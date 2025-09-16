قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وفاة الكابتن عمر عبد الله نجم نادي غزل المحلة بعد صراع مع المرض
رئيس الوزراء: لدينا بدائل كثيرة لاحتياجات الدولة من الغاز
الوزراء: تأمين احتياجاتنا من الغاز لخمس سنوات مقبلة
مدبولي: لن تحتاج إلى برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي
الوزراء: أرقام الدعم هي الأكبر في مساهمات الموازنة
مدبولي : نستهدف نزول معدلات الدين إلى ما يتراوح بين 73% إلى 70% من إجمالي الناتج المحلي
مدبولي : نستهدف خروج مصر من عباءة صندوق النقد الدولي
ناسا تثير الجدل باكتشافات جديدة حول الحياة على المريخ .. ماذا وجد العلماء؟
مدبولي : المستثمرون يطالبون باستدامة الطاقة والغاز الطبيعي
لا كاميرات مراقبة والجرد أظهر السرقة | مصادر تكشف لـ "صدى البلد" تفاصيل اختفاء سوار متحف التحرير
رئيس الوزراء يجيب عن السؤال المهم: متى يشعر المواطن بالتحسن.. ومتى يجني ثمار المؤشرات التي تنشرها الحكومة؟
مدبولي: التضخم انخفض لـ 12% .. ونجني ثمار الإصلاحات الاقتصادية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

المؤتمر: كلمة الرئيس السيسي في قمة الدوحة رسالة حاسمة لحماية السيادة العربية

السيسي
السيسي

أكد القبطان وليد جودة، الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر بالقاهرة، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة، جاءت واضحة وحاسمة في إدانة العدوان الإسرائيلي على دولة قطر الشقيقة، ورسخت موقف مصر الثابت في رفض أي انتهاكات تمس سيادة الدول العربية أو تهدد أمنها واستقرارها.

وأشار "جودة" إلى أن الرئيس السيسي شدد على التمسك بالحل العادل للقضية الفلسطينية، وإقامة الدولة المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مع رفض كل محاولات التهجير أو فرض الأمر الواقع بالقوة.

وأضاف أن دعوة الرئيس لوحدة الصف العربي والإسلامي وإنشاء آلية مشتركة للتنسيق والتعاون، تمثل خطوة جوهرية لتعزيز الأمن القومي العربي والإسلامي، ورسالة قوية بأن السيادة العربية خط أحمر لا يمكن المساس به.

في سياق متصل، قال المهندس هيثم أمان الأمين المساعد لشؤون التنظيم بحزب المؤتمر بالقاهرة، أن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة، جاء ليرسل رسائل واضحة وقوية لم تكن مألوفة في الخطاب الدبلوماسي المصري في العقود الماضية، حيث وجه تحذيراً مباشراً وغير مسبوق للشعب الإسرائيلي بأن استمرار السياسات العدوانية الإسرائيلية لن يؤدي فقط إلى إفشال أي فرص للسلام المستقبلية، بل سيهدد اتفاقيات السلام القائمة مع دول المنطقة.

جاء ذلك في تصريحات له اليوم، مؤكدا أن كلمة الرئيس السيسي بقمة الدوحة، تمثل تحولاً استراتيجياً في السياسة المصرية، حيث انتقلت من دور الوسيط إلى دور القائد العربي الذي يدفع بالأمة نحو وحدة الصف ومواجهة التحديات المشتركة.

ولفت هيثم أمان إلى إن دعوة الرئيس لإنشاء آلية عربية إسلامية للتنسيق والتعاون تمثل رؤية استراتيجية ستغير موازين القوى في المنطقة، وتضمن عدم هيمنة أي طرف على مقدرات المنطقة ومستقبلها، كما أن التأكيد على رفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين أو المساس بحقوقهم يمثل الموقف الثابت لمصر الذي لا يتزعزع.

واختتم حديثه بأن كلمة الرئيس السيسي في الدوحة لم تكن مجرد خطاب عادي، بل كانت إعلاناً لميلاد مرحلة جديدة في السياسة العربية المشتركة، مرحلة تقودها مصر بقوة وحكمة وإرادة صلبة.

السيسي الرئيس السيسي القمة العربية البرلمان النواب سيسي

عائلات الأسرى الإسرائيليين في مظاهرات سابق

هروب نتنياهو من مقر إقامته في القدس المحتلة

وزير التعليم

بشرى مالية سارة للمعلمين| وزير التعليم: 1000جنيه حافز ومفيش جنيه هيتأخر

إمام عاشور

بعد إصابته ونقله المستشفى.. ما هو مرض إمام عاشور ومدة غيابه؟

وزير التعليم

أول رد من وزير التعليم على شكاوى اجبار الطلاب على شراء كتب المدارس التجريبية

منتحل صفة كاهن

لا تتعاملوا معه.. الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحذر من منتحل صفة كاهن

الرئيس السيسي

قرار جمهورى بتعيين علاء حسن الشريف أمينًا عامًا لمجلس الوزراء

الدواجن

%60 انخفاضًا.. مفاجأة بشأن أسعار الدواجن بالأسواق

وزير التعليم

حافزين مش واحد.. وزير التعليم يعلن مفاجأة سارة للمعلمين

جيوكيريس

جيوكيريس يقود الهجوم.. تشكيل آرسنال ضد أتلتيك بلباو في دوري أبطال أوروبا

مريم ثروت

الزمالك يتعاقد مع مريم ثروت لتدعيم فريق الطائرة

لوران بلان

جماهير اتحاد جدة تطالب برحيل لوران بلان

بالصور

احترس من تقديم الجبنة المثلثات للأطفال .. لاحظ الفرق بين هذه الأنواع

السر الخفي وراء الجبنة المثلثات

تحت الـ100 ألف ريال .. أرخص 5 سيارات سيدان في السعودية

سيارات السعودية

في العام الدراسي الجديد.. دليل الأمهات لاختيار الشنطة المثالية وغذاء صحي للأطفال

أفضل طريقة لاختيار شنط مدرسية وغذاء صحي للأطفال

إصابة إمام عاشور بمرض غريب .. ما هو وما أهم المعلومات عنه

امام عاشور

سعد لمجرد

شبه دماغي.. سعد لمجرد يطرح أغنيته الجديدة

هلع على رحلة إسرائيلية

هلع على رحلة إسرائيلية … اشتباك بين ركاب طائرة من تل أبيب بسبب الصلاة

فوائد البرقوق

وداعًا للتجاعيد والشيب.. البرقوق هو الحل السحري

اختراق الهاتف من مكالمة

مكالمات ممكن تعرض موبايلك للاختراق .. إزاي تحمي نفسك؟

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب.. كلنا مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

