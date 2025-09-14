قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل الإفراط في شرب الماء يضر بالكلى؟ لن تتوقع
تحذير من داخل تل أبيب.. اتفاقيات إبراهيم على وشك الانهيار بسبب الإمارات
عمرو أديب: الأهلي في برج نحسه.. ويكافح لينجو من الهبوط
صيغ دعاء الاستفتاح الوارد عن النبي.. ردده في صلاة الفجر
شوبير: قرارات هامة في الاهلي بعد التعادل مع إنبي
مراجعة جديدة لصندوق النقد في مصر.. هل طلب زيادة سعر الوقود وبيع الأصول؟
حمزة نمرة يكشف كواليس شيل الشيلة.. أغنية ولدت من حكاية واقعية
سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الإثنين 15 سبتمبر 2025
حكم إطالة الركوع للحاق المتأخرين بصلاة الجماعة.. دار الإفتاء تجيب
حالة الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة خلال الساعات المقبلة
3 ظواهر جوية .. الأرصاد تحذر من طقس الغد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بسنت النبراوي تكشف كواليس حكاية "الوكيل": التيك توك أفادني للغاية

بسنت النبراوي
بسنت النبراوي
قسم الفن

قالت الفنانة بسنت النبراوي إن تطبيق "تيك توك" أفادها كثيرًا في حياتها، وذلك خلال تقديمها شخصية "زينب" في حكاية الوكيل من مسلسل ما تراه ليس كما يبدو.


وتابعت بسنت النبراوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج تفاصيل على قناة صدى البلد 2: «قضيت فترة من الوقت أجمع ملاحظات عن الشخصية من خلال "تيك توك"، وحاولت أن أتصورها فتاة قادمة من الأقاليم بلكنة ريفية بسيطة، لكن بجذور قاهرية، لذلك ركزنا على تفاصيل دقيقة مثل طريقة الكلام، والشكل، والملابس، وحتى الأظافر».


وأكدت بسنت النبراوي أنها استعانت بتطبيق "تيك توك" لتجسيد الشخصية، قائلة: «أتابع تيك توك باستمرار، ورأيت نماذج كثيرة للفتيات بهذا الطابع، كتبت بعض الجمل والمصطلحات التي سمعتها وشاركتها مع فريق العمل، وكان ذلك مفيدًا جدًا».


وعن فكرة المسلسل، أوضحت: «النص شدني جدًا لأنه واقعي وقيم، ويتناول قضايا ملموسة في حياتنا اليومية، خاصة ما يتعلق بظاهرة "تيك توك"».


وكشفت النبراوي أن ردود الفعل بعد عرض الحلقات الأولى أسعدتها كثيرًا، قائلة: «الجمهور صدقني جدًا، وقالوا إن الأداء بدا طبيعيًا ومقنعًا، حتى المخرج أثنى على أدائي وأكد أن المشاهدين شعروا وكأن هذه شخصيتي الحقيقية».

بسنت النبراوي حكاية الوكيل نهال طايل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه| سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن بعد القفزات المتتالية

400 جنيه زيادة| سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن بعد القفزات المتتالية

متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر؟.. 4 حالات حددها القانون

متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر الأصلي؟.. 4 حالات حددها القانون

إجازة للعاملين في القطاع الخاص بقانون العمل الجديد

30 يومًا إجازة للعاملين بالقطاع الخاص في هذه الحالة

اللواء أسامة سعد

تعيين اللواء علاء قاسم أمينا عاما لمجلس الوزراء بدلا من اللواء أسامة سعد

أسد الحملاوي

الاتفاق تم .. أحمد حسن يفجر مفاجأة عن عقد أسد الحملاوي مع الأهلي

التضامن

وزارة التضامن تنفذ قرار غلق دار زهرة مصر وتحيل المخالفات إلى النيابة

صورة من الحدث

رغم منحه الضوء الأخضر لإسرائيل.. قطر تشكر ترامب

الذهب

ارتفاع أسعار الذهب.. عيار 21 يسجل قفزة جديدة اليوم

ترشيحاتنا

البابا تواضروس

لمناقشة أمور الأديرة.. البابا تواضروس يستقبل مطران القدس

السفير أبو بكر حفني محمود نائب وزير الخارجية والهجرة

نائب وزير الخارجية يؤكد حرص مصر على تعميق التعاون مع موريشيوس

حسام صالح

وفاة شقيق حسام صالح الرئيس التنفيذي للأعمال بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

بالصور

مسك بين الشكوك و"ليلى" الغامضة.. تفاصيل الحلقة الثانية من "ديجافو"

شيري عادل
شيري عادل
شيري عادل

طبيبة تفجر مفاجأة عن فيلر الأنف بعد أزمة كنزي مدبولي

كنزي مدبولي
كنزي مدبولي
كنزي مدبولي

فيديو

عصابة الملايين

11 مليون جنيه في يد عصابة.. والتحقيقات تكشف سقوط 2.5 مليون أثناء الهروب

حقيقة وفاة أحمد الدجوي

الداخلية تحسم الجدل .. مفاجأة تقرير وفاة أحمد الدجوي

الصغير

الداخلية تكشف حقيقة إعطاء صغير حقنة لاختطافه بالدقهلية

المتهم

ضبط المتهم بممارسة البلطجة وفرض السيطرة في المطرية| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الإعلام.. خطاب الوعي.. ولكن !

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: قطار الحياة

المزيد