أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الجمعة 5-9-2025

نستعرض أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الجمعة 5 سبتمبر 2025 حيث شهدت حالة من الاستقرار النسبي مع تباين طفيف في بعض الأصناف نتيجة وفرة المعروض وتغيرات الطلب.
أسعار الخضروات اليوم في سوق العبور
الطماطم: 3.5 – 6.5 جنيه للكيلو
البطاطس: 6.5 – 9.5 جنيه للكيلو
البصل الأبيض: 8 – 12.5 جنيه للكيلو
البصل الأحمر: 6 – 9 جنيهات للكيلو
الكوسة: 15 – 21 جنيها للكيلو
الجزر (بدون عروش): 9 – 13 جنيها للكيلو
الفاصوليا: 50 – 60 جنيها للكيلو
الباذنجان البلدي: 4 – 7.5 جنيه للكيلو
الفلفل الرومي البلدي: 6 – 11 جنيها للكيلو
الفلفل الألوان: 14 – 24 جنيها للكيلو
الملوخية: 5 – 7 جنيهات للكيلو
الخيار (صوب): 14 – 20 جنيها للكيلو
البامية: 15 – 40 جنيها للكيلو
القلقاس: 12 – 15 جنيها للكيلو
أسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور
البرتقال الصيفي: 27 – 37 جنيها للكيلو
الجريب فروت: 20 – 30 جنيها للكيلو
الليمون البلدي: 5 – 18 جنيها للكيلو
العنب البناتي: 20 – 30 جنيها للكيلو
عنب كرمسن: 25 – 37 جنيها للكيلو
التفاح المحلي: 20 – 38 جنيها للكيلو
التفاح المستورد: 50 – 100 جنيه للكيلو
الكانتلوب: 5 – 9 جنيهات للكيلو
الجوافة: 8 – 20 جنيها للكيلو
الرمان: 14 – 24 جنيها للكيلو
الكمثرى: 20 – 40 جنيها للكيلو
التين البرشومي: 15 – 27 جنيها للكيلو
البلح السماني: 12 – 15 جنيها للكيلو
بلح الزغلول: 14 – 18 جنيها للكيلو
بلح بارحي: 25 – 50 جنيها للكيلو
بلح سيوي: 40 – 70 جنيها للكيلو
الكريز: 70 – 110 جنيهات للكيلو
الكيوي: 145 – 255 جنيها للكيلو
الأفوكادو: 200 – 240 جنيها للكيلو
أسعار المانجو بأنواعها
مانجو بلدي: 15 – 25 جنيها للكيلو
مانجو ألفونس: 35 – 50 جنيها للكيلو
مانجو عويس: 40 – 70 جنيها للكيلو
مانجو زبدية: 34 – 38 جنيها للكيلو
مانجو فص: 40 – 70 جنيها للكيلو
مانجو تيمور وهندي: 33 – 37 جنيها للكيلو.