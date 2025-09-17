قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأهلي عاوز مدرب «جامد»| ميدو: لا أجامل أحدًا على حساب الحقيقة.. والزمالك لم يضمن الدوري
دعاء الستر والتوبة .. اغسل ذنوبك وابدأ من جديد
صفقة جديدة.. ترامب يُمدّد مهلة «تيك توك» للمرة الرابعة ويمنع الحظر حتى ديسمبر
«مصر بتتكلم موسيقى».. احتفالية كبرى في ذكرى سيد درويش بأسوان .. شاهد
علاقة عاطفية تدمـّـر «نستلة».. استقالة رئيس مجلس الإدارة بعد رحيل «التنفيذي»
توتنهام يعود إلى دوري أبطال أوروبا بانتصار ثمين على فياريال
بينهم أطفال.. بالأسماء| إصابة 14 في انقلاب أتوبيس سياحي بالكيلو 8 بطريق «مطروح/الإسكندرية»
8 أهداف في شوط واحد.. يوفنتوس يفرض التعادل على دورتموند في قمة مثيرة
وفقاً لآخر تحديث .. أسعار العملات العربية في مصر اليوم الأربعاء 17-9-2025
ماذا بعد القمة العربية في الدوحة؟| إجماع على إدانة العدوان الإسرائيلي وتأكيد التضامن مع قطر وفلسطين.. خبير يوضح
قرار صادم لجماهير الزمالك.. استمرار استبعاد «الونش» من حسابات «فيريرا»
رياضة

رئيس إنبي يكشف حقيقة مستحقات النادي وعلاقة «عبدالناصر محمد» بالزمالك

عبد الناصر محمد
عبد الناصر محمد
رباب الهواري

أكد أيمن الشريعي، رئيس نادي إنبي، أن علاقة عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادي الزمالك، ما زالت مستمرة مع نادي إنبي ولم تنقطع.

وقال الشريعي في تصريحات لسهام صالح، مقدمة برنامج «الكلاسيكو» على قناة «أون»: «إنبي ليس له أي مستحقات مالية لدى أي نادٍ في الوقت الحالي».

وأضاف: «علاقة عبد الناصر محمد بنادي إنبي لم تنقطع بعد توليه منصب مدير الكرة بنادي الزمالك، وهو ما زال مدينًا للنادي بمبالغ مالية كقروض شخصية».

وتابع: «علاقتي وطيدة مع عبد الناصر محمد ولم تنقطع نهائيًا، وهو واحد من أبناء نادي إنبي، ونحن سعداء بتواجده في الزمالك».

وواصل الشريعي: «كنت واثقًا من قدرة لاعبي إنبي أمام الأهلي في الدوري الممتاز، ومن المنطقي أن يحقق الأهلي الفوز على إنبي، وسأكررها: الأهلي هو وجهة مصر الأولى».

