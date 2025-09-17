قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرارات عاجلة بشأن “رياض الأطفال” بالمدارس في العام الدراسي الجديد
إيران تعدم رجلا بتهمة التجسس لصالح الموساد الإسرائيلي
أسعار الأسماك والجمبري في الأسواق اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2
رويترز: السيطرة على حريق في منشآت تخزين الوقود بمحطة زابوريجيا
الذروة الصباحية.. كثافات مرورية بشوارع القاهرة والجيزة
الأزمة عادت من جديد.. سيف زاهر يصدم جماهير الزمالك بهذا الأمر
جيش الاحتلال: إطلاق صفارات الإنذار عقب تسلل مسيرة في جنوب إسرائيل
الرئيس السيسي يستقبل ملك إسبانيا
وكالة الأنباء الفلسطينية: قوات الاحتلال تعتقل 6 مواطنين من قباطية بالضفة الغربية
قانون الإيجار القديم حسم الأمر.. ما مصير الشقة بعد وفاة المستأجر؟
هل هناك فرق بين صلاة الاستخارة وصلاة الحاجة؟.. أمين الإفتاء يوضح
بيعاني من بعد مباراة إنبي.. اعرف تفاصيل مرض إمام عاشور وطرق انتقال العدوى | وهؤلاء الأكثر عرضة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025

أرشيفيه
أرشيفيه
ولاء عبد الكريم

‏سجّلت أسعار الخضراوات والفاكهة حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم في سوق العبور للجملة وسط وفرة المعروض استقرار الطلب مع توقع استمرار الأسعار ضمن  النطاق المعتاد خلال الأيام المقبلة.


 

أسعار الخضراوات اليوم

الطماطم: 15 جنيهاً للكيلو

البطاطس: 14 جنيهًا للكيلو.

الليمون البلدي: 33 جنيهًا للكيلو.

الباذنجان الرومي: 12 جنيهًا للكيلو.

البصل: 15 جنيهًا للكيلو.

الخيار الصوب: 20 جنيهًا للكيلو.

الكوسة: 25 جنيهًا للكيلو.

الملوخية: 16 جنيهًا للكيلو.

البامية: 48 جنيهًا للكيلو، مسجلا تراجعا قدره 1 جنيه. ‏


 

سعر الفلفل الرومي من 4 الي 7 جنيهات

سعر الفلفل الحامي من 3:50 الي 6 جنيهات

سعر الخيار الصوب من 11 الي 16 جنيها

سعر الخيار البلدي من 6 الي 12 جنيها


 

سعر الفاكهه اليوم :


الموز البلدي: 36 جنيهًا للكيلو، مسجلا تراجعا قدره 1,5 جنيه.


 

التفاح المحلي: 50 جنيهًا للكيلو.

الخوخ: 50 جنيهًا للكيلو. 

البرقوق: 50 جنيهًا للكيلو.

الكنتالوب: 22 جنيهًا للكيلو.

المانجو البلدي: 50 جنيها.

العنب :37 جنيها

العنب الأسود :40 جنيها


 و‏شهد السوق حالة من الاستقرار مدعومة بوفرة المعروض من محاصيل الصيف حيث استقرت معظم الأسعار عند المستويات الطبيعية وتظل لي هذه الأسعار الخاصة في التعاملات داخل سوق العبور للجملة

‏بينما قد تختلف في الأسواق المحلية للمستهلك النهائي بزيادة تتراوح بين 3و 7 ‏جنيهات حسب المنطقة تكاليف النقل والبيع.

أسعار الخضروات اليوم اسعار الفواكهه اليوم أسعار الخضروات و الفواكه اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

تغير مفاجئ في الطقس.. موجة أمطار تضرب البلاد وانخفاض الحرارة

كارفور

الانسحاب المزدوج .. «كارفور» تغادر البحرين والكويت في أقل من أسبوع

اموال

2 مليون ونص وقعوا على الأرض.. صاحب شركة في ورطة بسبب سرقة 11 مليون جنيه.. خاص

إمام عاشور

الأهلي يعلن إصابة إمام عاشور بفيروس A

كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو يشتري 25% من أسهم النصر ويُخطط للاستثمار في نادي الزمالك

إمام عاشور

بعد حالة كبيرة من الجدل.. الكشف عن مرض إمام عاشور الحقيقي وأعراض الإصابة

أرشيفية

هدية قطر تدخل الظل.. طائرة ترامب الموعودة في قبضة المخابرات الأمريكية

حادث ارشيفية

بينهم أطفال.. بالأسماء| إصابة 14 في انقلاب أتوبيس سياحي بالكيلو 8 بطريق «مطروح/الإسكندرية»

ترشيحاتنا

نادية السبع

فى ذكراها.. قصة نادية السبع من صاحبة الجلالة إلى الفن

فتحي عبد الوهاب ومصطفى قمر

سمير سبوت.. فتحي عبد الوهاب يشارك في تريند صور الذكاء الاصطناعي

رانيا فريد شوقي

ذكريات مبهجة.. رانيا فريد شوقي تحيي ذكرى الراحل فؤاد المهندس بكلمات مؤثرة

بالصور

فستان قصير.. سارة سلامة تبهر متابعيها

سارة سلامة
سارة سلامة
سارة سلامة

الطب البديل غير آمن دائما.. متى يجب أن تقول لا؟

الطب البديل ليس دائمًا آمن..متى يجب أن تقول لا؟
الطب البديل ليس دائمًا آمن..متى يجب أن تقول لا؟
الطب البديل ليس دائمًا آمن..متى يجب أن تقول لا؟

بيعاني من بعد مباراة إنبي.. اعرف تفاصيل مرض إمام عاشور وطرق انتقال العدوى | وهؤلاء الأكثر عرضة

إمام عاشور
إمام عاشور
إمام عاشور

بفستان لافت.. حنان مطاوع تخطف الأنظار بظهورها الأخير عبر إنستجرام| شاهد

حنان مطاوع
حنان مطاوع
حنان مطاوع

فيديو

دينا علاء

حبس زوجها بعد استقرار حالته.. لغز مقتـ..ـل دينا علاء لاعبة الجودو | تفاصيل

نجوم اعترفوا أنهم ذهبوا إلى أطباء نفسيين

من الكاميرا إلى عيادات الاكتئاب .. نجوم اعترفوا أنهم ذهبوا إلى أطباء نفسيين | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أل منصور

د. أمل منصور تكتب: التصالح بعد الخصام.. عودة القلب إلى مكانه

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب.. الرئيس السيسي قائد الأمة ورسائل الحسم في قمة الدوحة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب.. ثمرة التعليم

الكاتب الصحفي أحمد زهران

السيسي .. صمام الأمن والأمان للشرق الأوسط

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

المزيد