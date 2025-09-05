قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية يلتقي مع رئيسة مجلس النواب القبرصية
سيارتها وقعت في حفرة.. إجراء عاجل بشأن حادث وقع بمشروع صرف صحي بالإسكندرية
وزير الخارجية يلتقي مع رئيس جمهورية قبرص
مصر تستهجن تصريحات رئيس وزراء الاحتلال بشأن رغبته في تهجير الفلسطينيين من معبر رفح
الخارجية المصرية: تهجير الفلسطينيين يظل خطا أحمر غير قابل للتغير
مصر تستهجن التصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن رغبته في تهجير الفلسطينيين من معبر رفح
وزير الخارجية يؤكد للرئيس القبرصي ضرورة خلق آفق سياسي لإقامة الدولة الفلسطينية
مصــر تستهجن التصريحات المنسوبة لرئيس الـوزراء الإسرائيلي بشأن رغبته في تهجير الفلسـطينيين من معبر رفــح
خطيب المسجد النبوي: التهاون ببعض الذنوب قد يكون سببًا في الهلاك
بدون محصل.. طرق سداد فاتورة كهرباء شهر سبتمبر 2025
وزير الري يتفقد المنظومة المائية بالشرقية ويلتقي المزارعين
من بايرن ميونخ.. ليفربول يعثر على خليفة محمد صلاح
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الجمعة 5-9-2025

محمد صبيح

نستعرض أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الجمعة 5 سبتمبر 2025 حيث شهدت حالة من الاستقرار النسبي مع تباين طفيف في بعض الأصناف نتيجة وفرة المعروض وتغيرات الطلب. 

أسعار الخضروات اليوم في سوق العبور

الطماطم: 3.5 – 6.5 جنيه للكيلو

البطاطس: 6.5 – 9.5 جنيه للكيلو

البصل الأبيض: 8 – 12.5 جنيه للكيلو

البصل الأحمر: 6 – 9 جنيهات للكيلو

الكوسة: 15 – 21 جنيها للكيلو

الجزر (بدون عروش): 9 – 13 جنيها للكيلو

الفاصوليا: 50 – 60 جنيها للكيلو

الباذنجان البلدي: 4 – 7.5 جنيه للكيلو

الفلفل الرومي البلدي: 6 – 11 جنيها للكيلو

الفلفل الألوان: 14 – 24 جنيها للكيلو

الملوخية: 5 – 7 جنيهات للكيلو

الخيار (صوب): 14 – 20 جنيها للكيلو

البامية: 15 – 40 جنيها للكيلو

القلقاس: 12 – 15 جنيها للكيلو

أسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور

البرتقال الصيفي: 27 – 37 جنيها للكيلو

الجريب فروت: 20 – 30 جنيها للكيلو

الليمون البلدي: 5 – 18 جنيها للكيلو

العنب البناتي: 20 – 30 جنيها للكيلو

عنب كرمسن: 25 – 37 جنيها للكيلو

التفاح المحلي: 20 – 38 جنيها للكيلو

التفاح المستورد: 50 – 100 جنيه للكيلو

الكانتلوب: 5 – 9 جنيهات للكيلو

الجوافة: 8 – 20 جنيها للكيلو

الرمان: 14 – 24 جنيها للكيلو

الكمثرى: 20 – 40 جنيها للكيلو

التين البرشومي: 15 – 27 جنيها للكيلو

البلح السماني: 12 – 15 جنيها للكيلو

بلح الزغلول: 14 – 18 جنيها للكيلو

بلح بارحي: 25 – 50 جنيها للكيلو

بلح سيوي: 40 – 70 جنيها للكيلو

الكريز: 70 – 110 جنيهات للكيلو

الكيوي: 145 – 255 جنيها للكيلو

الأفوكادو: 200 – 240 جنيها للكيلو

أسعار المانجو بأنواعها

مانجو بلدي: 15 – 25 جنيها للكيلو

مانجو ألفونس: 35 – 50 جنيها للكيلو

مانجو عويس: 40 – 70 جنيها للكيلو

مانجو زبدية: 34 – 38 جنيها للكيلو

مانجو فص: 40 – 70 جنيها للكيلو

مانجو تيمور وهندي: 33 – 37 جنيها للكيلو.

اسعار الفراخ والبيض

بعد الانخفاض الكبير| استقرار اسعار الفراخ والبيض اليوم.. بكام؟

المتهمة

أمي ماتت ومحتاجة أصحاب.. التحقيق مع فتاة زعمت تعرضها للمعاكسة

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 21 اليوم 5-9-2025

سارة خليفة

اعترافات قضية سارة خليفة.. سر سفر عامل من الإمارات لـ مصر 3 مرات إسبوعيا

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

ميسي

بكاء وهدف.. منتخب الأرجنتين يودع ميسي بفوز تاريخي على فنزويلا

المترو.. أرشيفية

تسهيلا على الجمهور.. مترو الخط الثالث يمدّ ساعات عمله لمباراة مصر وإثيوبيا

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

بوتين

بوتين يشارك بالقمة الافتراضية الاستثنائية لدول "بريكس"

أرشيفي

الأرصاد السعودية تحذر سكان هذه المناطق من أمطار رعدية

جيش الاحتلال

جيش الاحتلال يزعم مقتل القيادي بحركة حماس نور الدين دبابش

بعد تصدرها التريند.. 10 صور تكشف جمال ليلى زاهر

لوك مختلف.. ياسمين صبري تخطف الأنظار فى أحدث ظهور

شذى تكشف تفاصيل أحدث أغنياتها في ضيافة صدى البلد

أدهم نابلسي يؤم المصلين في الأردن بعد اعتزاله الفن |شاهد

خالد جلال

ثلاثية "التمثيل والإخراج والإدارة".. خالد جلال يكشف كواليس رحلته

جزء من الفيديو المنشور عبر فيسبوك

ضبط شاب وفتاتين اعتدوا على المواطنين بشوارع طهطا في سوهاج

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

