انقلاب ميكروباص وإصابة 6 من الركاب أعلى الطريق الأوسطي

تسبب حادث انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الأوسطى في إصابة 6 أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا أعلى الطريق الأوسطى بوقوع حادث مرورى ، وانتقلت قوات الأمن مدعومة بسيارات الإسعاف لموقع الحادث بصحبتها ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث.

وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى الى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج إصابة 6 أشخاص من ركابها ونقلوا جميعا إلى المستشفى .

تولت أوناش المرور رفع آثار الحادث وإعادة تسيير حركة المرور مرة أخرى، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة المختصة التحقيق.