رسميا الآن.. تحرك سعر صرف الدولار بختام التعاملات
أجرها 50 ألف جنيه في اليوم.. المطعني يكشف لـ "صدى البلد" كواليس أزمته مع سما المصري
ربيعة وأكرم توفيق البداية.. الأهلي يضع خطًا أحمر في ملف التجديد للاعبين: «محدش هيلوي دراعنا»
الدردير يثير الجدل بمقارنة بيزيرا بنجم الأهلي و يعلق: شكرا زيزو إنك سبت النادي
ينفذون جولات استفزازية.. عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
السيدة انتصار السيسي تستقبل ملكة إسبانيا وتصف اللقاء بـ "الودي والإنساني"
شوبير :إمام عاشور سيبقى تحت الملاحظة والفحص الطبي يومين على الأقل في المستشفى
دعاء قضاء الحاجة بعد الصلاة.. 20 دعوة تفتح لك أبواب السماء
تقرير: ماكرون يعتزم إعلان اعتراف فرنسا بالدولة الفلسطينية الأسبوع المقبل
وزير الخارجية يثمن المواقف الإسبانية الداعمة لـ مصر داخل الاتحاد الأوروبي
الرئيس السيسي وقرينته يتبادلان الأوسمة مع ملك إسبانيا وحرمه تقديرًا للعلاقات الاستراتيجية
قوات الاحتلال تقتحم مدينة نابلس شمال الضفة الغربية
محافظات

المنوفية.. لجان ميدانية لمتابعة جاهزية المدارس للعام الدراسي

مروة فاضل

تابع اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جهود مديرية التربية والتعليم في إنهاء كافة الاستعدادات ومدي الجاهزية الكاملة لجميع المدارس بمختلف الإدارات التعليمية بمراكز ومدن وقري الحافظة لاستقبال العام الدراسي الجديد 2025 / 2026 والمقرر انطلاقه في 21 سبتمبر الجاري. 

يأتي هذا في إطار حرص محافظ المنوفية لانطلاق عام دراسي جديد متميز ومنضبط ، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالمنظومة التعليمية وإتباع الأساليب الحديثة كون قطاع التعليم أحد الركائز الأساسية للبناء والتنمية .

أشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية إلى أن المديرية أنهت كافة استعداداتها المكثفة لانطلاق العام الدراسي الجديد، وتم تشكيل لجان ميدانية لمتابعة جاهزية المدارس بنطاق المحافظة و التأكد من انتهاء أعمال الصيانة الشاملة للمدارس و توافر جميع المرافق الأساسية و مراجعة قوائم الفصول والجداول الدراسية و إجراءات السلامة المهنية بما يضمن بيئة تعليمية آمنة ومستقرة ، كما تم التنبيه على مديري المدارس بالالتزام بخطة تدريس المناهج الدراسية بما يتوافق مع الخريطة الزمنية المعدة ووضع خطة محكمة للإشراف اليومي ، وتفعيل لائحة الانضباط وتوزيع الأدوار والمهام الإشراقية وإعداد تقارير بكافة الملاحظات ونتائج الزيارات ، بالإضافة إلي تفعيل الأنشطة التربوية والطلابية المختلفة بالمدارس لدورها الهام في صقل مهارات الطلاب واكتشاف وتنمية قدراتهم ومواهبهم.

ووجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف حملات النظافة لرفع المخلفات وإزالة الإشغالات بمحيط المدارس والمتابعة الدورية للتأكد من مستوى النظافة والحالة العامة ومنع تواجد الباعة الجائلين بجانب أسوار المدارس تيسيراً على أبنائنا الطلاب وانتظام سير العملية التعليمية وذلك بالتنسيق مع مديري الإدارات التعليمية ، مؤكداً على أنه سيتابع بنفسه ميدانياً انتظام العام الدراسي الجديد وكذا على مدار الساعة من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة للوقوف على الحالة العامة للانضباط وتذليل أية معوقات تواجه المنظومة التعليمية والعمل على حلها فوراً بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

جدير بالذكر ، أنه أعلنت مديرية التربية والتعليم بالمنوفية عن بدء وانتظام الدراسة للصفوف الأولي بجميع المراحل التعليمية يوم الأحد الموافق 21 سبتمبر الجاري، علي أن تنتظم الدراسة بباقي الصفوف الدراسية بجميع المراحل اليوم التالي من نفس الشهر وذلك حرصا علي صحة وسلامة أبنائنا الطلاب.

