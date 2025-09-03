استقرار أسعار الخضر والفاكهة بأسواق الوادي الجديد

شهدت أسواق محافظة الوادي الجديد اليوم الأربعاء 3 سبتمبر 2025 حالة من الاستقرار النسبي في أسعار الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية الاساسية، مع إقبال ملحوظ من المواطنين على الشراء، خاصة مع توافر كميات كبيرة من المنتجات المحلية القادمة من المزارع والصوب الزراعية المنتشرة في ربوع المحافظة.

ويهتم المواطنون بواحات الوادي الجديد بشكل يومي بمتابعة أسعار الخضراوات والفاكهة والسلع الأساسية لمعرفة حركة السوق والتغيرات السعرية اليوميه، في ظل مواجهة الدولة للحد من ارتفاع الاسعار او احتكار السلع ومراقبة الأسواق.

واليكم أحدث أسعار الخضراوات والفاكهة في أسواق محافظة الوادي الجديد اليوم الأربعاء، وفقًا لحركة البيع والشراء صباح اليوم.

أسعار الخضراوات في أسواق الوادي الجديد اليوم

جاءت أسعار الخضراوات اليوم السبت متراوحة بين المتوسط والمنخفض، حيث سجل سعر كيلو الطماطم ما بين 8 إلى 12 جنيهًا، بينما تراوحت أسعار البطاطس بين 10 و15 جنيهًا، وسجلت الكوسة نحو 13 إلى 15 جنيهًا، أما الخيار البلدي فبلغ سعره ما بين 15 إلى 20 جنيهًا للكيلوجرام، الفلفل 13 إلي 15، الباذنجان 10 إلي 15، البصل 10 إلي 15.

وفيما يتعلق بـ أسعار الفاكهة اليوم، فقد سجل البرتقال البلدي من 30 إلى 35 جنيهًا للكيلو، وبلغ سعر العنب 30 جنيهًا. ووصل التفاح إلى أسعار بين 45، 50 جنيهًا، بينما سجلت الجوافة من 30 إلى 35 جنيهًا، والموز بين 30 و35 جنيهًا، التين 30 إلي 35 جنيه، المانجو 40 جنيها.

كما سجل كيلو الفراولة سعرًا بين 35، 45 جنيهًا، والخوخ من 35 إلى 40 جنيهًا، مع توقعات بزيادة الطلب على هذه الاصناف في ظل إجازة الصيف واقتراب المناسبات العائلية الصيفية.

وتعد محافظة الوادي الجديد من المحافظات المصرية التي شهدت تحولًا تنمويًا ملحوظًا في المجال الزراعي خلال السنوات الأخيرة، نتيجة لجهود الدولة المستمرة في تعزيز المشروعات الإنتاجية ودعم المزارعين. وقد ساهم إدخال أساليب الزراعة الحديثة، مثل الري الذكي والصوب الزراعية، في رفع جودة الإنتاج وتنوعه على مدار العام.