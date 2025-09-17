عودة دي بروين.. مانشستر سيتي يواجه نابولي في دوري أبطال أوروبا

يستقبل مانشستر سيتي وجهًا مألوفًا في ملعب الاتحاد يوم الخميس، حيث يستهل مشواره في دوري أبطال أوروبا بمواجهة نابولي وكيفن دي بروين.

بينما بكى بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، عندما خاض لاعب خط الوسط البلجيكي مباراته الأخيرة مع فريقه الموسم الماضي، قال المدرب الإسباني إنه سيستمتع بعودة دي بروين يوم الخميس "بعد المباراة".

دي بروين، الذي فاز بـ 19 لقبًا خلال فترة تألقه التي استمرت 10 سنوات مع مانشستر سيتي، وقاد الفريق في بعضٍ من أكثر مواسمه هيمنةً، يعود سريعًا إلى مانشستر بعد انتقاله الصيفي إلى نابولي.

على الرغم من أنه يرتدي الآن قميص نابولي الأزرق، إلا أن "الملك كيفن" لا يزال شخصيةً محبوبةً في مانشستر سيتي.

لا يُفاجأ غوارديولا بسهولة اندماج دي بروين في تشكيلة أنطونيو كونتي الإيطالية، مسجلًا هدفين في ثلاث مباريات. قال: "بالطبع، من الرائع عودته. يتأقلم اللاعبون في هذا المستوى (الدوري الإيطالي) بسرعة كبيرة ولا يحتاجون إلى الكثير من الوقت للتأقلم".

أُقصي السيتي من دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي على يد ريال مدريد في الأدوار الإقصائية.

وقال غوارديولا إنه على الرغم من أن عملاق أوروبا السابق لم يكن يُعتبر المرشح الأوفر حظًا هذا الموسم، إلا أنه يقترب من مرحلة الدوري بتفاؤل حذر.

وقال: "استمتعوا باللحظة. نحن سعداء بوجودنا هنا بعد هذا المسار الذي سلكناه، لذا نركز فقط على الغد وعلى المباراة التي سنخوضها والبدء بشكل جيد في هذه البطولة". "إذا بدأت بنتيجة سيئة، فقد يكون الأمر صعبًا".

يمكن للسيتي الاستفادة من الخبرة الأوروبية لحارسه الجديد جيانلويجي دوناروما، الذي كان لاعبًا أساسيًا في فوز باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

وقال غوارديولا: "لطالما قلت إنه في العقد الماضي، كان لدينا حراس مرمى رائعون". لكن جيجي، في عمره الذي لا يتجاوز 26 عامًا، قادر على اللعب معنا لسنوات عديدة، وهو حارس مرمى من الطراز الرفيع.

مع عودة دي بروين التي تُضفي أجواءً حماسية على المباراة، وحرص كلا الفريقين على بدء المباراة بقوة، يُتوقع أن تكون مباراة الخميس مثيرة على ملعب الاتحاد.