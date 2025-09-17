قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الخارجية الروسية: أوكرانيا تحاول تخريب المسار الأمريكي الراهن لحل الصراع
عوض الغنام: إسرائيل تمنع وصول المساعدات للفلسطينيين في ظل العملية العسكرية على غزة
وزير الزراعة: مشاركة مصر في قمة العشرين تعكس دورها المحوري في أفريقيا والجهود الدولية للأمن الغذائي
سوريا .. إنفجار ضخم في ريف دير الزور يسفر عن 3 إصابات
سعر الدولار اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025
بمشاركة الزمالك والمصري.. كم سيحصل الفائز بالكونفدرالية بعد الإعلان عن الجوائز؟
اليابان تشتري رضا أمريكا وإسرائيل بالتنكر لحقوق الفلسطينيين
حقن زيزو بالبلازما وجلسات تأهيلية مكثفة.. والأهلي يرفض سفره لعدم الفتنة
الصين تعارض بشدة الهجوم البري الإسرائيلي على مدينة غزة
تأجيل محاكمة ميدو بتهمة التشهير بـ محمود البنا لجلسة 8 أكتوبر
شوبير يكشف حقيقه تفاوض الاهلي مع روي فيتوريا
القبض على عاطل بتهمة التحرش بسيدة حال استقلالها الأتوبيس بالقاهرة
أصل الحكاية

بمشاركة الزمالك والمصري.. كم سيحصل الفائز بالكونفدرالية بعد الإعلان عن الجوائز؟

الزمالك والمصري
الزمالك والمصري
أحمد أيمن

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» عن تفاصيل الجوائز المالية لمسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية لموسم 2025-2026، موضحًا المكافآت المخصصة للأندية وفق مراحل البطولة.

جدير بالذكر أنه يمثل مصر في النسخة الجديدة من البطولة فريقا الزمالك والمصري البورسعيدي، حيث يسعيان لتحقيق أفضل النتائج وتمثيل الكرة المصرية بشكل مشرف في المحفل الإفريقي.

ويمتلك الزمالك في رصيدة الإفريقي 2 بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية 2019/2023.

مواعيد مباريات الكونفدرالية 

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم انطلاق بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية في شهر سبتمبر 2025، وذلك بسبب إقامة بطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين شهر أغسطس المقبل.

حدد الاتحاد الأفريقي مواعيد البطولة على النحو التالي:

الدور التمهيدي الأول

الذهاب 19-21 سبتمبر.

الإياب 26-28 سبتمبر.

الدور التمهيدي الثاني

17-19 أكتوبر.

24 - 26 أكتوبر.

دور المجموعات

الجولة الأولى: 21-23 نوفمبر 2025.

الجولة الثانية: 28-30 نوفمبر 2025.

الجولة الثالثة: 23-25 يناير 2026.

الجولة الرابعة: 30 يناير– 1 فبراير 2026.

الجولة الخامسة: 6-8 فبراير 2026.

الجولة السادسة: 13-15 فبراير 2026.

ربع النهائي

الذهاب: 13-15 مارس 2026.

الإياب: 20-22 مارس 2026.

نصف النهائي:

الذهاب: 10-12 إبريل 2026.

الإياب: 17-19 إبريل 2026.

النهائي

خلال الفترة من 8 و24 مايو 2026.

جوائز الكونفدرالية الإفريقية 

وفقًا لموقع «البطولة» المغربي، سيحصل الفريق الفائز باللقب على مبلغ 2 مليون دولار، بينما سيحصل وصيف البطولة على مليون دولار.

أما الفرق المتأهلة إلى نصف النهائي فستنال 750 ألف دولار لكل فريق، بينما سيحصل كل فريق من الفرق الأربعة المتأهلة إلى ربع النهائي على 550 ألف دولار.

كما خصص كاف مكافأة قدرها 400 ألف دولار لكل فريق يحتل المركز الثالث أو الرابع في مجموعاته، ليصل إجمالي الجوائز المالية إلى 9.9 مليون دولار.

وتأتي هذه المكافآت من كاف في إطار جهود كاف لدعم الأندية وتعزيز روح المنافسة، مع تشجيع الفرق على تقديم أفضل أداء ممكن خلال البطولة القادمة.

جدير بالذكر أن الزمالك والمصري يتصدران ترتيب الدوري المصري الممتاز حاليا، حيث يحتل الزمالك المركز الأول برصيد 13 نقطة يليه المصري البورسعيدي برصيد 11 نقطة.

كارفور

الانسحاب المزدوج .. «كارفور» تغادر البحرين والكويت في أقل من أسبوع

كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو يشتري 25% من أسهم النصر ويُخطط للاستثمار في نادي الزمالك

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن “رياض الأطفال” بالمدارس في العام الدراسي الجديد

حكم البدء في الصلاة قبل انتهاء الاذان

هل يجوز الصلاة قبل انتهاء الأذان .. الإفتاء توضح الشروط

إمام عاشور

بعد حالة كبيرة من الجدل.. الكشف عن مرض إمام عاشور الحقيقي وأعراض الإصابة

الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم حسم الأمر.. ما مصير الشقة بعد وفاة المستأجر؟

النني وزوجته الأولى

عمري ما ندمت.. زوجة محمد النني الأولى تُثير الجدل في ذكرى زواجهما الـ 14

أفضل سورة بعد الفجر

سورة تُقرأ بعد صلاة الفجر لها ثواب قراءة القرآن كله 10 مرات

نتنياهو يهرب من عائلات الأسري بعد إقتحام قاعة الاستراحة في المحكمة

أيتن عامر تبرز رشاقتها في أحدث ظهور

روسيا: سنعمل على إنهاء الاحتكار الغربي للسيطرة على المناصب الرئيسية في الأمم المتحدة

ماء منقوع بالفواكه.. سر بسيط لخسارة الوزن وتحسين الصحة

في ثوب ‏SUV‏.. عودة غير متوقعة لـ "فورد فوكاس" بحلول 2027

اركب ميتسوبيشى لانسر موديل 2016.. بهذا السعر

مكرونة بالجبن والخضروات.. وجبة لذيذة جاهزة خلال 15 دقيقة

حساب مزيف باسم لميس الحديدي

حساب مزيف.. تحذير من لميس الحديدي

امام عاشور

أصيب بفيروس A.. أعراض وتفاصيل مرض إمام عاشور وموقفه من المشاركه مع الأهلي

سفير يدعو لزيارة القاهرة

مصر أم الدنيا.. ماذا قال السفير حسام زكي لبلوجر ياباني ليدعوه لزيارة القاهرة؟

دينا علاء

حبس زوجها بعد استقرار حالته.. لغز مقتـ..ـل دينا علاء لاعبة الجودو | تفاصيل

د. أل منصور

د. أمل منصور تكتب: التصالح بعد الخصام.. عودة القلب إلى مكانه

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب.. الرئيس السيسي قائد الأمة ورسائل الحسم في قمة الدوحة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب.. ثمرة التعليم

الكاتب الصحفي أحمد زهران

السيسي .. صمام الأمن والأمان للشرق الأوسط

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

