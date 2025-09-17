قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نيكولاس ويليامز: الاتحاد الأوروبي لن يعزل إسرائيل كليًا كي لا يضر بعلاقته مع أمريكا
محافظ قنا يعلن موعد انطلاق التنفيذ الميداني لمبادرة القرية الصحية النموذجية
وزير إسرائيلي: غزة ثروة عقارية.. ومفاوضات مع الولايات المتحدة حول تقسيم نسب الأرض
تحركات أوروبية ضد الاحتلال.. هل تنقلب الطاولة على إسرائيل؟
معرض هنفيدهن للحرف اليدوية.. الجبهة الوطنية يدعم المرأة السيناوية بشرم الشيخ
حريف ميت عقبة مهدد بالغياب عن قمة الأهلي والزمالك بالدوري.. ما السبب؟
رسميا الآن.. تحرك سعر صرف الدولار بختام التعاملات
أجرها 50 ألف جنيه في اليوم.. المطعني يكشف لـ "صدى البلد" كواليس أزمته مع سما المصري
ربيعة وأكرم توفيق البداية.. الأهلي يضع خطًا أحمر في ملف التجديد للاعبين: «محدش هيلوي دراعنا»
الدردير يثير الجدل بمقارنة بيزيرا بنجم الأهلي و يعلق: شكرا زيزو إنك سبت النادي
ينفذون جولات استفزازية.. عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
السيدة انتصار السيسي تستقبل ملكة إسبانيا وتصف اللقاء بـ "الودي والإنساني"
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الأسهم الآسيوية تتباين قبيل صدور قرار الفيدرالي الأمريكي

أ ش أ

تباينت أسواق الأسهم الآسيوية في تداولات اليوم /الأربعاء/، مع توخي المستثمرين الحذر قبيل صدور قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، المتوقع صدوره في وقت لاحق اليوم.


وارتفع مؤشر هانج سنج في هونج كونج بأكثر من 1% مدعوما بمكاسب قطاع التكنولوجيا، فيما صعد مؤشر CSI 300 الصيني بنسبة 0.4%، ومؤشر شنجهاي المركب بنسبة 0.2% ليظل عند أعلى مستوياته منذ عقد.


في المقابل، تراجع مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بأكثر من 1% بعد 6 جلسات من المكاسب القياسية، كما انخفض مؤشر S&P/ASX 200 الأسترالي بنسبة 0.7%.
وتراجع مؤشر ستريتس تايمز في سنغافورة بنسبة 0.2%، فيما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر نيفتي 50 الهندي بنسبة 0.3%.


وفي طوكيو، صعد مؤشر نيكي 225 بنسبة 0.2% ليبقى دون مستوى الذروة البالغ 45,055 نقطة المسجل أمس /الثلاثاء/، في حين تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 0.4%.


وأظهرت بيانات وزارة المالية اليابانية لشهر أغسطس تراجع الصادرات بنسبة 0.1% على أساس سنوي، وهو أقل من التوقعات بانخفاض 1.2%، فيما هبطت الواردات 5.2%.


وسجلت البلاد عجزا تجاريا قدره 242.5 مليار ين (1.64 مليار دولار)، مقارنة بتوقعات بعجز أكبر عند 325 مليار ين.


وجاءت البيانات بعد إبرام اتفاقية تجارية جديدة مع الولايات المتحدة قلصت الرسوم الجمركية الأمريكية على السلع اليابانية إلى 15%، ما ساعد على تحسين الصادرات رغم ضعف الطلب المحلي المتأثر بارتفاع تكاليف الاستيراد والتضخم المستمر.


ويترقب المستثمرون قرار الفيدرالي الأمريكي، حيث تشير التوقعات إلى خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل النطاق المستهدف إلى 4.00% - 4.25%، وهو أول خفض هذا العام.


ورغم أن الأسواق قامت بتسعير هذه الخطوة مسبقا، فإن التركيز ينصب على التوقعات الاقتصادية المحدثة وتصريحات رئيس الفيدرالي جيروم باول حول مسار السياسة النقدية المقبلة.
 

أسواق الأسهم الآسيوية تداولات اليوم توخي المستثمرين الحذر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن “رياض الأطفال” بالمدارس في العام الدراسي الجديد

الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم حسم الأمر.. ما مصير الشقة بعد وفاة المستأجر؟

حكم البدء في الصلاة قبل انتهاء الاذان

هل يجوز الصلاة قبل انتهاء الأذان .. الإفتاء توضح الشروط

سيحا

محمد يونس: فوجئت برحيل سيحا إلى الأهلي ولن أفرط فيه حتى بـ100 مليون جنيه

الدولار

سعر الدولار في مصر بمستهل التعاملات اليوم الأربعاء 17-9-2025

سيف زاهر

الأزمة عادت من جديد.. سيف زاهر يصدم جماهير الزمالك بهذا الأمر

اجازة

4 أيام في سبتمبر.. ما موعد الإجازة الرسمية المقبلة للقطاع العام والخاص؟

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

ماذا تعني ظهور هذه الكلمة على عداد الكهرباء مسبوق الدفع

وسط ترقب لقرار الفيدرالي.. سعر الذهب عيار 21 الآن الأربعاء 17 سبتمبر 2025

المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية

الآثار: لا اختفاء أو تًحطم أي قطعة بالمتحف اليوناني الروماني

محاضرة مؤسسة زاهي حواس

مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث تنظم محاضرة عن التداخل بين القبطية والعربية بقصر الأمير طاز

الإسعافات الأولية لهبوط الضغط.. خطوات سريعة تنقذك من الاغماء

نشرة المرأة والمنوعات| ياسمين رئيس تبهر متابعيها بإطلالة أنيقة.. أكلات خفيفة لا تشعرك بتأنيب الضمير بعد الـ 9 مساء

على قد الإيد.. اركب 5 سيارات سيدان ‏ بـ 200 ألف جنيه ‏

الطلاق الصامت.. أسبابه وروشتة لإنقاذ العلاقة الزوجية

حساب مزيف باسم لميس الحديدي

حساب مزيف.. تحذير من لميس الحديدي

امام عاشور

أصيب بفيروس A.. أعراض وتفاصيل مرض إمام عاشور وموقفه من المشاركه مع الأهلي

سفير يدعو لزيارة القاهرة

مصر أم الدنيا.. ماذا قال السفير حسام زكي لبلوجر ياباني ليدعوه لزيارة القاهرة؟

د. أل منصور

د. أمل منصور تكتب: التصالح بعد الخصام.. عودة القلب إلى مكانه

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب.. الرئيس السيسي قائد الأمة ورسائل الحسم في قمة الدوحة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب.. ثمرة التعليم

الكاتب الصحفي أحمد زهران

السيسي .. صمام الأمن والأمان للشرق الأوسط

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

