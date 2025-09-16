عاصم سليمان: كلمة الرئيس السيسي في قمة الدوحة وضعت العالم أمام مسؤولياته

أكد عاصم سليمان الأمين المساعد لامانة إدارة الأزمات والتدخلات العاجلة بحزب الجبهة الوطنية ان مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في اعمال القمة العربية الاسلامية في العاصمة القطرية الدوحة تعكس المكانة الاقليمية الكبيرة التي باتت تحتلها مصر في ظل قيادة سياسية واعية ومدركة لدقة المرحلة مشددا على ان الحضور المصري في مثل هذه الفعاليات الكبرى يبرهن على الدور المحوري لمصر في معالجة الازمات وتعزيز التضامن العربي والاسلامي.

وأشاد سليمان بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال القمة مؤكدا انها تمثل موقفا وطنيا شجاعا يجسد ضمير الامة العربية والاسلامية في مواجهة الجرائم الاسرائيلية المتكررة واعتبر ان الكلمة جاءت واضحة وحاسمة ووضعت المجتمع الدولي امام مسؤولياته الاخلاقية والقانونية مشددا على ان الرئيس السيسي عبر عن الارادة الحقيقية للشعوب حين طالب بمحاسبة المعتدين ورفض سياسة الافلات من العقاب واكد ان مصر بقيادة الرئيس السيسي تلعب دورا محوريا في اعادة التوازن للمنطقة من خلال تبني رؤية عادلة تضمن الحقوق وتحفظ الاستقرار داعيا الى ترجمة مضمون الكلمة الى تحرك عربي واسلامي موحد على الارض.

واشار سليمان الى ان اللقاء الثنائي الذي جمع الرئيس السيسي بامير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد ال ثاني يجسد روح التفاهم والانفتاح بين قيادتين حريصتين على دعم مسار العمل العربي المشترك مؤكدا ان هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في العلاقات الثنائية وتعكس نجاح السياسة الخارجية المصرية في اعادة بناء جسور التعاون مع كافة الاطراف على اساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة

وجدير بالذكر ان حزب الجبهة الوطنية قد شكل لجنة لادارة الازمات والتدخلات العاجلة لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية التي تمر بها الدولة وان هذه اللجنة تمثل محاولة جادة لاعادة تفعيل دور الحزب وربط خطابه السياسي بالواقع العملي وقد قرر الحزب مؤخرا ضم رجل الاعمال عاصم سليمان نظرا لما يتمتع به من قدرات ومرونة وقوة وفهم للخريطة الدولية والاقتصادية حيث يعكس اختياره قناعة الحزب بان خبراته ورؤيته التحليلية يمكن ان تسهم في صياغة استجابات سريعة وواقعية للازمات بما يعزز من مكانة الحزب وقدرته على التفاعل مع المشهد الوطني والاقليمي.