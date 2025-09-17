قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إخماد حريق اشتعل في محطة زابوريجيا للطاقة النووية
الصحة: إصدار 776 ألف قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة 6.3 مليار جنيه في شهرين
باريس سان جيرمان يبدأ رحلة الدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا بمواجهة أتلانتا
انقطاع خدمات الإنترنت الثابت والاتصالات الأرضية في غزة
برج جديد يتحول إلى ركام.. الاحتلال يوسع عملياته البرية في مدينة غزة
التعليم تخطط لإنشاء 100 مدرسة مصرية فرنسية
ليفربول يتحدى أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا
عروس الدلتا تبهر الاتحاد الأوروبي واليونيدو.. 29 قرية من الغربية تدخل خريطة العالمية بصناعاتها القروية
التعليم: استكمال اجراءات اعتماد شهادة البكالوريا من المؤسسات الدولية خلال سنتين أو ثلاثة
4 أيام في سبتمبر.. ما موعد الإجازة الرسمية المقبلة للقطاع العام والخاص؟
«تيك توك» في دائرة الخطر؟.. تصريحات حاسمة من رئيس الوزراء
جيش الاحتلال يزعم قصف مخزن أسلحة في مدينة غزة
وزير الاستثمار يبحث مع البنك الدولى سبل تعزيز التجارة الخارجية

استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفدًا من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، لبحث سبل دعم وتعزيز مناخ الاستثمار في مصر، واستعراض دور البنك في دعم مسار التنمية الاقتصادية. وتركزت المباحثات على استراتيجية الحكومة للخصخصة وآليات تطوير إدارة الشركات، بهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص وترسيخ مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية.

وأكد الخطيب على أهمية الربط بين الاستثمار والتجارة كركيزتين أساسيتين لتعزيز التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى دور صندوق مصر السيادي في تعظيم العائد بما يعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري ويضمن استدامة الموارد للأجيال القادمة.

وأشار الوزير إلى أن القطاع الصناعي في مصر يشهد فرصًا واعدة، مستفيدًا من الميزة التنافسية القوية في مجال العمالة المدربة والمهارات الهندسية المتقدمة، حيث تجعل الكفاءة العالية للمهندسين والعمالة الماهرة مصر وجهة جذابة للاستثمارات في الصناعات الهندسية والصناعات الوسيطة، بما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية ويجذب استثمارات نوعية مستدامة.

وأضاف الوزير أن استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر تخضع لتطوير مستمر، عبر تحليل متعمق للقطاعات المختلفة لتحديد الفرص الواعدة بدقة، مشيرًا إلى أن مصر شهدت زيادة ملحوظة في حجم الاستثمارات الأجنبية خلال العام الجاري، مع وضع خطط لمضاعفة هذه الاستثمارات لدعم معدلات النمو الاقتصادي، من خلال سياسات واضحة ومستقرة تعزز ثقة المستثمرين.

وتطرق الخطيب إلى الإصلاحات في السياسة التجارية، مؤكدًا أن مصر وضعت هدفًا استراتيجيًا يتمثل في الوصول إلى قائمة أفضل 50 دولة في مؤشرات تنافسية التجارة العالمية، موضحاً أن الجهود أسفرت عن تقليص زمن دخول المنتجات إلى السوق المحلية من 16 يومًا إلى 5.8 يوم، مع استهداف الوصول إلى يومين قبل نهاية العام. كما أوضح أن مصر تستفيد من الاتفاقيات التجارية مع الكتل الاقتصادية الكبرى لتعزيز النفاذ إلى الأسواق العالمية، مع تحقيق التوازن بين حماية الصناعات المحلية وتشجيع الصادرات وفقًا لقواعد منظمة التجارة العالمية.

وأشار الوزير إلى جهود تحسين بيئة الأعمال، موضحًا أن مصر تقود العمل على تقرير Business Ready الجديد، البديل لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال، حيث تم معالجة أبرز التحديات وإرسال الإصلاحات المقترحة للقطاع الخاص، معظمها تشريعية وقابلة للتنفيذ خلال 9 أشهر.

