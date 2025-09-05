أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الجمعة 5-9-2025

نستعرض أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الجمعة 5 سبتمبر 2025 حيث شهدت حالة من الاستقرار النسبي مع تباين طفيف في بعض الأصناف نتيجة وفرة المعروض وتغيرات الطلب.

أسعار الخضروات اليوم في سوق العبور

الطماطم: 3.5 – 6.5 جنيه للكيلو

البطاطس: 6.5 – 9.5 جنيه للكيلو

البصل الأبيض: 8 – 12.5 جنيه للكيلو

البصل الأحمر: 6 – 9 جنيهات للكيلو

الكوسة: 15 – 21 جنيها للكيلو

الجزر (بدون عروش): 9 – 13 جنيها للكيلو

الفاصوليا: 50 – 60 جنيها للكيلو

الباذنجان البلدي: 4 – 7.5 جنيه للكيلو

الفلفل الرومي البلدي: 6 – 11 جنيها للكيلو

الفلفل الألوان: 14 – 24 جنيها للكيلو

الملوخية: 5 – 7 جنيهات للكيلو

الخيار (صوب): 14 – 20 جنيها للكيلو

البامية: 15 – 40 جنيها للكيلو

القلقاس: 12 – 15 جنيها للكيلو

أسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور

البرتقال الصيفي: 27 – 37 جنيها للكيلو

الجريب فروت: 20 – 30 جنيها للكيلو

الليمون البلدي: 5 – 18 جنيها للكيلو

العنب البناتي: 20 – 30 جنيها للكيلو

عنب كرمسن: 25 – 37 جنيها للكيلو

التفاح المحلي: 20 – 38 جنيها للكيلو

التفاح المستورد: 50 – 100 جنيه للكيلو

الكانتلوب: 5 – 9 جنيهات للكيلو

الجوافة: 8 – 20 جنيها للكيلو

الرمان: 14 – 24 جنيها للكيلو

الكمثرى: 20 – 40 جنيها للكيلو

التين البرشومي: 15 – 27 جنيها للكيلو

البلح السماني: 12 – 15 جنيها للكيلو

بلح الزغلول: 14 – 18 جنيها للكيلو

بلح بارحي: 25 – 50 جنيها للكيلو

بلح سيوي: 40 – 70 جنيها للكيلو

الكريز: 70 – 110 جنيهات للكيلو

الكيوي: 145 – 255 جنيها للكيلو

الأفوكادو: 200 – 240 جنيها للكيلو

أسعار المانجو بأنواعها

مانجو بلدي: 15 – 25 جنيها للكيلو

مانجو ألفونس: 35 – 50 جنيها للكيلو

مانجو عويس: 40 – 70 جنيها للكيلو

مانجو زبدية: 34 – 38 جنيها للكيلو

مانجو فص: 40 – 70 جنيها للكيلو

مانجو تيمور وهندي: 33 – 37 جنيها للكيلو.