محافظ الوادي الجديد يوجه بمتابعة جاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسي

وجه محافظ الوادي الجديد محمد الزملوط، بالمرور والمتابعة لجاهزية المدارس لاستقبال الطلاب والتنسيق مع فرع هيئة الأبنية التعليمية لتوفير الاحتياجات العاجلة قبل انطلاق العام الدراسي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده، مساء اليوم الثلاثاء، بحضور حنان مجدي نائب المحافظ، مع رؤساء المراكز عبر الفيديو كونفرانس؛ للاطمئنان على استعدادات المراكز لاستقبال العام الدراسي الجديد، حيث وجه المحافظ خلال الاجتماع بالتوسع في تنفيذ مبادرات السلع الغذائية الأساسية واللحوم بأسعار مخفضة؛ للتخفيف عن كاهل الأسر، والتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي لدعم الطلاب الأكثر احتياجًا بالمناطق النائية بمركزي الفرافرة وباريس بالمستلزمات المدرسية.

كما طالب المحافظ بتشديد الرقابة على منافذ خروج الحاصلات الزراعية، بالتزامن مع موسم حصاد التمور، ومصادرة السيارات المخالفة لإجراءات خروج المحصول دون تصريح، وعرض تقرير أسبوعي بما تم تحصيله من رسوم توريد التمور بكل مركز.