التحقيق في وفاة توأمين بعد حصولهما على خافض حرارة من إحدى الصيدليات بالمنوفية

تباشر نيابة منوف في محافظة المنوفية تحقيقاتها في واقعة طفلين تؤام بقرية دبركي بمركز منوف عقب حصولهما علي تطعيم الشهرين وحصولهما علي خافض حرارة من إحدى الصيدليات.

وتم استدعاء الاب والام للتحقيق في الواقعة وبيان سبب وفاة التوأمين في واقعة أثارت الجدل داخل القرية.

وأكد أحد اهالي القرية، أن الطفلين حصلوا علي تطعيم الشهرين وهي تطعيمات دورية ضد شلل الاطفال واعقبها تعرضهم لسخونية شديدة وتم اصطحابهم الي أحدى الصيدليات وحصولهم علي خافض حرارة واعقب ذلك وفاتهم.

تلقي اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة منوف بوفاة طفلين تؤام عمرهم شهرين بقرية دبركي اثر تناولهم دواء خافض للحرارة من أحدي الصيدليات بعد تعرضهم لسخونية شديدة بعد الحصول علي تطعيم الشهرين.

بالانتقال تم نقل الطفلين الي المستشفي، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وأكد مصدر طبي، أن الطفلين التؤام تم ولادتهم في الشهر الثامن غير مكتملين النمو وتم احتجازهم في الحضانة فترة كبيرة أعقبها خروجهم.

وأضاف المصدر، أنه يتم التحقيق في الواقعة بعد وفاة الطفلين بعد تناولهم خافض حرارة من أحدي الصيدليات.

فيما رفض والد الطفلين التعليق علي وفاة التؤامين وتفاصيل الواقعة قائلا “ ما فيش حاجه حصلت”.

فيما تستمر التحقيقات وسحب العينات من الطفلين لبيان سبب وفاتهم.