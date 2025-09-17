تداول 26 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

ذكرت هيئة ميناء دمياط، أن الميناء استقبل 6 سفن خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينما غادرت 3 سفن، وبلغ إجمالي عدد السفن المتداول عليها بالميناء 26 سفينة.



وأوضحت الهيئة - في بيان - أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 17028 طنا تشمل: 3189 طن كلينكر و8623 طن بودرة جبس و5216 طن بضائع متنوعة، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 53631 طنا تشمل: 7900 طن خردة و9337 طن حديد و32968 طن ذرة و2688 طن قمح و738 طن بضائع متنوعة.



وأشار البيان إلى أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 1256 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 254 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3093 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح إلى 63125 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 32084 طنًا، كما غادر قطاران بحمولة إجمالية 2623 طن قمح إلى صوامع شبرا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً 4744 حركة.

