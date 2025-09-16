افتتاح المؤتمر السابع للشراكة من أجل المبادرات الدولية للقاحات في القاهرة

افتتح الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، فعاليات المؤتمر السابع للشراكة من أجل المبادرات الدولية للقاحات (PIVI) بالقاهرة، بحضور ممثلين عن التحالف العالمي للصحة، ومراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة (US-CDC)، ومنظمة الصحة العالمية (WHO)، إلى جانب ممثلي 22 دولة من مختلف قارات العالم.

يأتي المؤتمر في إطار تعزيز التعاون بين وزارة الصحة والسكان والمنظمات الدولية لدعم الوقاية من الأمراض ومكافحتها، مع التأكيد على التزام مصر بتعزيز الشراكات العالمية في مجال التطعيمات.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المؤتمر يستمر ثلاثة أيام، ويناقش تعزيز برامج تطعيم البالغين ضد الإنفلونزا الموسمية، ورفع نسب التغطية بين الفئات عالية الخطورة مثل الحوامل وكبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة، إلى جانب استعراض آليات تقييم وتحسين كفاءة برامج التطعيم في الدول المشاركة.

التزام مصر بدعم جهود الوقاية من الإنفلونزا والأمراض التنفسية

وأكد الدكتور قنديل في كلمته التزام مصر بدعم جهود الوقاية من الإنفلونزا والأمراض التنفسية، مشيدًا بدور الشركاء الدوليين في تعزيز قدرات مصر لمواجهة الإنفلونزا الموسمية والجوائح المحتملة.

وأشار إلى امتلاك مصر نظام ترصد وبائي متقدم يغطي جميع المستشفيات ويرصد 55 مرضًا معديًا، بما في ذلك الإنفلونزا. كما توفر الدولة لقاح الإنفلونزا الموسمية مجانًا للفرق الطبية وبأجر رمزي للفئات المعرضة للخطر.

وأضاف أن البرنامج الموسع للتطعيمات في مصر يحقق تغطية تزيد عن 95% للأطفال ضد 10 أمراض، مدعومًا بتطويرات رقمية تشمل التسجيل الإلكتروني والرسائل التذكيرية للأهالي.

واختتم نائب الوزير بالتأكيد على أهمية المؤتمر كمنصة لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون الدولي لتوسيع نطاق التطعيمات وحماية المجتمعات من الأمراض التنفسية.