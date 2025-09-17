كامل الوزير: تحديد 28 صناعة واعدة لتعميق التصنيع المحلي وتقليل الواردات

أعلن الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن الوزارة حددت 28 صناعة وفرصة استثمارية واعدة تستهدف تعميق التصنيع المحلي، وتلبية احتياجات السوق، وتقليل فاتورة الواردات.

وأوضح أن اختيار هذه الصناعات جاء بناءً على احتياجات السوق المحلي، وتوافر الطاقة والعمالة المدربة والمواد الخام والتكنولوجيا اللازمة للإنتاج.

ودعا الوزير المستثمرين الجادين إلى ضخ استثمارات جديدة أو التوسع في هذه الصناعات الواعدة، مؤكدًا أن الوزارة لا ترفض أي طلب جاد للحصول على أرض صناعية إذا توفرت الملاءة المالية ودراسة الجدوى الفنية.

وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم حوافز محددة لفترة زمنية للمستثمرين، بما يسهم في النهوض بالصناعة الوطنية وزيادة الصادرات.