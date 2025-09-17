إخلاء سبيل المتهم بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص بالقاهرة

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، إخلال سبيل شخص في لإدارته كيان تعليمى "بدون ترخيص" بالقاهرة للنصب والاحتيال على المواطنين على ذمة التحقيقات.





وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لإدارته كيانا تعليميا "بدون ترخيص" بالقاهرة للنصب والاحتيال على المواطنين.



وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة للنصب والإحتيال على المواطنين ، والزعم بمنحهم شهادات فى عدد من المجالات المختلفة وإيهامهم بكونها تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.



وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الكيان المشار إليه وضبط ، (المدير المسئول) وبحوزته (عدد 166 شهادة لمجالات دراسية مختلفة - إيصالات ودفاتر تحصيل نقدية وختم أكلاشيه) ، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى بالاشتراك مع مالك الكيان بقصد تحقيق الربح المادى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم.