المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعرض فرصها الاستثمارية أمام وفد من الشركات الأمريكية
إجراء قاس من الاتحاد الأوروبي ضد الاحتلال بسبب غزة.. تفاصيل
المفوضية الأوروبية تقترح تعليق اتفاقيات التجارة الحرة مع إسرائيل
السعودية: ندين بأشد العبارات عمليات توغل قوات الاحتلال في غزة
موقف نادر لشركة أمريكية كبرى من الصراع في غزة.. واستقالة أحد مؤسسيها
حماس تكشف مصير رهائن الاحتلال لديها في أعقاب الهجوم على غزة
أسعار العملات العربية في مصر اليوم الأربعاء 17-9-2025
بعد حجز 44 ألف تذكرة.. إلغاء حفل فرقة ألمانية في مصر
بابا الفاتيكان: أجدد ندائي من أجل وقف إطلاق النار في غزة
رئيس الوزراء يبحث مع محافظ القاهرة متابعة المشروعات التنموية والتطويرية بالمحافظة
مدبولي: كلمة الرئيس السيسي في قمة الدوحة بعثت رسائل قوية عن ثوابت السياسة المصرية
روسيا تطالب بضرورة إصلاح مجلس الأمن وتكييفه مع حقائق العصر المتغير
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محافظات

التحقيق في وفاة توأمين بعد حصولهما على خافض حرارة من إحدى الصيدليات بالمنوفية

وفاة طفلين في المنوفية
وفاة طفلين في المنوفية
مروة فاضل

تباشر نيابة منوف في محافظة المنوفية تحقيقاتها في واقعة طفلين تؤام بقرية دبركي بمركز منوف عقب حصولهما علي تطعيم الشهرين وحصولهما علي خافض حرارة من إحدى الصيدليات.

وتم استدعاء الاب والام للتحقيق في الواقعة وبيان سبب وفاة التوأمين في واقعة أثارت الجدل داخل القرية.

وأكد أحد اهالي القرية، أن الطفلين حصلوا علي تطعيم الشهرين وهي تطعيمات دورية ضد شلل الاطفال واعقبها تعرضهم لسخونية شديدة وتم اصطحابهم الي أحدى الصيدليات وحصولهم علي خافض حرارة واعقب ذلك وفاتهم.

تلقي اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة منوف بوفاة طفلين تؤام عمرهم شهرين بقرية دبركي اثر تناولهم دواء خافض للحرارة من أحدي الصيدليات بعد تعرضهم لسخونية شديدة بعد الحصول علي تطعيم الشهرين.

بالانتقال تم نقل الطفلين الي المستشفي، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وأكد مصدر طبي، أن الطفلين التؤام تم ولادتهم في الشهر الثامن غير مكتملين النمو وتم احتجازهم في الحضانة فترة كبيرة أعقبها خروجهم.

وأضاف المصدر، أنه يتم التحقيق في الواقعة بعد وفاة الطفلين بعد تناولهم خافض حرارة من أحدي الصيدليات.

فيما رفض والد الطفلين التعليق علي وفاة التؤامين وتفاصيل الواقعة قائلا “ ما فيش حاجه حصلت”.

فيما تستمر التحقيقات وسحب العينات من الطفلين لبيان سبب وفاتهم.

كارفور

الانسحاب المزدوج .. «كارفور» تغادر البحرين والكويت في أقل من أسبوع

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن “رياض الأطفال” بالمدارس في العام الدراسي الجديد

الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم حسم الأمر.. ما مصير الشقة بعد وفاة المستأجر؟

حكم البدء في الصلاة قبل انتهاء الاذان

هل يجوز الصلاة قبل انتهاء الأذان .. الإفتاء توضح الشروط

أفضل سورة بعد الفجر

سورة تُقرأ بعد صلاة الفجر لها ثواب قراءة القرآن كله 10 مرات

النني وزوجته الأولى

عمري ما ندمت.. زوجة محمد النني الأولى تُثير الجدل في ذكرى زواجهما الـ 14

حادث ارشيفية

بينهم أطفال.. بالأسماء| إصابة 14 في انقلاب أتوبيس سياحي بالكيلو 8 بطريق «مطروح/الإسكندرية»

ابراهيم فايق

إبراهيم فايق يكشف عن المدير الفني الأقرب للنادي الأهلي

بالصور

أكلات خفيفة لا تشعرك بالذنب بعد الساعة 9 مساءً
ياسمين رئيس
ديتوكس
فورد فوكاس SUV‏
فيديو

حساب مزيف باسم لميس الحديدي

امام عاشور

سفير يدعو لزيارة القاهرة

دينا علاء

