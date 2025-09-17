الأسهم الآسيوية تتباين قبيل صدور قرار الفيدرالي الأمريكي

تباينت أسواق الأسهم الآسيوية في تداولات اليوم /الأربعاء/، مع توخي المستثمرين الحذر قبيل صدور قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، المتوقع صدوره في وقت لاحق اليوم.



وارتفع مؤشر هانج سنج في هونج كونج بأكثر من 1% مدعوما بمكاسب قطاع التكنولوجيا، فيما صعد مؤشر CSI 300 الصيني بنسبة 0.4%، ومؤشر شنجهاي المركب بنسبة 0.2% ليظل عند أعلى مستوياته منذ عقد.



في المقابل، تراجع مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بأكثر من 1% بعد 6 جلسات من المكاسب القياسية، كما انخفض مؤشر S&P/ASX 200 الأسترالي بنسبة 0.7%.

وتراجع مؤشر ستريتس تايمز في سنغافورة بنسبة 0.2%، فيما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر نيفتي 50 الهندي بنسبة 0.3%.



وفي طوكيو، صعد مؤشر نيكي 225 بنسبة 0.2% ليبقى دون مستوى الذروة البالغ 45,055 نقطة المسجل أمس /الثلاثاء/، في حين تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 0.4%.



وأظهرت بيانات وزارة المالية اليابانية لشهر أغسطس تراجع الصادرات بنسبة 0.1% على أساس سنوي، وهو أقل من التوقعات بانخفاض 1.2%، فيما هبطت الواردات 5.2%.



وسجلت البلاد عجزا تجاريا قدره 242.5 مليار ين (1.64 مليار دولار)، مقارنة بتوقعات بعجز أكبر عند 325 مليار ين.



وجاءت البيانات بعد إبرام اتفاقية تجارية جديدة مع الولايات المتحدة قلصت الرسوم الجمركية الأمريكية على السلع اليابانية إلى 15%، ما ساعد على تحسين الصادرات رغم ضعف الطلب المحلي المتأثر بارتفاع تكاليف الاستيراد والتضخم المستمر.



ويترقب المستثمرون قرار الفيدرالي الأمريكي، حيث تشير التوقعات إلى خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل النطاق المستهدف إلى 4.00% - 4.25%، وهو أول خفض هذا العام.



ورغم أن الأسواق قامت بتسعير هذه الخطوة مسبقا، فإن التركيز ينصب على التوقعات الاقتصادية المحدثة وتصريحات رئيس الفيدرالي جيروم باول حول مسار السياسة النقدية المقبلة.

