لـ مصالحة جماهيره.. موعد مباراة الأهلي القادمة بـ الدوري والقناة الناقلة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بـ النادي الأهلي لخوض مواجهة قوية أمام نظيره فريق سيراميكا كليوباترا، بعد غد الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، والمقرر إقامتها على أرضية استاد القاهرة الدولي.

ويلتقي فريق الكرة الأول بـ النادي الأهلي نظيره فريق سيراميكا كليوباترا فى تمام الساعة الثامنة مساء بعد غد، الجمعة، فى إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وتذاع مباراة فريق الكرة الأول بـ النادي الأهلي ونظيره فريق سيراميكا كليوباترا عبر شبكة قنوات “أون تايم سبورت” مساء بعد غد، الجمعة، فى إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويدخل فريق الكرة الأول بـ النادي الأهلي المباراة أمام نظيره فريق سيراميكا كليوباترا برغبة واضحة في العودة لطريق الانتصارات بعد تعادله الأخير أمام نظيره فريق إنبي بهدف لكل فريق.

ويأمل الجهاز الفني واللاعبون في تصحيح المسار وتحسين مركز الفريق في جدول الترتيب، خاصة مع التراجع الذي صاحب نتائجه منذ بداية الموسم.

ويحتل فريق الكرة الأول بـ النادي الأهلي، حامل اللقب، المركز الخامس عشر في ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 6 نقاط فقط، جمعها من فوز وحيد وثلاثة تعادلات، فيما تلقى هزيمة أمام بيراميدز.

طموحات سيراميكا كليوباترا

في المقابل، يسعى سيراميكا كليوباترا لتقديم أداء قوي وتحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي، مستفيدًا من حالة الاستقرار الفني التي يعيشها الفريق حاليًا، إضافة إلى امتلاكه مجموعة من العناصر المميزة القادرة على صنع الفارق خلال اللقاء.