قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد صلاح يودع هارفي إليوت برسالة مؤثرة
17 شخصا و15 طفلا .. القبض على عصابات التسول بأكتوبر
الرئيس السيسي يهنئ جمهورية شمال مقدونيا بذكرى يوم الاستقلال
غدا| آخر فرصة للتسجيل بتنسيق المرحلة الثالثة.. رابط مباشر
الأوقاف تكرم 200 متسابق في حفظ القرآن الكريم بمسجد السيدة زينب
الهلال الأحمر المصري يدفع بـ2750 طن مساعدات غذائية عبر قافلة زاد العزة الـ30 إلى غزة
الإسكندرية.. استرداد قطعتي أرض من أملاك الدولة وإزالة حالات بناء مخالف
دعاء المولد النبوي الشريف .. أفضل 17 كلمة نبوية جامعة للخيرات و 210 أدعية تحقق الأمنيات
ليدي جاجا تؤجل حفلها في ميامي قبل دقائق من انطلاقه بسبب إجهاد صوتي
مصر تستهدف 17 مليار دولار إيرادات سياحية بنهاية العام.. تفاصيل
برواتب تصل لـ12 ألف جنيه.. العمل تعلن عن وظائف جديدة للشباب
متاح الآن.. رابط مباشر للتسجيل في تنسيق الدبلومات الفنية 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور – الخميس 4 سبتمبر 2025

الخضراوات والفاكهة
الخضراوات والفاكهة
ولاء عبد الكريم

سجلت أسعار الخضروات والفواكه حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم في سوق العبور للجملة، وسط وفرة المعروض واستقرار الطلب، مع توقع استمرار الأسعار ضمن نطاقها المعتاد خلال الأيام المقبلة.

أسعار الخضروات:

الطماطم: من 3.5 إلى 6.5 جنيه للكيلو

البطاطس: من 6 إلى 12.5 جنيه للكيلو

البصل الأحمر: من 6 إلى 9 جنيهات للكيلو

البصل الأبيض: من 8 إلى 12.5 جنيه للكيلو

الكوسة: من 12 إلى 22 جنيهًا للكيلو

الباذنجان البلدي: من 3 إلى 6 جنيهات للكيلو

الفلفل الرومي البلدي: من 4 إلى 7 جنيهات للكيلو

الفلفل الحامي البلدي: من 3 إلى 6.5 جنيه للكيلو

الخيار الصوب: من 11 إلى 15 جنيهًا للكيلو

الخيار البلدي: من 8 إلى 12 جنيهًا للكيلو


أسعار الفاكهة:

التفاح المصري: من 20 إلى 40 جنيهًا للكيلو

الكنتالوب: من 5 إلى 8 جنيهات للكيلو

البرتقال الصيفي: من 25 إلى 35 جنيهًا للكيلو

الليمون البلدي: من 5 إلى 15 جنيهًا للكيلو

العنب البناتي الأصفر والأحمر: من 18 إلى 25 جنيهًا للكيلو

عنب كرمسون: من 20 إلى 28 جنيهًا للكيلو

العنب الأسود والرومي: من 14 إلى 28 جنيهًا للكيلو

الجوافة: من 14 إلى 30 جنيهًا للكيلو

الرمان: من 15 إلى 20 جنيهًا للكيلو

الموز البلدي: من 17 إلى 27 جنيهًا للكيلو

الموز المستورد بيكو ومغربي: من 25 إلى 37 جنيهًا للكيلو


شهد السوق حالة من الاستقرار مدعومة بوفرة المعروض من محاصيل الصيف، حيث استقرت معظم الأسعار عند مستوياتها الطبيعية. وتظل هذه الأسعار خاصة بالتعاملات داخل سوق العبور للجملة،

بينما قد تختلف في الأسواق المحلية للمستهلك النهائي بزيادة تتراوح بين 3 و7 جنيهات للكيلو حسب المنطقة وتكاليف النقل والبيع.

أسعار الخضروات الفواكه سوق العبور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

أرشيفية

35 جنيها دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن والكتاكيت

جثة

تزوج فتاة عرفياً وأنجب منها .. العثور على جثة شاب داخل خزان صرف صحي بقنا

ارشيفية

والدتها سحبت منها التليفون.. تشريح جثة قاصر قفزت من الخامس بعين شمس

دولار امريكي

رسميا الان.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس

مشغولات ذهبية

عقب ارتفاع أسعار الذهب.. مفاجأة في عيار 21 الآن

وائل غنيم

بعد ختم 10 أجزاء من القرآن.. رسالة أمين الفتوى لوائل غنيم

مروان عطية

محمد صلاح: علامة استفهام حول انضمام مروان عطية للمنتخب.. وحسام حسن بيجهزه للأهلي

ترشيحاتنا

انطلاق أولى فعاليات المجالس العلمية لمناطق وعظ الجمهورية

بمناسبة الذكرى العطرة لمولد النبي ﷺ.. انطلاق أولى فعاليات المجالس العلمية لمناطق وعظ الجمهورية

مشيخة الأزهر

الأزهر يعلن توقف الأنشطة بالرواق احتفاءً بالمولد النبوي الشريف

مرصد الأزهر لمكافحة التطرف

مرصد الأزهر: تراجع جرائم التنظيمات الإرهابية في شرق إفريقيا خلال أغسطس 2025

بالصور

البيئة بالشرقية تحرر157محضراً خلال التفتيش على 68منشأة غذائية وصناعية

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

هل من الضروري غسل الموز قبل تناوله؟.. حماية المستهلك تحذر

مخاطر عدم غسل قشر الموز
مخاطر عدم غسل قشر الموز
مخاطر عدم غسل قشر الموز

احترس من القيام بها .. خطورة فقع البثور في "مثلث الخطر" بالوجه

هل فقع البثور في مثلث الخطر يسبب الوفاة؟
هل فقع البثور في مثلث الخطر يسبب الوفاة؟
هل فقع البثور في مثلث الخطر يسبب الوفاة؟

احذر منها .. ماذا يحدث لجسمك عند الإفراط في تناول حلوى المولد؟

اضرار حلوى المولد النبوي
اضرار حلوى المولد النبوي
اضرار حلوى المولد النبوي

فيديو

المتهم

قرار عاجل بشأن سوداني كسر زجاج سيارة وسرق حقيبة منها بأكتوبر.. فيديو وصور

المتهم

استخراج الجن وممارسة السحر.. القبض على دجال بالقاهرة

مرض فرط الحركة عند الفنانين

منهم كريم فهمي وسلوى محمد علي.. نجوم اكتشفوا إصابتهم بمرض ADHD

انتهاء خلاف شيرين عبد الوهاب وياسر قنطوش

من الخلاف إلى الصلح.. القصة الكاملة لأزمة شيرين ومحاميها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد