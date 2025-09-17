أحمد حسن يكشف عن مفاجأة للاعبي الزمالك قبل مواجهة الإسماعيلي

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، عن صرف مكافأة للاعبي الزمالك قبل مواجهة الإسماعيلي.

و كتب أحمد حسن: “مصدر في الزمالك: صرف مكافأة الفوز في المباريات للاعبي الفريق قبل مواجهة الإسماعيلي”.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة قوية أمام نظيره الإسماعيلي، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، في لقاء يحمل أهمية كبيرة لكلا الفريقين.

حكام مباراة الزمالك والإسماعيلي

ويتولى أمين عمر تحكيم مباراة الزمالك والإسماعيلي في بطولة الدوري.

ويحتل الزمالك حاليًا المركز الأول برصيد 13 نقطة، ما يعكس انطلاقته القوية هذا الموسم ورغبته في المنافسة بقوة على اللقب.