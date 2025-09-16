قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ارتفع 40 جنيها .. سعر الجنيه الذهب في مصر الآن
مدبولي: إجراء 2.8 مليون عملية جراحية على نفقة الدولة.. وعدد الجامعات وصل لـ 125
استصلاح الصحراء .. مدبولي: اللي الدولة عملته في الزراعة ميقدرش يعمله القطاع الخاص
رئيس الوزراء يجيب عن تساؤلات رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية .. تفاصيل
محافظ كفر الشيخ : 6500 فيزا جديدة لـ "تكافل وكرامة"
مدبولي: متوقع زيادة أسعار المواد البترولية في أكتوبر .. وهي الأخيرة
فيفا يحدد موعد مواجهة بيراميدز والأهلي السعودي في كأس الإنتركونتيننتال
توقعات بمكاسب جديدة للذهب مع اجتماع الفيدرالي.. اعرف التفاصيل
أحمد موسى محذرا: بوادر لانهيار كل اتفاقيات السلام في الشرق الأوسط
مدبولي: إعادة إحياء منطقة وسط البلد قائمة على الحفاظ التام على التراث والطابع المعماري
أحمد موسى: جماعة الإخوان الإرهابية شريكة نتنياهو وهدفها تهجير أهالي غزة
أحمد موسى: نتنياهو مجرم حرب.. ويهدد السلام في الإقليم كله
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نائب محافظ دمياط تشارك في حفل تخرج طلاب الأكاديمية العربية ببورسعيد

نائب محافظ دمياط
نائب محافظ دمياط
زينب الزغبي

بالإنابة عن  الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، شاركت شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، في حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وذلك بفرع الأكاديمية في بورسعيد، الذي أُقيم تحت رعاية معالي الدكتور أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، وشهدت تخريج طلبة البكالوريوس من كليات الهندسة والتكنولوجيا، والنقل الدولي واللوجستيات.


​حظي الحفل بحضور عدد من كبار الشخصيات والقيادات، يتقدمهم اللواء أ.ح محب حبشي، محافظ بورسعيد، واللواء طيار أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، والدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري،​وتضمن الحضور أيضًا الدكتور ياسر السنباطي، نائب رئيس الأكاديمية لشؤون التعليم، والدكتور محمد فهمي شحادة، مدير فرع الأكاديمية ببورسعيد، بالإضافة إلى لفيف من الأساتذة والقيادات الأكاديمية.

وخلال كلمته، رحب اللواء أ.ح محب حبشي بالحضور، وتوجه بالشكر للدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية على مجهوداته الكبيرة في النهوض بالعملية التعليمية داخل الأكاديمية، كما أشاد محافظ بورسعيد،ه بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فرع بورسعيد، مؤكدًا أنها صرح تعليمي عظيم يقدم خدمة تعليمية ومجتمعية متميزة لبورسعيد و دمياط وكل منسوبي الأكاديمية من مختلف المحافظات، وطالب محافظ بورسعيد بضرورة الحفاظ على الإنجازات والمكتسبات التي وصلنا إليها، كما وجَّه كلمته للطلاب مطالبًا إياهم بضرورة التحصن بالعلم والمعرفة والاستفادة القصوى من كل ما تقدمه الأكاديمية من خدمات سواء تعليمية أو مجتمعية.

وتوجَّه محافظ بورسعيد بالشكر لأولياء الأمور على جهدهم مع أبنائهم لتحقيق النجاح والتفوق، كما توجَّه بالشكر لجميع القيادات التعليمية بهذا الصرح العلمي العملاق، مشيدًا بدور الأكاديمية المهم في تأهيل الشباب وعقد الدورات والتدريبات العملية لهم في مجال اللوجستيات، والنقل البحري والأرصفة البحرية، والذي يؤهل الطلاب على أعلى مستوى للعمل في المجالات ذات الصلة ببورسعيد.

