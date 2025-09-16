برلمانية: كلمة الرئيس السيسي في قمة الدوحة تؤكد موقف مصر التاريخي الداعم للقضية الفلسطينية

أكدت النائبة سلوى أبو الوفا، أمين سر لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الاثنين، خلال مشاركته في القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المنعقدة في العاصمة القطرية الدوحة، بعثت برسائل هامة وحاسمة وعبرت عن الموقف المصري التاريخي والثابت من دعم القضية الفلسطينية، مؤكدة أن الرئيس السيسي في كلمته وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه القضية الفلسطينية.

وأشارت "أبوالوفا" في تصريحات صحفية لها اليوم ، أن الرئيس السيسي وجه رسالة هامة للشعب الإسرائيلي والتي أكد خلالها أن استمرار السياسات العدوانية يقوض فرص السلام ويهدد حتى الاتفاقيات القائمة، وهو ما يعني أن إسرائيل تضع نفسها أمام مخاطر حقيقية على المدى البعيد.

وأوضحت "أبوالوفا" ، أن كلمة الرئيس السيسي أكدت علي رفض أي اعتداءات على الدول العربية، وعلى التزامها بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، محذراً من الانفلات الإسرائيلي الذي يهدد الاستقرار الإقليمي.

وتابعت قائلة: وكذلك بالتأكيد علي أن العدوان الإسرائيلي على دولة قطر جريمة ممنهجة تمثل تهديدا مباشرا للأمن القومي العربي والإسلامي، وثانيها أن إسرائيل تجاوزت كل الخطوط الحمراء بممارساتها الاستفزازية، وهو ما يفرض على المجتمع الدولي التحرك الجاد لوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن الشعب الفلسطيني الأعزل منذ احداث السابع من أكتوبر 2023 وهو يعيش مأساة إنسانية غير مسبوقة وعدوانا إسرائيليا غاشما، ومستمرا، منتقدة صمت المجتمع الدولي وتخاذله في مواجهة جرائم الاحتلال الإسرائيلي، الأمر الذي أصبح غير مقبول على الإطلاق.

وأضافت "أبوالوفا" أن موقف مصر سيظل داعما للقضية الفلسطينية ورافضاً لأي مخططات تهجير قسري أو طوعي للشعب الفلسطيني حتي لا يتم تصفية القضية الفلسطينية، مشيرة إلي أهمية تأكيد الرئيس السيسى على مركزية القضية الفلسطينية باعتبارها جوهر الصراع في الشرق الأوسط وحلها بشكل جذري وعادل من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية خطوة مهمة في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة.