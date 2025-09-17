3732 متدربًا.. مركز القياس والتقويم بأسيوط يُحقق إنجازات في التدريب الأكاديمي والإحصائي |صور

قام الدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب ورئيس مجلس إدارة مركز القياس والتقويم، بزيارة مركز القياس والتقويم لمتابعة البرامج التدريبية، رافقه خلالها الدكتور محمد جابر قاسم، مدير المركز.

وجاءت الزيارة لاستعراض ما تم إنجازه مؤخرًا في الكليات من تطوير الاختبارات الإلكترونية والتصحيح الآلي المركزي للمقررات.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، على اهتمام الجامعة بتطوير نظم القياس والتقويم، مشيرًا إلى أهمية متابعة برامج المركز في دعم جودة التعليم ورفع كفاءة الأداء الأكاديمي والإداري، بما يعزز رسالة الجامعة العلمية وخدمة المجتمع.

وأوضح الدكتور أحمد عبد المولى أن المركز يسعى لدعم الجامعة في تحقيق رسالتها العلمية والبحثية وخدمة المجتمع، من خلال:

تطوير خطط التقييم ورفع كفاءة الأداء الأكاديمي والإداري.

تقديم الدعم الفني للمتعاملين في تطبيق نظم القياس والتقويم الإلكتروني.

تقديم الاستشارات العلمية للجهات الراغبة في تطبيق هذه النظم.

إجراء البحوث العلمية لتطوير نظم القياس والتقويم.

وأشار الدكتور محمد جابر إلى أن المركز ينظم مجموعة من الدورات التدريبية الدورية، أبرزها:

أسس القياس والتقويم

أساليب القياس والتقويم وأدواته

إعداد المفردة الاختيارية

التحليل الإحصائي الكلاسيكي

إعداد جدول المواصفات

تقييم الاختبارات الشفهية والعلمية والإكلينيكية

يُذكر أن المركز يعقد ثماني دورات تدريبية شهريًا، وقد بلغ إجمالي عدد المتدربين 3732 شخصًا عبر 148 دورة تدريبية للمعدين والمدرسين المساعدين.