رئيس إنبي يكشف حقيقة مستحقات النادي وعلاقة «عبدالناصر محمد» بالزمالك

أكد أيمن الشريعي، رئيس نادي إنبي، أن علاقة عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادي الزمالك، ما زالت مستمرة مع نادي إنبي ولم تنقطع.

وقال الشريعي في تصريحات لسهام صالح، مقدمة برنامج «الكلاسيكو» على قناة «أون»: «إنبي ليس له أي مستحقات مالية لدى أي نادٍ في الوقت الحالي».

وأضاف: «علاقة عبد الناصر محمد بنادي إنبي لم تنقطع بعد توليه منصب مدير الكرة بنادي الزمالك، وهو ما زال مدينًا للنادي بمبالغ مالية كقروض شخصية».

وتابع: «علاقتي وطيدة مع عبد الناصر محمد ولم تنقطع نهائيًا، وهو واحد من أبناء نادي إنبي، ونحن سعداء بتواجده في الزمالك».

وواصل الشريعي: «كنت واثقًا من قدرة لاعبي إنبي أمام الأهلي في الدوري الممتاز، ومن المنطقي أن يحقق الأهلي الفوز على إنبي، وسأكررها: الأهلي هو وجهة مصر الأولى».