الإسكندرية تحتفل بفن المسرح في دورتها الـ15

انطلقت فعاليات مهرجان الإسكندرية الدولي للمسرح في دورته الـ15 وسط أجواء احتفالية ساحرة، تجمع بين الفنون والثقافات المتنوعة في عروس البحر المتوسط، لتؤكد على مكانتها كمركز حضاري وثقافي عالمي.

مسرح الإسكندرية: ملتقى بين التجارب المحلية والدولية

أصبحت شوارع الإسكندرية ومسارحها فضاءً عالميًا ينبض بالفن، حيث قدمت العروض المسرحية المحلية والدولية صورة حية لتنوع التجارب الفنية المبدعة، التي تبرز الإبداع والجودة الفنية الرفيعة.

أوضح إسلام وسوف، مدير المهرجان، أن فلسفة المهرجان تعتمد على الاستفادة القصوى من الإمكانيات المتاحة، دون التركيز على الإنتاج المادي، بل على الإبداع والابتكار، ما جعل العروض تميزت بتوظيف الخامات البسيطة والمبدعة.

التفاعل مع الجمهور: الحكم الأول والأخير

أكد نصار نصار، عضو لجنة التحكيم من الكويت، أن المشاركة في المهرجان تمثل نجاحًا كبيرًا لأي فرقة مسرحية، مشيرًا إلى أن رأي الجمهور هو الحكم النهائي في تقييم العروض.

تكريمات واستمرار الإبداع

شهدت الدورة الحالية تكريم عدد من الشخصيات الفنية الذين قدموا العديد من الأعمال التي أثرت في الساحة المسرحية والسينمائية والتلفزيونية، وتركوا بصمة لا تُنسى في الذاكرة الثقافية العربية.

الإسكندرية: عاصمة الفن والثقافة

مهرجان الإسكندرية الدولي للمسرح بات منصة حوارية رئيسية تعكس طاقة المسرح المتجددة، مؤكدة على أن الإسكندرية تظل عاصمة للثقافة والفن في العالم العربي.

