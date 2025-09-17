برلمانى يسأل عن مدارس صناعة الدواء.. ركيزة للأمن القومي الصحي أم مشروع مؤجل؟

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بشأن تفاصيل وآليات تنفيذ مشروع إنشاء مدارس متخصصة في صناعة الدواء في مناطق حلوان والعبور وبرج العرب، ضمن توجه الدولة لإعداد كوادر بشرية مؤهلة تواكب احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وأكد " زين الدين " ، أن قطاع الصناعات الدوائية يمثل أحد الأعمدة الرئيسية للأمن القومي الصحي والاقتصادي في مصر، خاصة في ظل التحديات العالمية المتعلقة بسلاسل الإمداد، وزيادة الطلب على الدواء محليًا وإقليميًا.

وتابع: من ثمّ، فإن مشروع إنشاء مدارس متخصصة في صناعة الدواء يعد خطوة استراتيجية لتخريج أجيال من الفنيين المدربين القادرين على دعم الصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على الاستيراد وزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية، مشيراً إلى أن هذا المشروع، رغم أهميته البالغة، يثير عدة تساؤلات جوهرية حول مدى جاهزيته للتنفيذ على أرض الواقع، وارتباطه بخطط الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي الدوائي.

وتساءل النائب محمد زين الدين قائلاً : ما هي الخطوات التنفيذية الفعلية التي اتخذتها الوزارة حتى الآن لإنشاء هذه المدارس؟ ما هو الجدول الزمني الدقيق للانتهاء من الإنشاءات وتجهيز البنية التحتية وبدء الدراسة ؟ وما هى آليات التنسيق مع كبرى شركات الأدوية والمصانع الوطنية لضمان أن تكون المناهج الدراسية مرتبطة بشكل مباشر بالاحتياجات العملية للصناعة؟ وهل هناك خطة واضحة لضمان توفير التدريب العملي الميداني داخل المصانع للطلاب، بما يكفل تخرجهم بمستوى مهاري عالي قابل للتوظيف المباشر؟.

كما تساءل النائب محمد عبد الله زين الدين قائلاً: ما مدى استعداد الوزارة لتعميم التجربة على باقي المحافظات، خصوصًا المحافظات ذات الكثافة الصناعية مثل الشرقية، الدقهلية، بني سويف، وقنا؟ وما هي الضمانات لعدم توقف هذا المشروع عند حدود التصريحات الإعلامية، وضمان استمراره كبرنامج وطني استراتيجي ؟ وما هو مستقبل خريجى هذا النوع الجديد من التعليم ؟ وهل يحق للطلاب المتفوقين للالتحاق بكليات الصيدلية ؟.