ولفت الخطيب إلى أن التحول الرقمي يُمثل ركيزة أساسية لتعزيز الاستثمار، حيث تم إطلاق منصة إلكترونية لإصدار 389 ترخيصًا خلال 20 يومًا مع إتاحة الدفع الإلكتروني، مؤكدًا العمل حاليًا على إعادة هندسة الإجراءات لتقليل الخطوات والوقت والبيروقراطية، بما يسهل على المستثمرين ويعزز مناخ الاستثمار.

وأكد الوزير أن الجهود مستمرة لإطلاق “منصة الكيانات الاقتصادية”، التي ستشكل الواجهة الرقمية الموحدة للتعامل مع المستثمرين في جميع مراحل المشروع.

ومن جانبه، أعرب وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن تقديره للجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، مشيدًا بالمبادرات والإصلاحات التي تم تنفيذها وتمكين القطاع الخاص من المساهمة الفاعلة في مسار التنمية الاقتصادية، مؤكدين حرصهم على استمرار الشراكة الاستراتيجية بين البنك والحكومة المصرية

حالة الطقس

تغير مفاجئ في الطقس.. موجة أمطار تضرب البلاد وانخفاض الحرارة

كارفور

الانسحاب المزدوج .. «كارفور» تغادر البحرين والكويت في أقل من أسبوع

اموال

2 مليون ونص وقعوا على الأرض.. صاحب شركة في ورطة بسبب سرقة 11 مليون جنيه.. خاص

كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو يشتري 25% من أسهم النصر ويُخطط للاستثمار في نادي الزمالك

إمام عاشور

بعد حالة كبيرة من الجدل.. الكشف عن مرض إمام عاشور الحقيقي وأعراض الإصابة

حكم البدء في الصلاة قبل انتهاء الاذان

هل يجوز الصلاة قبل انتهاء الأذان .. الإفتاء توضح الشروط

حادث ارشيفية

بينهم أطفال.. بالأسماء| إصابة 14 في انقلاب أتوبيس سياحي بالكيلو 8 بطريق «مطروح/الإسكندرية»

أرشيفية

هدية قطر تدخل الظل.. طائرة ترامب الموعودة في قبضة المخابرات الأمريكية

الأوقاف تطلق مبادرة "صحح مفاهيمك" الأحد المقبل

الأوقاف تطلق مبادرة "صحح مفاهيمك".. الأحد المقبل

سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم

علي جمعة: سيدنا محمد ﷺ هو أعظم البشر وخير من العرش

الدكتور أسامة الجندي خلال الفعاليات التحضيرية للقمة الدولية

أسامة الجندي: الحوار بين الأديان الطريق لصناعة مستقبل آمن للأجيال القادمة

لوك جديد.. درة تخطف الأنظار من أحدث جلسة تصوير

درة
بيتزا الخضروات.. وصفة شهية وصحية بطابع منزلي

طريقة عمل بيتزا الخضار
وظائف الأحلام المزوّرة.. كيف تتجنب الوقوع ضحية للنصب الإلكتروني؟

وظائف الأحلام المزوّرة..كيف تتجنب الوقوع ضحية للنصب الإلكتروني؟
ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة 25% عالميًا

الشوارع
سفير يدعو لزيارة القاهرة

مصر أم الدنيا.. ماذا قال السفير حسام زكي لبلوجر ياباني ليدعوه لزيارة القاهرة؟

دينا علاء

حبس زوجها بعد استقرار حالته.. لغز مقتـ..ـل دينا علاء لاعبة الجودو | تفاصيل

د. أل منصور

د. أمل منصور تكتب: التصالح بعد الخصام.. عودة القلب إلى مكانه

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب.. الرئيس السيسي قائد الأمة ورسائل الحسم في قمة الدوحة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب.. ثمرة التعليم

الكاتب الصحفي أحمد زهران

السيسي .. صمام الأمن والأمان للشرق الأوسط

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

