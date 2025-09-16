قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء: لدينا بدائل كثيرة لاحتياجات الدولة من الغاز
الوزراء: تأمين احتياجاتنا من الغاز لخمس سنوات مقبلة
مدبولي: لن تحتاج إلى برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي
الوزراء: أرقام الدعم هي الأكبر في مساهمات الموازنة
مدبولي : نستهدف نزول معدلات الدين إلى ما يتراوح بين 73% إلى 70% من إجمالي الناتج المحلي
مدبولي : نستهدف خروج مصر من عباءة صندوق النقد الدولي
ناسا تثير الجدل باكتشافات جديدة حول الحياة على المريخ .. ماذا وجد العلماء؟
مدبولي : المستثمرون يطالبون باستدامة الطاقة والغاز الطبيعي
لا كاميرات مراقبة والجرد أظهر السرقة | مصادر تكشف لـ "صدى البلد" تفاصيل اختفاء سوار متحف التحرير
رئيس الوزراء يجيب عن السؤال المهم: متى يشعر المواطن بالتحسن.. ومتى يجني ثمار المؤشرات التي تنشرها الحكومة؟
مدبولي: التضخم انخفض لـ 12% .. ونجني ثمار الإصلاحات الاقتصادية
مدبولي يكشف الرؤية الاقتصادية للدولة المصرية الفترة المقبلة
برلمان

عاصم سليمان: كلمة الرئيس السيسي في قمة الدوحة وضعت العالم أمام مسؤولياته

عبد الرحمن سرحان

أكد عاصم سليمان الأمين المساعد لامانة إدارة الأزمات والتدخلات العاجلة بحزب الجبهة الوطنية ان مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في اعمال القمة العربية الاسلامية في العاصمة القطرية الدوحة تعكس المكانة الاقليمية الكبيرة التي باتت تحتلها مصر في ظل قيادة سياسية واعية ومدركة لدقة المرحلة مشددا على ان الحضور المصري في مثل هذه الفعاليات الكبرى يبرهن على الدور المحوري لمصر في معالجة الازمات وتعزيز التضامن العربي والاسلامي.

وأشاد سليمان بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال القمة مؤكدا انها تمثل موقفا وطنيا شجاعا يجسد ضمير الامة العربية والاسلامية في مواجهة الجرائم الاسرائيلية المتكررة واعتبر ان الكلمة جاءت واضحة وحاسمة ووضعت المجتمع الدولي امام مسؤولياته الاخلاقية والقانونية مشددا على ان الرئيس السيسي عبر عن الارادة الحقيقية للشعوب حين طالب بمحاسبة المعتدين ورفض سياسة الافلات من العقاب واكد ان مصر بقيادة الرئيس السيسي تلعب دورا محوريا في اعادة التوازن للمنطقة من خلال تبني رؤية عادلة تضمن الحقوق وتحفظ الاستقرار داعيا الى ترجمة مضمون الكلمة الى تحرك عربي واسلامي موحد على الارض.

واشار سليمان الى ان اللقاء الثنائي الذي جمع الرئيس السيسي بامير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد ال ثاني يجسد روح التفاهم والانفتاح بين قيادتين حريصتين على دعم مسار العمل العربي المشترك مؤكدا ان هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في العلاقات الثنائية وتعكس نجاح السياسة الخارجية المصرية في اعادة بناء جسور التعاون مع كافة الاطراف على اساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة

وجدير بالذكر ان حزب الجبهة الوطنية قد شكل لجنة لادارة الازمات والتدخلات العاجلة لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية التي تمر بها الدولة وان هذه اللجنة تمثل محاولة جادة لاعادة تفعيل دور الحزب وربط خطابه السياسي بالواقع العملي وقد قرر الحزب مؤخرا ضم رجل الاعمال عاصم سليمان نظرا لما يتمتع به من قدرات ومرونة وقوة وفهم للخريطة الدولية والاقتصادية حيث يعكس اختياره قناعة الحزب بان خبراته ورؤيته التحليلية يمكن ان تسهم في صياغة استجابات سريعة وواقعية للازمات بما يعزز من مكانة الحزب وقدرته على التفاعل مع المشهد الوطني والاقليمي.

عائلات الأسرى الإسرائيليين في مظاهرات سابق

هروب نتنياهو من مقر إقامته في القدس المحتلة

وزير التعليم

بشرى مالية سارة للمعلمين| وزير التعليم: 1000جنيه حافز ومفيش جنيه هيتأخر

إمام عاشور

بعد إصابته ونقله المستشفى.. ما هو مرض إمام عاشور ومدة غيابه؟

وزير التعليم

أول رد من وزير التعليم على شكاوى اجبار الطلاب على شراء كتب المدارس التجريبية

منتحل صفة كاهن

لا تتعاملوا معه.. الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحذر من منتحل صفة كاهن

الرئيس السيسي

قرار جمهورى بتعيين علاء حسن الشريف أمينًا عامًا لمجلس الوزراء

الدواجن

%60 انخفاضًا.. مفاجأة بشأن أسعار الدواجن بالأسواق

وزير التعليم

حافزين مش واحد.. وزير التعليم يعلن مفاجأة سارة للمعلمين

حفل زفاف مريم عزت

بإطلالة تشبه الأميرات.. مريم عزت تحتفل بزفافها على المهندس مينا عماد

الحزام الناري

مرض فيروسي يصيب الأعصاب والجلد.. أسباب وأعراض الحزام الناري

عجوة بالبيض

ماذا يحدث لجسمك عند تناول العجوة بالبيض؟

تحت الـ100 ألف ريال .. أرخص 5 سيارات سيدان في السعودية

في العام الدراسي الجديد.. دليل الأمهات لاختيار الشنطة المثالية وغذاء صحي للأطفال

إصابة إمام عاشور بمرض غريب .. ما هو وما أهم المعلومات عنه

كيف تحقق الأمهات التوازن بين العمل ومتابعة الأبناء دراسيا؟.. بدون الشعور بالإنهاك

سعد لمجرد

شبه دماغي.. سعد لمجرد يطرح أغنيته الجديدة

هلع على رحلة إسرائيلية

هلع على رحلة إسرائيلية … اشتباك بين ركاب طائرة من تل أبيب بسبب الصلاة

فوائد البرقوق

وداعًا للتجاعيد والشيب.. البرقوق هو الحل السحري

اختراق الهاتف من مكالمة

مكالمات ممكن تعرض موبايلك للاختراق .. إزاي تحمي نفسك؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب.. كلنا مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