​هذا وقد نقلت نائب محافظ دمياط، تحيات الأستاذ الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط،  وأعربت عن سعادتها بمشاركة الخريجين فرحتهم، مؤكدة على أهمية الدور الذي تقوم به الأكاديمية في إعداد كوادر علمية وعملية مؤهلة لتلبية احتياجات سوق العمل في مختلف المجالات

​وفي ختام الحفل، قام الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية، بإهداء دروع تذكارية للضيوف الكرام، وتوجية الشكر لهم ومن بينهم المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط علي مشاركتها بالانابة عن محافظ دمياط، وجاء التكريم تقديرًا لجهودهم في خدمة الوطن ومواطني إقليم القناة، وتمنيًا لهم مزيدًا من النجاح والتوفيق.

دمياط محافظ دمياط نائب محافظ حفله

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عائلات الأسرى الإسرائيليين في مظاهرات سابق

هروب نتنياهو من مقر إقامته في القدس المحتلة

وزير التعليم

بشرى مالية سارة للمعلمين| وزير التعليم: 1000جنيه حافز ومفيش جنيه هيتأخر

إمام عاشور

بعد إصابته ونقله المستشفى.. ما هو مرض إمام عاشور ومدة غيابه؟

امام عاشور

إصابة إمام عاشور بمرض غريب .. ما هو وما أهم المعلومات عنه

منتحل صفة كاهن

لا تتعاملوا معه.. الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحذر من منتحل صفة كاهن

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة وسعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة

اعتماد أضخم حركة تنقلات بين مديري ووكلاء الإدارات التعليمية بالجيزة .. غدا

وزير التعليم

أول رد من وزير التعليم على شكاوى اجبار الطلاب على شراء كتب المدارس التجريبية

الرئيس السيسي

قرار جمهورى بتعيين علاء حسن الشريف أمينًا عامًا لمجلس الوزراء

ترشيحاتنا

هيئة الخدمة الروحية وتدريب القادة

رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في لقاء هيئة الخدمة الروحية "الكامبس" ببيت السلام بالعجمي

البابا تواضروس

البابا تواضروس: الخدمة تتقدم بالتكريس والتعليم والرعاية

البابا تواضروس

تكريم خريجي خمس دفعات من إكليريكية الفيوم بيد البابا تواضروس

بالصور

قبل فوات الأوان .. علامات مبكرة تكشف الإصابة بانسداد شرايين الساقين

أعراض مرض الشرايين المحيطية
أعراض مرض الشرايين المحيطية
أعراض مرض الشرايين المحيطية

أكرم حسني وهشام ماجد ومصطفى غريب يدعمون الأسر الأولى بالرعاية بـ راعي مصر |صور

أكرم حسني
أكرم حسني
أكرم حسني

خلى إمام عاشور ساب الملعب.. أعراض مرضه بين الكبار والأطفال وعلامات الخطر

امام عاشور
امام عاشور
امام عاشور

احترس من تقديم الجبنة المثلثات للأطفال .. لاحظ الفرق بين هذه الأنواع

السر الخفي وراء الجبنة المثلثات
السر الخفي وراء الجبنة المثلثات
السر الخفي وراء الجبنة المثلثات

فيديو

سعد لمجرد

شبه دماغي.. سعد لمجرد يطرح أغنيته الجديدة

هلع على رحلة إسرائيلية

هلع على رحلة إسرائيلية … اشتباك بين ركاب طائرة من تل أبيب بسبب الصلاة

فوائد البرقوق

وداعًا للتجاعيد والشيب.. البرقوق هو الحل السحري

اختراق الهاتف من مكالمة

مكالمات ممكن تعرض موبايلك للاختراق .. إزاي تحمي نفسك؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أل منصور

د. أمل منصور تكتب: التصالح بعد الخصام.. عودة القلب إلى مكانه

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب.. الرئيس السيسي قائد الأمة ورسائل الحسم في قمة الدوحة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب.. ثمرة التعليم

الكاتب الصحفي أحمد زهران

السيسي .. صمام الأمن والأمان للشرق الأوسط

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

المزيد