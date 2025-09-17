قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بشرى سارة للطلبة| خصم 90% على أسعار اشتراك المترو 2025.. كيفية الحصول عليه بسهولة
الرئيس السيسي والسيدة قرينته يستقبلان ملك وملكة إسبانيا في قصر الاتحادية
أسعار اللحوم البلدية والمستوردة في الأسواق اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025
السيطرة على حريق داخل مصنع مواد غذائية في القطامية
أصيب بفيروس A.. أعراض وتفاصيل مرض إمام عاشور وموقفه من المشاركه مع الأهلي
إخماد حريق اشتعل في محطة زابوريجيا للطاقة النووية
الصحة: إصدار 776 ألف قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة 6.3 مليار جنيه في شهرين
باريس سان جيرمان يبدأ رحلة الدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا بمواجهة أتلانتا
انقطاع خدمات الإنترنت الثابت والاتصالات الأرضية في غزة
برج جديد يتحول إلى ركام.. الاحتلال يوسع عملياته البرية في مدينة غزة
التعليم تخطط لإنشاء 100 مدرسة مصرية فرنسية
ليفربول يتحدى أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا
محافظات

صحة مطروح: لجان مكبرة للمرور المفاجئ على مستشفيات المحافظة على مدار ٢٤ ساعة

خلال مرور اللجان على المستشفيات
خلال مرور اللجان على المستشفيات
ايمن محمود

كلف  الدكتور أحمد رفعت وكيل وزارة الصحة بمطروح  لجان مرور مكبرة من الإدارة العامة للطب العلاجي والادارات الفنية بالمديرية للمرور المفاجئ على مستشفيات المحافظة .

قامت لجنة مكبرة برئاسة  الدكتور مبروك سالم مدير عام الطب العلاجى والدكتور شريف كامل مدير إدارة المستشفيات والطوارئ والدكتورة سارة عبد الفتاح عضو إدارة الطب العلاجي وأعضاء من الإدارات الفنية بالمديرية بالمرور الصباحى والمسائى وإجراء معايشة ميدانية  على مدار اليوم بمستشفى مطروح العام.

و قامت لجنة برئاسة سارة عبد الفتاح احمد عضو إدارة الطب العلاجي بالمرور الصباحي على مستشفى التوليد والصحة الإنجابية

ولجنة برئاسة الدكتور سيد مصيلحى عضو إدارة الطب العلاجي بالمرور الصباحي على مستشفى الأطفال التخصصى  

و كذلك لجنة برئاسة الدكتور  أحمد أسامة عضو إدارة الطب العلاجي بالمرور الصباحي على مستشفى النجيلة المركزى 
و قامت لجنة برئاسة الدكتور محمد السايس عضو إدارة الطب العلاجي بالمرور الصباحي على مستشفى مطروح العام .

و تفقدت اللجان كافة الأقسام الحرجة والداخلية بالمستشفيات على مدار اليوم لمتابعة الحالة الصحية للمرضى ومدى رضاهم عن الخدمات الطبية المقدمة لهم.كما تم المرورعلى معامل المستشفيات وبنك الدم والأشعة ومتابعة انتظام العمل واستبيان آراء المترددين وذويهم .

وأكدت اللجان علي ضرورة اتباع جميع العاملين الاحتياطات القياسية لمكافحة العدوي بشكل كامل حرصا علي تقليل نسب عدوي المستشفيات ، والالتزام بسياسات الجودة والتسجيل الطبى  مع مراعاة مدي استحقاق صرف الحافز او الامتيازات الشهرية في حالة عدم الالتزام .

وتنفيذا لتعليمات الدكتور أحمد رفعت وكيل وزارة الصحة بمطروح وجهت لجان المرور بعمل نوبتجيات للعمل على متابعة ورضاء المنتفعين على مدار ٢٤ ساعة يومياً ، و الانتشار لرصد المشاكل والشكاوى في كل انحاء المستشفيات وخاصة الطواريء و العناية المركزة ، وحلها فى مهدها ورفع الأمر إذا لزم الأمر.

وفى نهاية المرور تم عقد  جلسة نقاشية مع لجان المرور والفريق الإدارى بالمستشفيات سابقة الذكر لمناقشة السلبيات ووضع حلول لها بصفة عاجلة وتلافيها وتذليل العقبات.

ووجه  وكيل الوزارة الي الادارات القائمة بالمرور علي المستشفيات ان تكون  الجولات المرورية متزايدة في الفترات المسائية حتي فجر اليوم التالي .

و تؤكد مديرية الصحة أنها لم ولن تدخر أى جهد فى دعم المستشفيات بالإحتياجات نظرا للكثافة العاليه من المترددين عليها وأنها تقدم الدعم المطلوب لانجاح الجهود المبذولة في كافة المنشآت الصحية بالمحافظة، و تذليل كافه العقبات  ، مع المحاسبه المشددة لأي تقاعس او اهمال ، حرصا على تقديم خدمة طبية تليق بأهالى المحافظة وزائريها .

ياتي، ذلك تنفيذا لتكليف اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالمتابعة المباشرة الميدانية للمستشفيات و المرور المفاجئ للوقوف الحقيقي علي مستوي تقديم الخدمات و قياس رضاء المواطنين .

