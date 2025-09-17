قرار صادم لجماهير الزمالك.. استمرار استبعاد «الونش» من حسابات «فيريرا»

قال الإعلامي جمال الغندور إن البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني لفريق الزمالك، استقر على الاعتماد بشكل أساسي على خدمات المدافع محمد إسماعيل في الفترة المقبلة، بعد المستويات المميزة التي قدمها اللاعب في ظهوره الأول بقميص الفريق الأبيض أمام المصري البورسعيدي في الجولة الماضية من الدوري الممتاز.

وأضاف الغندور، خلال برنامجه "ستاد المحور"، أن محمد إسماعيل خطف الأنظار بأدائه القوي خلال مشاركته الأولى، حيث أظهر ثباتًا دفاعيًا وحسن تمركز، وهو ما جعل الجهاز الفني يقتنع بإمكاناته سريعًا ويمنحه الثقة في المباريات المقبلة.

وأكد أن قرار فيريرا شكّل مفاجأة كبيرة داخل القلعة البيضاء، خاصة وأن محمود حمدي "الونش" يعد أحد الأعمدة الأساسية للفريق على مدار السنوات الماضية.

وشدد على أن مصادر داخل النادي أكدت أن المدير الفني يرى في إسماعيل عنصرًا قادرًا على منح خط الدفاع قوة إضافية، مشيرًا إلى أنه ينوي الاعتماد عليه حتى مع عودة الونش من الإيقاف.

واختتم قائلًا: من المنتظر أن يكون الونش جاهزًا للمشاركة في مباراة القمة أمام الأهلي يوم 29 سبتمبر الجاري، إلا أن فيريرا أبلغ جهازه المعاون بتمسكه باستمرار إشراك محمد إسماعيل في التشكيل الأساسي.