ديني

ابنة الشيخ الحصري في ذكرى مولده: والدي ترك إرثًا من القرآن والأخلاق

الحاجة ياسمين الحصري
الحاجة ياسمين الحصري
عبد الرحمن محمد

أشادت الحاجة ياسمين الحصري، ابنة القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، بما تركه والدها من إرث قرآني وأخلاقي خالد، مؤكدة أن عطاؤه سيظل باقياً في وجدان الأمة الإسلامية جيلاً بعد جيل.

وخلال تصريحات تلفزيونية أوضحت أن والدها كان مثالاً في الود والتواضع والرحمة، محبًا لله ورسوله ﷺ، دائم التذكير بكتاب الله وسنة نبيه، حريصًا على أن يغرس في أبنائه حب القرآن وتدبره والعمل بأخلاقه، لا مجرد حفظه.

وأضافت أن الشيخ الحصري أولى اهتمامًا خاصًا بالمساكين وأهل القرآن، وخاصة المحفظين في القرى والنجوع، فكان يسعى لإكرامهم ويعتبر خدمتهم وصية للأمة، مشيرة إلى أنه كان قدوة في البيت كما كان قدوة على المنابر، يتعامل بالعدل بين أبنائه وبناته، ويكره رفع الصوت أو سماع بكاء الأطفال، ويوجه الأمهات دائمًا للرفق واللين.

كما ذكرت أن والدها كان شديد الحرص على أداء الصلاة في المسجد، ويوقظ أسرته للنوافل قبل خروجه، لافتة إلى سخائه الكبير وحرصه على أن تكون محفظته مفتوحة دائمًا للخير، مؤكدة أن إرثه من القرآن الكريم وأخلاقه النبيلة سيبقى منارة مضيئة للأمة الإسلامية كلها.

الأوقاف تحيي ذكرى ميلاد الحصري

وفي السياق ذاته تحيي الصفحة الرسمية لوزارة الأوقاف اليوم ذكرى ميلاد واحد من أعظم أعلام التلاوة في مصر والعالم الإسلامي، الشيخ الجليل محمود خليل الحصري رحمه الله، الذي وُلد في 17 سبتمبر 1917م بمحافظة الغربية، ونشأ في بيتٍ قرآني متدين، ليصبح أحد أبرز القراء الذين خلدوا أسماءهم في تاريخ التلاوة.

أتم الشيخ الحصري حفظ القرآن الكريم كاملًا قبل أن يبلغ الثامنة من عمره، فالتحق بالأزهر الشريف وتخصص في علوم القراءات، حتى أصبح مرجعًا فيها، وعُرف بدقته وإتقانه وحرصه على الأداء الصحيح للقرآن الكريم.

وقد ارتبط اسم الشيخ محمود خليل الحصري بمحطات تاريخية في خدمة كتاب الله؛ إذ كان أول من سجّل المصحف المرتل كاملًا بصوته للإذاعة المصرية، كما سجّل المصحف بأكثر من رواية مثل حفص عن عاصم، وورش عن نافع، وقالون عن نافع، والدوري عن أبي عمرو، ليصبح أول قارئ يُهدي مصر من صوته مصحفًا كاملًا يهتدي به العالم الإسلامي.

الشيخ الحصري ياسمين الحصري إذاعة القرآن الكريم حفظ القرآن ذكرى ميلاد الحصري

