مشهد كوميدي بملابس ميري.. القبض على المتهم بالسخرية من شرطة إحدى الدول

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله أحد الأشخاص مرتديا ملابس أميرية "خاصة بإحدى الدول" ويقوم بأداء مشهد كوميدي ساخر.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط الظاهر بمقطع الفيديو ممثل أدوار ثانوية، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج، وبمواجهته اعترف بأنه يقوم بدور تمثيلي كضابط شرطة بإحدى الدول بمسلسل يتم تصويره الآن بأحد الأستديوهات بالجيزة، وخلال ارتدائه الملابس الأميرية الخاصة بالمشهد صور مقطعا كوميديا ونشره على صفحته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي بتاريخ 19 أغسطس الماضي دون قصد أية إساءة للشرطة بالدولة المشار إليها.

وعقب ذلك حذف المقطع بتاريخ 22 أغسطس، ونشر مقطعا آخر يعتذر خلاله عما بدر منه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.