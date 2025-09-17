قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي والسيدة قرينته يستقبلان ملك وملكة إسبانيا في قصر الاتحادية
أسعار اللحوم البلدية والمستوردة في الأسواق اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025
السيطرة على حريق داخل مصنع مواد غذائية في القطامية
أصيب بفيروس A.. أعراض وتفاصيل مرض إمام عاشور وموقفه من المشاركه مع الأهلي
إخماد حريق اشتعل في محطة زابوريجيا للطاقة النووية
الصحة: إصدار 776 ألف قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة 6.3 مليار جنيه في شهرين
باريس سان جيرمان يبدأ رحلة الدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا بمواجهة أتلانتا
انقطاع خدمات الإنترنت الثابت والاتصالات الأرضية في غزة
برج جديد يتحول إلى ركام.. الاحتلال يوسع عملياته البرية في مدينة غزة
التعليم تخطط لإنشاء 100 مدرسة مصرية فرنسية
ليفربول يتحدى أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا
عروس الدلتا تبهر الاتحاد الأوروبي واليونيدو.. 29 قرية من الغربية تدخل خريطة العالمية بصناعاتها القروية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

أسعار اللحوم البلدية والمستوردة في الأسواق اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025

أرشيفيه
أرشيفيه
ولاء عبد الكريم

شهدت أسعار اللحوم الحمراء  حالة من الاستقرار في الأسواق اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025، سواء البلدية أو المستوردة 

وسط وفرة المعروض وتنوع الأصناف بما يلبي احتياجات المستهلكين.


 

أسعار اللحوم البلدية اليوم الاثنين سجل سعر اللحوم البتلو نحو 400 – 421  جنيها.
سجل سعر كيلو اللحوم كندوز نحو 420 – 470 جنيها.


يتراوح سعر الكبدة البلدي ما بين 420 لـ 480 جنيهًا للكيلو.


 

يتراوح سعر اللحوم الجملي ما بين 300 لـ 350 جنيها للكيلو.


وصل سعر المفروم البلدي نحو 430 – 470 جنيهًا للكيلو.


 

بلغ سعر عِرق الفلتو نحو 420 جنيهًا للكيلو.


 


وصل سعر الموزة إلى 295 جنيهًا للكيلو.


وصل سعر اللحم البقري إلى 280 جنيهًا للكيلو.
بلغ سعر اللحم وش فخدة 300 جنيه للكيلو

سجل سعر البفتيك والاستيك نحو 325 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر السجق نحو 230 - 270 جنيها للكيلو.

سجل سعر كيلو لحوم ضأن نحو 450 - 500 جنيه

أسعار اللحوم المستوردة:

سجل كيلو اللحم البرازيلي المجمد من 210 إلى 250 جنيهًا للكيلو
بلغ سعر كيلو الكبدة المستوردة من 160 إلى 210 جنيهات للكيلو
اقترب سعر كيلو اللحوم السودانية الطازجة من 280 إلى 310 جنيهات للكيلو.
واستقر سعر اللحم الهندي المجمد من 180 إلى 200 جنيه للكيلو
سجل سعر الكتف البرازيلي من 230 إلى 260 جنيهًا للكيلو
وصل سعر البوفتيك المستورد من 240 إلى 270 جنيهًا للكيلو.


 


 

استقرار أسعار اللحوم اليوم جاء بدعم من توافر الكميات المستوردة من عدة دول أبرزها البرازيل والهند والسودان، بجانب استمرار ضخ المعروض من اللحوم البلدية.


 

وتختلف الأسعار نسبيًا من منطقة لأخرى تبعًا لتكاليف النقل وهوامش الربح في أسواق التجزئة.

اسعار اللحوم اليوم اسعار اللحوم البلدي اسعار اللحوم المستورده اسعار اللحوم

