار إلى امتلاك مصر نظام ترصد وبائي متقدم يغطي جميع المستشفيات ويرصد 55 مرضًا معديًا، بما في ذلك الإنفلونزا. كما توفر الدولة لقاح الإنفلونزا الموسمية مجانًا للفرق الطبية وبأجر رمزي للفئات المعرضة للخطر.

وأضاف أن البرنامج الموسع للتطعيمات في مصر يحقق تغطية تزيد عن 95% للأطفال ضد 10 أمراض، مدعومًا بتطويرات رقمية تشمل التسجيل الإلكتروني والرسائل التذكيرية للأهالي.

واختتم نائب الوزير بالتأكيد على أهمية المؤتمر كمنصة لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون الدولي لتوسيع نطاق التطعيمات وحماية المجتمعات من الأمراض التنفسية.

PIVI القاهرة وزير الصحة التحالف العالمي للصحة WHO مكافحة الأمراض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عائلات الأسرى الإسرائيليين في مظاهرات سابق

هروب نتنياهو من مقر إقامته في القدس المحتلة

وزير التعليم

بشرى مالية سارة للمعلمين| وزير التعليم: 1000جنيه حافز ومفيش جنيه هيتأخر

إمام عاشور

بعد إصابته ونقله المستشفى.. ما هو مرض إمام عاشور ومدة غيابه؟

وزير التعليم

أول رد من وزير التعليم على شكاوى اجبار الطلاب على شراء كتب المدارس التجريبية

منتحل صفة كاهن

لا تتعاملوا معه.. الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحذر من منتحل صفة كاهن

الرئيس السيسي

قرار جمهورى بتعيين علاء حسن الشريف أمينًا عامًا لمجلس الوزراء

الدواجن

%60 انخفاضًا.. مفاجأة بشأن أسعار الدواجن بالأسواق

وزير التعليم

حافزين مش واحد.. وزير التعليم يعلن مفاجأة سارة للمعلمين

ترشيحاتنا

جانب من الاجتماع

محافظ القليوبية يعقد اللقاء الجماهيري الأسبوعي بمدينة الخانكة لحل مشكلات المواطنين

إزالة 12 مكمار فحم في حملة مكبرة بمركز ساحل سليم بأسيوط

إزالة 12 مكمار فحم في حملة مكبرة بمركز ساحل سليم بأسيوط | صور

موسم حصاد السمسم بالإسماعيلية

بدء حصاد محصول السمسم في الإسماعيلية وسط مؤشرات إنتاجية مبشرة

بالصور

احترس من تقديم الجبنة المثلثات للأطفال .. لاحظ الفرق بين هذه الأنواع

السر الخفي وراء الجبنة المثلثات
السر الخفي وراء الجبنة المثلثات
السر الخفي وراء الجبنة المثلثات

تحت الـ100 ألف ريال .. أرخص 5 سيارات سيدان في السعودية

سيارات السعودية
سيارات السعودية
سيارات السعودية

في العام الدراسي الجديد.. دليل الأمهات لاختيار الشنطة المثالية وغذاء صحي للأطفال

أفضل طريقة لاختيار شنط مدرسية وغذاء صحي للأطفال
أفضل طريقة لاختيار شنط مدرسية وغذاء صحي للأطفال
أفضل طريقة لاختيار شنط مدرسية وغذاء صحي للأطفال

إصابة إمام عاشور بمرض غريب .. ما هو وما أهم المعلومات عنه

امام عاشور
امام عاشور
امام عاشور

فيديو

سعد لمجرد

شبه دماغي.. سعد لمجرد يطرح أغنيته الجديدة

هلع على رحلة إسرائيلية

هلع على رحلة إسرائيلية … اشتباك بين ركاب طائرة من تل أبيب بسبب الصلاة

فوائد البرقوق

وداعًا للتجاعيد والشيب.. البرقوق هو الحل السحري

اختراق الهاتف من مكالمة

مكالمات ممكن تعرض موبايلك للاختراق .. إزاي تحمي نفسك؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب.. كلنا مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

المزيد