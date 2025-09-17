«مصر بتتكلم موسيقى».. احتفالية كبرى في ذكرى سيد درويش بأسوان .. شاهد

قدّمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان مجموعةً متنوعة من العروض الفنية، تزامنًا مع إحياء ذكرى رحيل فنان الشعب سيد درويش، تحت شعار "مصر بتتكلم موسيقى"، وذلك ضمن برنامج احتفالات وزارة الثقافة باليوم المصري للموسيقى، وبرعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة.

وشارك فرع ثقافة أسوان برئاسة يوسف محمود بعرض لفرقة توشكى للفنون التلقائية بقيادة محمد شريف، على مسرح قصر ثقافة توشكى، حيث قدّمت الفرقة مجموعة من التابلوهات المستوحاة من البيئة النوبية، منها: الصياد، واه نوبة، الأراجيد، الغزل النوبي، ليلة الحناء، رقصات نوبية، ورقصات سودانية.

وقام الموسيقار الكبير عمر خيرت بكتابة الكلمة الخاصة باليوم المصري للموسيقى، الذي أطلقه وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، بناءً على توصية من المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، في ذكرى ميلاد موسيقار الشعب سيد درويش.

أنشطة ثقافية

قال خيرت في كلمته إن العيد الأول للموسيقى المصرية ليس مجرد ذكرى أو مناسبة، بل هو رسالة متجددة تؤكد أن مصر ستظل دائمًا أرض الإبداع ومركز إشعاع ثقافي وفني، مضيفًا: "نحن إذ نحتفل بهذا اليوم، فإننا نكرّم الماضي العظيم ونثمّن الحاضر المبدع ونبشّر بمستقبل يحمل راية الموسيقى المصرية إلى آفاق أرحب".

كما حدّدت وزارة الثقافة يوم 15 سبتمبر من كل عام ليكون تحت شعار "اليوم المصري للموسيقى"، ليصبح هذا اليوم احتفالًا وطنيًا سنويًا يعزز مكانة الموسيقى المصرية كأحد روافد الهوية الوطنية وركيزة من ركائز القوة الناعمة لمصر.

وفي سياق آخر، فاجأ اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، معرض "أهلًا مدارس" المقام بوسط مدينة كوم أمبو، حيث تفقد أجنحة المعرض المختلفة، واطمأن على جودة وتنوع المستلزمات المدرسية المعروضة، إلى جانب السلع الغذائية الأساسية التي يضمها المعرض بتخفيضات تصل إلى 30%.