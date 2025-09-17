بمشاركة الزمالك والمصري.. كم سيحصل الفائز بالكونفدرالية بعد الإعلان عن الجوائز؟

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» عن تفاصيل الجوائز المالية لمسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية لموسم 2025-2026، موضحًا المكافآت المخصصة للأندية وفق مراحل البطولة.

جدير بالذكر أنه يمثل مصر في النسخة الجديدة من البطولة فريقا الزمالك والمصري البورسعيدي، حيث يسعيان لتحقيق أفضل النتائج وتمثيل الكرة المصرية بشكل مشرف في المحفل الإفريقي.

ويمتلك الزمالك في رصيدة الإفريقي 2 بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية 2019/2023.

مواعيد مباريات الكونفدرالية

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم انطلاق بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية في شهر سبتمبر 2025، وذلك بسبب إقامة بطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين شهر أغسطس المقبل.

حدد الاتحاد الأفريقي مواعيد البطولة على النحو التالي:

الدور التمهيدي الأول

الذهاب 19-21 سبتمبر.

الإياب 26-28 سبتمبر.

الدور التمهيدي الثاني

17-19 أكتوبر.

24 - 26 أكتوبر.

دور المجموعات

الجولة الأولى: 21-23 نوفمبر 2025.

الجولة الثانية: 28-30 نوفمبر 2025.

الجولة الثالثة: 23-25 يناير 2026.

الجولة الرابعة: 30 يناير– 1 فبراير 2026.

الجولة الخامسة: 6-8 فبراير 2026.

الجولة السادسة: 13-15 فبراير 2026.

ربع النهائي

الذهاب: 13-15 مارس 2026.

الإياب: 20-22 مارس 2026.

نصف النهائي:

الذهاب: 10-12 إبريل 2026.

الإياب: 17-19 إبريل 2026.

النهائي

خلال الفترة من 8 و24 مايو 2026.

جوائز الكونفدرالية الإفريقية

وفقًا لموقع «البطولة» المغربي، سيحصل الفريق الفائز باللقب على مبلغ 2 مليون دولار، بينما سيحصل وصيف البطولة على مليون دولار.

أما الفرق المتأهلة إلى نصف النهائي فستنال 750 ألف دولار لكل فريق، بينما سيحصل كل فريق من الفرق الأربعة المتأهلة إلى ربع النهائي على 550 ألف دولار.

كما خصص كاف مكافأة قدرها 400 ألف دولار لكل فريق يحتل المركز الثالث أو الرابع في مجموعاته، ليصل إجمالي الجوائز المالية إلى 9.9 مليون دولار.

وتأتي هذه المكافآت من كاف في إطار جهود كاف لدعم الأندية وتعزيز روح المنافسة، مع تشجيع الفرق على تقديم أفضل أداء ممكن خلال البطولة القادمة.

جدير بالذكر أن الزمالك والمصري يتصدران ترتيب الدوري المصري الممتاز حاليا، حيث يحتل الزمالك المركز الأول برصيد 13 نقطة يليه المصري البورسعيدي برصيد 11 نقطة.