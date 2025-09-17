قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مي كساب ضيفة معتز الدمدراش .. تفاصيل

أحمد البهى

تحل الفنانة مي كساب ضيفة علي برنامج ضيفي مع معتز الدمرداش، والمذاع عبر قناة الشرق. 

وخلال الحلقة تحدثت الفنانة مي كساب عن العديد من الامور الفنية والشخصية، ومن المقرر اذاعة الحلقة خلال الايام القادمة. 

ومن ناخية آخري تصور الفنانة مي كساب حاليا فيلم وفيلم “مؤلف ومخرج وحرامي” من وأحمد فتحي، وميمي جمال، وسامي مغاوري، وأوتاكا، وياسر الطوجي، ونيللي محمود، ومحمود حافظ، وآخرين، تأليف ميشيل منير، وإخراج أسامة عمر.

وكانت طرحت الفنانة مي كساب والفنان أوكا، أحدث أغنياتهما بعنوان “هتعيشوا من غير رجالة إزاي”، وذلك قبل عرض فيلم “آخر راجل في العالم”، حيث تُستخدم الأغنية كجزء من الحملة الدعائية للعمل.

الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وميكس وماستر أحمد وحيد كينج، وقد لاقت تفاعلًا واسعًا من الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي فور طرحها، حيث أشاد المتابعون بالكيميا الواضحة بين مي وأوكا في الفيديو الدعائي الذي شاركاه أمس للإعلان عن الأغنية، حيث ظهرا خلاله وهما يغنيان سويًا بإحساس عفوي مليء بخفة الدم.

