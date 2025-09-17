قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إخماد حريق اشتعل في محطة زابوريجيا للطاقة النووية
الصحة: إصدار 776 ألف قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة 6.3 مليار جنيه في شهرين
باريس سان جيرمان يبدأ رحلة الدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا بمواجهة أتلانتا
انقطاع خدمات الإنترنت الثابت والاتصالات الأرضية في غزة
برج جديد يتحول إلى ركام.. الاحتلال يوسع عملياته البرية في مدينة غزة
التعليم تخطط لإنشاء 100 مدرسة مصرية فرنسية
ليفربول يتحدى أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا
عروس الدلتا تبهر الاتحاد الأوروبي واليونيدو.. 29 قرية من الغربية تدخل خريطة العالمية بصناعاتها القروية
التعليم: استكمال اجراءات اعتماد شهادة البكالوريا من المؤسسات الدولية خلال سنتين أو ثلاثة
4 أيام في سبتمبر.. ما موعد الإجازة الرسمية المقبلة للقطاع العام والخاص؟
«تيك توك» في دائرة الخطر؟.. تصريحات حاسمة من رئيس الوزراء
جيش الاحتلال يزعم قصف مخزن أسلحة في مدينة غزة
تحقيقات وملفات

«تيك توك» في دائرة الخطر؟.. تصريحات حاسمة من رئيس الوزراء
ياسمين القصاص

في ظل تزايد الجدل المجتمعي حول التأثيرات السلبية لبعض تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي، وعلى رأسها «تيك توك»، أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات مهمة تسلط الضوء على موقف الدولة من هذه المنصات، وتوضح الرؤية الحكومية تجاه التوازن بين حرية التعبير والحفاظ على القيم المجتمعية.

وفي هذا الصدد، أشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى أن بعض الدول قررت فرض حظر كامل على تطبيق «تيك توك» بسبب مخاوف تتعلق بالأمن المجتمعي، في حين ترى آراء أخرى أن لهذا التطبيق بعض الجوانب الإيجابية التي لا يمكن إنكارها.

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

وخلال رده على سؤال حول علاقة الأمن المجتمعي بالقبض على عدد من مشاهير «تيك توك»، أكد مدبولي أن القضية الأساسية لا تتعلق بنقد أداء الحكومة أو مؤسسات الدولة، بل تتجاوز ذلك إلى مسألة أكثر خطورة. 

وأوضح أن التحدي الحقيقي يكمن في كيفية وضع إطار منضبط وصارم لضمان أن استخدام مثل هذه التطبيقات لا يخرج عن السياق الرشيد داخل الدولة.

وأضاف رئيس الوزراء أن هذه النوعية من التطبيقات تؤثر بشكل مباشر على الأطفال والشباب من الناحية الأخلاقية، وتؤثر أيضا على تماسك الأسرة المصرية.

ولفت إلى أن من أبرز سمات المجتمع المصري أنه لا يزال يحتفظ بدرجة عالية من التماسك الأسري والاجتماعي، على الرغم من التحديات المختلفة التي تواجهه.

قرار عاجل بشأن حظر التيك توك والتطبيقات المشابهة له من مصر

وتابع مدبولي موضحا أنه بناءا على هذه المعطيات، من الضروري التعامل مع مثل هذه الآليات الرقمية بميزان حساس، بحيث يتم التفريق بدقة بين ما يجب حظره بشكل كلي أو جزئي، وما يمكن السماح به ضمن ضوابط واضحة ومحددة.

والجدير بالذكر، أن تأتي تصريحات رئيس الوزراء في وقت حساس يشهد تصاعدا في النقاشات العامة حول تأثير المنصات الرقمية على النسيج المجتمعي والقيم الأخلاقية.

وهو ما يعكس اهتمام الدولة بضرورة تحقيق توازن دقيق بين الانفتاح التكنولوجي والحفاظ على هوية المجتمع المصري وأمنه القيمي.

مجلس الوزراء التيك توك حظر التيك توك السوشيال ميديا الدكتور مصطفى مدبولي

