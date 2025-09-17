محافظ الوادي الجديد يتفقد معرض المستلزمات المدرسية للعاملين بمجمع المصالح الحكومية

تفقد محافظ الوادي الجديد محمد الزملوط اليوم /الأربعاء/، معرض المستلزمات المدرسية المقام بمقر مديرية التضامن الاجتماعي بمجمع المصالح الحكومية للخدمات الذكية بالتعاون مع بيت الزكاة والصدقات، يرافقه إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، وجهاد متولي رئيس مركز الخارجة، ومحمد منير وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة.



وأعرب المحافظ عن بالغ تقديره لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتورة سحر نصر الأمين العام لبيت الزكاة؛ لجهودهما الكريمة في دعم ورعاية أبناء المحافظة.. مشيرا إلى أن المعرض يوفر 6 آلاف قطعة من المستلزمات المدرسية من الأحذية والشنط والزي المدرسي والأدوات المدرسية بالمجان للعاملين بالمجمع، وذلك في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال العام الدراسي الجديد 2025 / 2026، موجها بتوفير بعض المستلزمات للعاملين المؤقتين بديوان عام المحافظة.

