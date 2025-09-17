قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تبدأ من الكشف الطبي وحتى العمليات الجراحية.. 9 خدمات يُقدّمها نظام التأمين الصحي الشامل
دعاء الهم والحزن وكشف الغم .. يزيل الحزن ويفرج عنك همك
محمد يونس: فوجئت برحيل سيحا إلى الأهلي ولن أفرط فيه حتى بـ100 مليون جنيه
ماذا يفعل المصلي إذا وجد نجاسة على ثوبه بعد أداء الصلاة؟.. الإفتاء توضح
أستاذة الأدب العبري تكشف تفاصيل طقوس «البقرة الحمراء» ومخطط إقامة الهيكل
القصة الكاملة لمُحاكمة المتهمين في قضية إنهاء حياة مُمرض المنيا «مينا موسى»
وفاة مEبكرة واكتئاب.. دراسة تكشف مخاطر تأخير وجبة الإفطار على كبار السن
فرص لسقوط أمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء على جميع المحافظات
إسرائيل تنفذ أول هجوم على دولة عربية عقب قمة الدوحة الطارئة.. خطوة عسكرية أم ورقة ضغط سياسية؟
«روجير دي سا» يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع «كيروش».. ويؤكد: مصر عظيمة في كرة القدم
موعد إعلان نتيجة تنسيق الأزهر 2025 .. استعد لمعرفة كليتك
جميل عفيفي: الأمن القومي العربي لا ينفصل عن المصري.. والقوة العسكرية ركيزة للسلام|فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

إخلاء سبيل المتهم بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص بالقاهرة

أرشيفية
أرشيفية
مصطفي رجب

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، إخلال سبيل شخص في لإدارته كيان تعليمى "بدون ترخيص" بالقاهرة للنصب والاحتيال على المواطنين على ذمة التحقيقات.


 

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لإدارته كيانا تعليميا "بدون ترخيص" بالقاهرة للنصب والاحتيال على المواطنين.


 وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة للنصب والإحتيال على المواطنين ، والزعم بمنحهم شهادات فى عدد من المجالات المختلفة وإيهامهم بكونها تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.


 وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الكيان المشار إليه وضبط ، (المدير المسئول) وبحوزته (عدد 166 شهادة لمجالات دراسية مختلفة - إيصالات ودفاتر تحصيل نقدية وختم أكلاشيه) ، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى بالاشتراك مع مالك الكيان بقصد تحقيق الربح المادى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم.

جهات التحقيق المختصة إخلال سبيل شخص كيان تعليمى بدون ترخيص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

تغير مفاجئ في الطقس.. موجة أمطار تضرب البلاد وانخفاض الحرارة

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بشأن منهج المستوى الرفيع المقرر بجميع المراحل الدراسية

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

رئيس الوزراء يجيب عن السؤال المهم: متى يشعر المواطن بالتحسن.. ومتى يجني ثمار المؤشرات التي تنشرها الحكومة؟

إمام عاشور

الأهلي يعلن إصابة إمام عاشور بفيروس A

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

ارتفع 40 جنيها .. سعر الجنيه الذهب في مصر الآن

اموال

2 مليون ونص وقعوا على الأرض.. صاحب شركة في ورطة بسبب سرقة 11 مليون جنيه.. خاص

كارفور

الانسحاب المزدوج .. «كارفور» تغادر البحرين والكويت في أقل من أسبوع

سوار الملك بسوسنس الأول

لا كاميرات مراقبة والجرد أظهر السرقة | مصادر تكشف لـ "صدى البلد" تفاصيل اختفاء سوار متحف التحرير

ترشيحاتنا

أرشيفية

إخلاء سبيل المتهم بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص بالقاهرة

المستشار وجدى محمد عبد المنعم

اليوم .. نظر محاكمة 32 متهمًا بقضية «خلية الهرم»

المتهمين

حبس البلوجر «لي لي سليم» ومدير أعمالها بتهم نشر محتوى خادش للحياء

بالصور

وفاة مEبكرة واكتئاب.. دراسة تكشف مخاطر تأخير وجبة الإفطار على كبار السن

مخاطر إفطار كبار السن في وقت متأخر
مخاطر إفطار كبار السن في وقت متأخر
مخاطر إفطار كبار السن في وقت متأخر

7 وصفات سلاطات مصرية لذيذة وصحية .. زيني بها سفرتك

أشهر السلطات المصرية وأفضلها
أشهر السلطات المصرية وأفضلها
أشهر السلطات المصرية وأفضلها

المرحلة المُبكرة من الصداع النصفي.. إشارات خفية تسبق الألم بأيام | تعرف عليها

أعراض الطور التمهيدي للصداع النصفي
أعراض الطور التمهيدي للصداع النصفي
أعراض الطور التمهيدي للصداع النصفي

3 فيتامينات خطيرة على مرضى السكري .. تجنّبها لحماية صحتك

فيتامينات يجب على مرضى السكري تجنبها
فيتامينات يجب على مرضى السكري تجنبها
فيتامينات يجب على مرضى السكري تجنبها

فيديو

نجوم اعترفوا أنهم ذهبوا إلى أطباء نفسيين

من الكاميرا إلى عيادات الاكتئاب .. نجوم اعترفوا أنهم ذهبوا إلى أطباء نفسيين | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أل منصور

د. أمل منصور تكتب: التصالح بعد الخصام.. عودة القلب إلى مكانه

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب.. الرئيس السيسي قائد الأمة ورسائل الحسم في قمة الدوحة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب.. ثمرة التعليم

الكاتب الصحفي أحمد زهران

السيسي .. صمام الأمن والأمان للشرق الأوسط

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

المزيد