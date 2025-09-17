قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أبو مسلم: التعاقد مع فيتوريا لتدريب الأهلي سيكون أسوأ اختيار
توقعات بتراجع كبير.. استقرار في أسعار الدواجن وتذبذب واضح في البيض
كيف تعامل أقارب زوجتك؟.. اعرف وصية النبي لحياة زوجية سعيدة
أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025
عقد امتحانات مادة البرمجة بالمدارس عبر منصة "كويرو" ومنح الناجحين شهادة دولية
القافلة الإنسانية الـ39 تحمل أطناناً من المواد الغذائية والإغاثية
بدء تحرك قافلة المساعدات الإنسانية الـ39 من مصر إلى قطاع غزة
العدالة تنتصر على رصاصة غادرة.. الإعدام للمتهمين بإنهاء حياة ضابط أثناء مأمورية ضبط بالأقصر
سيف زاهر: خصومات بالملايين على لاعبي الأهلي بعد التعثر أمام إنبي
مفاجآت.. أكسيوس تكشف تفاصيل الاتفاق الأمني الجديد بين سوريا وإسرائيل
الصين: أكثر من 10 سفن فلبينية دخلت بشكل غير قانوني مياهنا الإقليمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بدء تحرك قافلة المساعدات الإنسانية الـ39 من مصر إلى قطاع غزة

المساعدات
المساعدات
البهى عمرو

بدأ تحرك قافلة المساعدات الإنسانية الـ39 من مصر إلى قطاع غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

 
وقال زياد قاسم مراسل قناة القاهرة الإخبارية من أمام معبر رفح، إنّ قافلة المساعدات الإنسانية من مصر إلى غزة تضم أطنان من المساعدات الإغاثية والإنسانية والغذائية التي تنوعت بين السلال الغذائية وأجولة الطحين.

وأضاف قاسم، في تصريحات مع الإعلامي محمد رضا، عبر قناة القاهرة الإخبارية: "نتحدث عن أطنان وأعداد كبيرة من المساعدات الإيوائية التي تم الدفع بها من قبل فرق وهيئات الهلال الأحمر المصري، وأعداد كبيرة من الخيام والأغطية والمراتب، وعدد كبير من خزانات المياه وعدد كبير من أواني الطهي تزامنا مع عمليات النزوح التي تتم داخل القطاع بسبب إعلان قوات الاحتلال الإسرائيلي داخل القطاع للعملية البرية.

وأوضح: "نتحدث اليوم عن أطنان من المساعدات التي تم الدفع بها من الأراضي المصرية في هذه اللحظات صوب منفذ كرم أبو سالم كما ترصد كاميرا القاهرة الإخبارية، ونتحدث عن أطنان من المستلزمات الطبية والأدوية العلاجية التي تم الدفع بها أيضا من الهلال الأحمر المصري تزامنا مع إعلان الاحتلال الإسرائيلي للاجتياح البري لقطاع غزة المحاصر منذ أكثر من 700 يوم".

وأردف: "نتحدث في هذه الشاحنة التي يتم الدفع بها في هذه اللحظات والتي تحوي على أواني الطهي.. أعداد كبيرة من المساعدات الإغاثية والإنسانية التي تنوعت في هذا اليوم".

وذكر، أنّ فرق الهلال الأحمر المصري يتم التنسيق بينها وبين الهلال الأحمر الفلسطيني والهيئات الأممية من أجل تحديث قائمة المساعدات التي يتم الدفع بها يوميا على حسب احتياجات سكان قطاع غزة لضمان فاعلية هذه المساعدات.

وشدد، على أنّ الهلال الأحمر المصري يعمل في هذه اللحظات على التنسيق من أجل دخول هذه المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى داخل قطاع غزة، وما زالت تتدفق شاحنات المساعدات الإغاثية والإنسانية من الأراضي المصرية تحديدا من الساحة الأمامية لمعبر رفح البري من الجانب المصري صوب منفذ كرم أبو سالم تمهيدا لإنفاذ هذه المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى الأراضي الفلسطينية وإلى داخل قطاع غزة المحاصر منذ أكثر من 700 يوم. 
 

المساعدات الإنسانية قطاع غزة غزة معبر رفح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

تغير مفاجئ في الطقس.. موجة أمطار تضرب البلاد وانخفاض الحرارة

كارفور

الانسحاب المزدوج .. «كارفور» تغادر البحرين والكويت في أقل من أسبوع

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بشأن منهج المستوى الرفيع المقرر بجميع المراحل الدراسية

اموال

2 مليون ونص وقعوا على الأرض.. صاحب شركة في ورطة بسبب سرقة 11 مليون جنيه.. خاص

إمام عاشور

الأهلي يعلن إصابة إمام عاشور بفيروس A

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

ارتفع 40 جنيها .. سعر الجنيه الذهب في مصر الآن

كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو يشتري 25% من أسهم النصر ويُخطط للاستثمار في نادي الزمالك

إمام عاشور

بعد حالة كبيرة من الجدل.. الكشف عن مرض إمام عاشور الحقيقي وأعراض الإصابة

ترشيحاتنا

الاجتياح البري

هاني سليمان: إعلان إسرائيل العملية البرية بعد قمة الدوحة غطرسة وتحدٍ سافر للإرادة العربية والإسلامية

محافظ الغربية

السيطرة على حريق بمصنع سجاد في سمنود

تطورات الوضع في غزة

الرقب يحذر: دخول الأصوات الصهيونية إلى الإعلام خطر على الوعي الجمعي

بالصور

بفستان لافت.. حنان مطاوع تخطف الأنظار بظهورها الأخير عبر إنستجرام| شاهد

حنان مطاوع
حنان مطاوع
حنان مطاوع

«فورد» تعلن تسريح 1000 موظف في ألمانيا .. لهذا السبب

شركة فورد الأمريكية
شركة فورد الأمريكية
شركة فورد الأمريكية

الغريبة المغربية.. حلوى تقليدية بنكهة الفخامة والبساطة| اعرف المقادير

الغريبة المغربية
الغريبة المغربية
الغريبة المغربية

شهية ومختلفة للفطور.. طريقة عمل مناقيش الزعتر للشيف فاطمة أبو حاتي

طريقة عمل مناقيش الزعتر
طريقة عمل مناقيش الزعتر
طريقة عمل مناقيش الزعتر

فيديو

دينا علاء

حبس زوجها بعد استقرار حالته.. لغز مقتـ..ـل دينا علاء لاعبة الجودو | تفاصيل

نجوم اعترفوا أنهم ذهبوا إلى أطباء نفسيين

من الكاميرا إلى عيادات الاكتئاب .. نجوم اعترفوا أنهم ذهبوا إلى أطباء نفسيين | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أل منصور

د. أمل منصور تكتب: التصالح بعد الخصام.. عودة القلب إلى مكانه

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب.. الرئيس السيسي قائد الأمة ورسائل الحسم في قمة الدوحة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب.. ثمرة التعليم

الكاتب الصحفي أحمد زهران

السيسي .. صمام الأمن والأمان للشرق الأوسط

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

المزيد