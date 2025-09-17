تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع لمواجهة أتالانتا في دوري أبطال أوروبا

يستهل فريق باريس سان جيرمان الفرنسي رحلة الدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا، بمواجهة أتلانتا الإيطالي، اليوم الأربعاء.

ويستهدف باريس سان جيرمان بقيادة مدربه الإسباني لويس إنريكي، تحقيق الفوز على أتلانتا في لقاء الليلة، وقطع أولى خطوات الحفاظ على لقبه الأوروبي.



كان العملاق الباريسي توج بلقب النسخة الماضية للمرة الأولى في تاريخه عقب اكتساح إنتر ميلان 5-0 في المباراة النهائية.

ومن المتوقع أن يخوض باريس سان جيرمان المباراة بتشكيل كالتالي :

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع

حراسة المرمى: تشيفالييه

خط الدفاع: أشرف حكيمي - ماركينيوس - باتشو - نونو مينديز

خط الوسط: فيتينيا - فابيان رويز - جواو نيفيس

خط الهجوم: كفاراتسخيليا، - راموس - باركولا

وقال إنريكي خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: “كل مباراة في دوري أبطال أوروبا صعبة، والشعور قبل اللقاء يبقى كما كان في الماضي، نرغب دائمًا في لعب أسلوبنا الكروي، ونتطلع بشوق لانطلاق هذه البطولة لأنها ستخلّد فينا ذكريات رائعة”.

وحول الفوز بدوري أبطال أوروبا، أجاب: “أعتقد أن لقب دوري أبطال أوروبا الأول دائمًا ما يكون الأصعب، أحيانًا، لا يعتقد اللاعبون والجماهير أنهم قادرون على الفوز بكأس كهذا، لكنهم الآن يدركون أن ذلك ممكن؛ نحن قادرون على الفوز بدوري أبطال أوروبا، من الواضح أن الأمر سيكون صعبًا، لكنني آمل أن نتمكن بعقليتنا من التحسن وتقديم موسم رائع”.



موعد مباراة باريس سان جيرمان وأتلانتا والقناة الناقلة



وتنطلق مباراة باريس سان جيرمان وأتلانتا، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب “بارك دي برانس”، وتذاع عبر قناة beIN Sports 1.

على الجانب الآخر، يطمح فريق أتلانتا في تحقيق مفاجأة من العيار الثقيل بأسقاط بطل أوروبا على أرضه وأمام جماهيره، أو الخروج بالتعادل على أقل تقدير.

والتقى باريس سان جيرمان وأتالانتا مرة واحدة فقط في دوري أبطال أوروبا، و بالتحديد في الدور في ربع النهائي بتاريخ 12 أغسطس 2020، وفاز باريس سان جيرمان بهدفين مقابل هدف.