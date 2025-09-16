الشباب والرياضة تختتم البرنامج التدريبي فكر وفن بأندية السكان

اختتمت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب، فعاليات البرنامج التدريبي "فكر وفن" بمراكز الشباب بمحافظات القاهرة والشرقية والسويس، وذلك بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA ومؤسسة اتجاه.

استمرت الفعاليات خمسة أيام، وتناولت موضوعات التوعية بالصحة الإنجابية، العنف القائم على النوع الاجتماعي، زواج الأطفال، ختان الإناث، وصحة المراهقين، إلى جانب تقديم عروض مسرحية لفريق "نواة" للفنون المجتمعية وأمسيات موسيقية لفرقة "الشمندورة".

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن أندية السكان بمراكز الشباب تمثل منصات فاعلة لنشر الوعي المجتمعي، مشيراً إلى أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بالشباب باعتبارهم الركيزة الأساسية لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

