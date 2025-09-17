قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«آي صاغة»: الذهب يتراجع… والأسواق تترقب قرار الفيدرالي الأمريكي اليوم
فتح باب الاشتراكات المخفضة لطلاب المدارس والجامعات بقطارات سكك حديد مصر
السعودية تدين بأشد العبارات الهجوم البري الإسرائيلي على غزة
أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025
تأجيل دعوى تعويض عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامى لـ22 أكتوبر
النبي المعلم.. الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة القادمة
تدعم مجازر الاحتلال ضد غزة.. القصة الكاملة لإلغاء حفل فرقة سكوربيونز في مصر
الأعلى للإعلام يستدعي مسئولي صفحات خالد الغندور وأبو المعاطي ذكي وبدرية طلبة عبر موقع يوتيوب
تمديد فترة إقامة معرض "رمسيس وذهب الفراعنة"المقام بطوكيو
51 شهيدًا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم بينهم 38 في مدينة غزة
الوزراء يوافق علي السماح لحاملي التاشيرات الخماسية بالإقامة في البلاد ١٨٠ يوما
قرار هام بشأن إلغاء الرسوم المالية لتغيير النشاط من السكني والتجاري والإداري إلى الفندقي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع لمواجهة أتالانتا في دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان
القسم الرياضي

يستهل فريق باريس سان جيرمان الفرنسي رحلة الدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا، بمواجهة أتلانتا الإيطالي، اليوم الأربعاء.

ويستهدف باريس سان جيرمان بقيادة مدربه الإسباني لويس إنريكي، تحقيق الفوز على أتلانتا في لقاء الليلة، وقطع أولى خطوات الحفاظ على لقبه الأوروبي.


كان العملاق الباريسي توج بلقب النسخة الماضية للمرة الأولى في تاريخه عقب اكتساح إنتر ميلان 5-0 في المباراة النهائية.

ومن المتوقع أن يخوض باريس سان جيرمان المباراة بتشكيل كالتالي : 

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع 

 

حراسة المرمى: تشيفالييه

خط الدفاع: أشرف حكيمي - ماركينيوس - باتشو - نونو مينديز

خط الوسط: فيتينيا - فابيان رويز - جواو نيفيس

خط الهجوم: كفاراتسخيليا، - راموس - باركولا

وقال إنريكي خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: “كل مباراة في دوري أبطال أوروبا صعبة، والشعور قبل اللقاء يبقى كما كان في الماضي، نرغب دائمًا في لعب أسلوبنا الكروي، ونتطلع بشوق لانطلاق هذه البطولة لأنها ستخلّد فينا ذكريات رائعة”.

وحول الفوز بدوري أبطال أوروبا، أجاب: “أعتقد أن لقب دوري أبطال أوروبا الأول دائمًا ما يكون الأصعب، أحيانًا، لا يعتقد اللاعبون والجماهير أنهم قادرون على الفوز بكأس كهذا، لكنهم الآن يدركون أن ذلك ممكن؛ نحن قادرون على الفوز بدوري أبطال أوروبا، من الواضح أن الأمر سيكون صعبًا، لكنني آمل أن نتمكن بعقليتنا من التحسن وتقديم موسم رائع”.


موعد مباراة باريس سان جيرمان وأتلانتا والقناة الناقلة


وتنطلق مباراة باريس سان جيرمان وأتلانتا، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب “بارك دي برانس”، وتذاع عبر قناة beIN Sports 1.

على الجانب الآخر، يطمح فريق أتلانتا في تحقيق مفاجأة من العيار الثقيل بأسقاط بطل أوروبا على أرضه وأمام جماهيره، أو الخروج بالتعادل على أقل تقدير.

والتقى باريس سان جيرمان وأتالانتا مرة واحدة فقط في دوري أبطال أوروبا، و بالتحديد في الدور في ربع النهائي بتاريخ 12 أغسطس 2020، وفاز باريس سان جيرمان بهدفين مقابل هدف.

باريس سان جيرمان أتالانتا دوري أبطال أوروبا فريق باريس سان جيرمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن “رياض الأطفال” بالمدارس في العام الدراسي الجديد

الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم حسم الأمر.. ما مصير الشقة بعد وفاة المستأجر؟

حكم البدء في الصلاة قبل انتهاء الاذان

هل يجوز الصلاة قبل انتهاء الأذان .. الإفتاء توضح الشروط

أفضل سورة بعد الفجر

سورة تُقرأ بعد صلاة الفجر لها ثواب قراءة القرآن كله 10 مرات

النني وزوجته الأولى

عمري ما ندمت.. زوجة محمد النني الأولى تُثير الجدل في ذكرى زواجهما الـ 14

ابراهيم فايق

إبراهيم فايق يكشف عن المدير الفني الأقرب للنادي الأهلي

أسعار الدواجن

بأقل من سعر التكلفة .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

الدولار

سعر الدولار في مصر بمستهل التعاملات اليوم الأربعاء 17-9-2025

ترشيحاتنا

مخرات السيول

حظر إقامة اى منشآت في مخرات السيول أو أعمال لحجز الأمطار بقانون الري

النائب أحمد الحمامصي

الحمامصي: كلمة الرئيس في قمة الدوحة أعادت صياغة أولويات الدفاع عن فلسطين

الحبس

الحبس 7 سنوات وغرامة 40 ألف جنيه عقوبة بيع أدوية ضارة بالحيوان

بالصور

حيل يومية تقضي على رائحة الفم الكريهة

حيل يومية تقضي على رائحة الفم الكريهة
حيل يومية تقضي على رائحة الفم الكريهة
حيل يومية تقضي على رائحة الفم الكريهة

إطلالة جذابة.. هيدي كرم تستعرض رشاقتها

هيدي كرم
هيدي كرم
هيدي كرم

قبل الكل.. شاهد الملامح الأولى للجيل القادم من نيسان سنترا

نيسان سنترا
نيسان سنترا
نيسان سنترا

تويوتا تكشف عن سيارتها الكهربائية الفاخرة bZ7

تويوتا bZ7
تويوتا bZ7
تويوتا bZ7

فيديو

حساب مزيف باسم لميس الحديدي

حساب مزيف.. تحذير من لميس الحديدي

امام عاشور

أصيب بفيروس A.. أعراض وتفاصيل مرض إمام عاشور وموقفه من المشاركه مع الأهلي

سفير يدعو لزيارة القاهرة

مصر أم الدنيا.. ماذا قال السفير حسام زكي لبلوجر ياباني ليدعوه لزيارة القاهرة؟

دينا علاء

حبس زوجها بعد استقرار حالته.. لغز مقتـ..ـل دينا علاء لاعبة الجودو | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أل منصور

د. أمل منصور تكتب: التصالح بعد الخصام.. عودة القلب إلى مكانه

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب.. الرئيس السيسي قائد الأمة ورسائل الحسم في قمة الدوحة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب.. ثمرة التعليم

الكاتب الصحفي أحمد زهران

السيسي .. صمام الأمن والأمان للشرق الأوسط

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

المزيد