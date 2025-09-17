تأجيل محاكمة ميدو بتهمة التشهير بـ محمود البنا لجلسة 8 أكتوبر

قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأربعاء 17 سبتمبر، تأجيل أولى جلسات محاكمة أحمد حسام ميدو في اتهامه بالتشهير بالحكم محمود البنا لجلسة 8 أكتوبر.

وادعى أحمد العدوي محامي الحكم محمود البنا مدنيا بمبلغ مليون جنيه ضد أحمد حسام ميدو، في اتهامه بالتشهير بموكله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبدأت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأربعاء 17 سبتمبر، أولى جلسات محاكمة أحمد حسام ميدو في اتهامه بالتشهير بالحكم محمود البنا.

وكانت جهات التحقيق المختصة بمصر الجديدة، أحالت قضية أحمد حسام ميدو لنيابة الشؤون الاقتصادية في اتهامه بالتشهير بالحكم محمود البنا، وذلك لاختصاص المحكمة في إحالة القضية لمحكمة الجنح المختصة.

يذكر أن جهات التحقيق المختصة، أمرت في وقت سابق، بإخلاء سبيل أحمد حسام ميدو، بكفالة 10 آلاف جنيه في البلاغ المقدم من محمود البنا يتهمه فيه بالتشهير والإساءة على مواقع التواصل الاجتماعي.