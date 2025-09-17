قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ضحية الأردن.. أول رد من أسرة آية عادل بعد براءة الزوج: "لن نترك حقها"
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعرض فرصها الاستثمارية أمام وفد من الشركات الأمريكية
إجراء قاس من الاتحاد الأوروبي ضد الاحتلال بسبب غزة.. تفاصيل
المفوضية الأوروبية تقترح تعليق اتفاقيات التجارة الحرة مع إسرائيل
السعودية: ندين بأشد العبارات عمليات توغل قوات الاحتلال في غزة
موقف نادر لشركة أمريكية كبرى من الصراع في غزة.. واستقالة أحد مؤسسيها
حماس تكشف مصير رهائن الاحتلال لديها في أعقاب الهجوم على غزة
أسعار العملات العربية في مصر اليوم الأربعاء 17-9-2025
بعد حجز 44 ألف تذكرة.. إلغاء حفل فرقة ألمانية في مصر
بابا الفاتيكان: أجدد ندائي من أجل وقف إطلاق النار في غزة
رئيس الوزراء يبحث مع محافظ القاهرة متابعة المشروعات التنموية والتطويرية بالمحافظة
مدبولي: كلمة الرئيس السيسي في قمة الدوحة بعثت رسائل قوية عن ثوابت السياسة المصرية
توك شو

الإسكندرية تحتفل بفن المسرح في دورتها الـ15

منار عبد العظيم

انطلقت فعاليات مهرجان الإسكندرية الدولي للمسرح في دورته الـ15 وسط أجواء احتفالية ساحرة، تجمع بين الفنون والثقافات المتنوعة في عروس البحر المتوسط، لتؤكد على مكانتها كمركز حضاري وثقافي عالمي.

مسرح الإسكندرية: ملتقى بين التجارب المحلية والدولية

أصبحت شوارع الإسكندرية ومسارحها فضاءً عالميًا ينبض بالفن، حيث قدمت العروض المسرحية المحلية والدولية صورة حية لتنوع التجارب الفنية المبدعة، التي تبرز الإبداع والجودة الفنية الرفيعة.

أوضح إسلام وسوف، مدير المهرجان، أن فلسفة المهرجان تعتمد على الاستفادة القصوى من الإمكانيات المتاحة، دون التركيز على الإنتاج المادي، بل على الإبداع والابتكار، ما جعل العروض تميزت بتوظيف الخامات البسيطة والمبدعة.

التفاعل مع الجمهور: الحكم الأول والأخير

أكد نصار نصار، عضو لجنة التحكيم من الكويت، أن المشاركة في المهرجان تمثل نجاحًا كبيرًا لأي فرقة مسرحية، مشيرًا إلى أن رأي الجمهور هو الحكم النهائي في تقييم العروض.

تكريمات واستمرار الإبداع

شهدت الدورة الحالية تكريم عدد من الشخصيات الفنية الذين قدموا العديد من الأعمال التي أثرت في الساحة المسرحية والسينمائية والتلفزيونية، وتركوا بصمة لا تُنسى في الذاكرة الثقافية العربية.

الإسكندرية: عاصمة الفن والثقافة

مهرجان الإسكندرية الدولي للمسرح بات منصة حوارية رئيسية تعكس طاقة المسرح المتجددة، مؤكدة على أن الإسكندرية تظل عاصمة للثقافة والفن في العالم العربي.

لمزيد من التفاصيل، شاهد التقرير الكامل على قناة القاهرة الإخبارية هنا.

مسرح الإسكندرية الإسكندرية مهرجان الإسكندرية الدولي

كارفور

الانسحاب المزدوج .. «كارفور» تغادر البحرين والكويت في أقل من أسبوع

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن “رياض الأطفال” بالمدارس في العام الدراسي الجديد

الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم حسم الأمر.. ما مصير الشقة بعد وفاة المستأجر؟

حكم البدء في الصلاة قبل انتهاء الاذان

هل يجوز الصلاة قبل انتهاء الأذان .. الإفتاء توضح الشروط

أفضل سورة بعد الفجر

سورة تُقرأ بعد صلاة الفجر لها ثواب قراءة القرآن كله 10 مرات

النني وزوجته الأولى

عمري ما ندمت.. زوجة محمد النني الأولى تُثير الجدل في ذكرى زواجهما الـ 14

حادث ارشيفية

بينهم أطفال.. بالأسماء| إصابة 14 في انقلاب أتوبيس سياحي بالكيلو 8 بطريق «مطروح/الإسكندرية»

ابراهيم فايق

إبراهيم فايق يكشف عن المدير الفني الأقرب للنادي الأهلي

التغير المناخى

باحثون: التغير المناخى يودي بحياة الآلاف في أوروبا هذا الصيف

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| لاصق طبي يصلح العظام المكسورة في 3 دقائق.. وهذه مخاطر تأخير وجبة الإفطار لكبار السن

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| نصائح لاختيار الشنطة واللانش بوكس المثالي لطفلك.. احترس من تقديم الجبنة المثلثات

بالصور

أكلات خفيفة لا تشعرك بتأنيب الضمير بعد الـ 9 مساءً

فستان مجسم.. ياسمين رئيس تبهر متابعيها بإطلالة أنيقة

ماء منقوع بالفواكه.. سر بسيط لخسارة الوزن وتحسين الصحة

في ثوب ‏SUV‏.. عودة غير متوقعة لـ "فورد فوكاس" بحلول 2027

حساب مزيف باسم لميس الحديدي

حساب مزيف.. تحذير من لميس الحديدي

امام عاشور

أصيب بفيروس A.. أعراض وتفاصيل مرض إمام عاشور وموقفه من المشاركه مع الأهلي

سفير يدعو لزيارة القاهرة

مصر أم الدنيا.. ماذا قال السفير حسام زكي لبلوجر ياباني ليدعوه لزيارة القاهرة؟

دينا علاء

حبس زوجها بعد استقرار حالته.. لغز مقتـ..ـل دينا علاء لاعبة الجودو | تفاصيل

د. أل منصور

د. أمل منصور تكتب: التصالح بعد الخصام.. عودة القلب إلى مكانه

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب.. الرئيس السيسي قائد الأمة ورسائل الحسم في قمة الدوحة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب.. ثمرة التعليم

الكاتب الصحفي أحمد زهران

السيسي .. صمام الأمن والأمان للشرق الأوسط

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

