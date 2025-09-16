نائب محافظ دمياط تشارك في حفل تخرج طلاب الأكاديمية العربية ببورسعيد

بالإنابة عن الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، شاركت شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، في حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وذلك بفرع الأكاديمية في بورسعيد، الذي أُقيم تحت رعاية معالي الدكتور أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، وشهدت تخريج طلبة البكالوريوس من كليات الهندسة والتكنولوجيا، والنقل الدولي واللوجستيات.

​

​حظي الحفل بحضور عدد من كبار الشخصيات والقيادات، يتقدمهم اللواء أ.ح محب حبشي، محافظ بورسعيد، واللواء طيار أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، والدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري،​وتضمن الحضور أيضًا الدكتور ياسر السنباطي، نائب رئيس الأكاديمية لشؤون التعليم، والدكتور محمد فهمي شحادة، مدير فرع الأكاديمية ببورسعيد، بالإضافة إلى لفيف من الأساتذة والقيادات الأكاديمية.

وخلال كلمته، رحب اللواء أ.ح محب حبشي بالحضور، وتوجه بالشكر للدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية على مجهوداته الكبيرة في النهوض بالعملية التعليمية داخل الأكاديمية، كما أشاد محافظ بورسعيد،ه بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فرع بورسعيد، مؤكدًا أنها صرح تعليمي عظيم يقدم خدمة تعليمية ومجتمعية متميزة لبورسعيد و دمياط وكل منسوبي الأكاديمية من مختلف المحافظات، وطالب محافظ بورسعيد بضرورة الحفاظ على الإنجازات والمكتسبات التي وصلنا إليها، كما وجَّه كلمته للطلاب مطالبًا إياهم بضرورة التحصن بالعلم والمعرفة والاستفادة القصوى من كل ما تقدمه الأكاديمية من خدمات سواء تعليمية أو مجتمعية.

وتوجَّه محافظ بورسعيد بالشكر لأولياء الأمور على جهدهم مع أبنائهم لتحقيق النجاح والتفوق، كما توجَّه بالشكر لجميع القيادات التعليمية بهذا الصرح العلمي العملاق، مشيدًا بدور الأكاديمية المهم في تأهيل الشباب وعقد الدورات والتدريبات العملية لهم في مجال اللوجستيات، والنقل البحري والأرصفة البحرية، والذي يؤهل الطلاب على أعلى مستوى للعمل في المجالات ذات الصلة ببورسعيد.

​هذا وقد نقلت نائب محافظ دمياط، تحيات الأستاذ الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، وأعربت عن سعادتها بمشاركة الخريجين فرحتهم، مؤكدة على أهمية الدور الذي تقوم به الأكاديمية في إعداد كوادر علمية وعملية مؤهلة لتلبية احتياجات سوق العمل في مختلف المجالات

​

​وفي ختام الحفل، قام الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية، بإهداء دروع تذكارية للضيوف الكرام، وتوجية الشكر لهم ومن بينهم المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط علي مشاركتها بالانابة عن محافظ دمياط، وجاء التكريم تقديرًا لجهودهم في خدمة الوطن ومواطني إقليم القناة، وتمنيًا لهم مزيدًا من النجاح والتوفيق.