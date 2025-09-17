خوان بيزيرا مهدد بعدم المشاركة مع الزمالك في مباراة الجونة بالدوري

حذر الإعلامي سيف زاهر لاعب الزمالك خوان بيزيرا من حصولة علي إنذار التالت إمام الإسماعيلي لتجنب غيابه عن مباراة الجونة.

و كتب سيف زاهر عبر فيسبوك :حال حصول خوان بيزيرا على إنذار امام الإسماعيلي سيغيب عن مباراة الجونة “ 3 إنذارات”.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة قوية أمام نظيره الإسماعيلي، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، في لقاء يحمل أهمية كبيرة لكلا الفريقين.

حكام مباراة الزمالك والإسماعيلي

ويتولى أمين عمر تحكيم مباراة الزمالك والإسماعيلي في بطولة الدوري.



ويحتل الزمالك حاليًا المركز الأول برصيد 13 نقطة، ما يعكس انطلاقته القوية هذا الموسم ورغبته في المنافسة بقوة على اللقب.