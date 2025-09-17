أداءٌ رائع .. فيسيل كوبي يفتتح دوري أبطال آسيا بالفوز على شنجهاي

حقق فيسيل كوبي فوزًا سهلًا 3-0 على شنجهاي بورت، بطل الدوري الصيني الممتاز، يوم الأربعاء، حيث قادت أهداف إريك وتايسيه مياشيرو ويويا أوساكو الفريق الياباني إلى الفوز في أول مباراة له في دوري أبطال آسيا هذا الموسم.

قدّم بطل الدوري الياباني، الذي لم يُتوّج باللقب القاري في ثلاث مشاركات سابقة، أداءً رائعًا ضد مضيفه، حيث افتتح إريك التسجيل من على حافة منطقة الجزاء في الدقيقة 19.

أصبح الجناح البرازيلي صانعًا للأهداف عندما أرسل عرضيةً متقنةً من الجهة اليمنى إلى مياشيرو الذي سجل برأسيةٍ أرضيةٍ في مرمى حارس بورت تشين وي.

جاء الهدف الثالث لكوبي قبل نهاية الشوط الأول بقليل، حيث مرر إريك الكرة إلى غوتوكو ساكاي خلف خط دفاع شنغهاي، الذي مررها المدافع إلى أوساكو غير المراقب ليسددها في مرمى تشين.

انضم كوبي إلى زميله في الدوري الياباني سانفريتشي هيروشيما، وأندية غانغوون وأولسان من كوريا الجنوبية، وبوريرام يونايتد من تايلاند، كفرق فائزة من الجولة الافتتاحية في شرق آسيا.

احتاج أولسان، البطل السابق، إلى انتفاضة متأخرة ليضمن فوزًا بنتيجة 2-1 على أرضه على تشنجدو رونغتشنج، الوافد الجديد على البطولة، يوم الأربعاء.

تقدم متصدر الدوري الصيني الممتاز في الدقيقة 44 عندما سدد بيدرو ديلجادو، المعروف أيضًا باسم دي إرجيادو منذ حصوله على الجنسية الصينية عام 2019، في الزاوية السفلى لمرمى جو هيون وو.

عادل البديل أوم وون سانج النتيجة لأولسان قبل 14 دقيقة من نهاية المباراة، مستغلًا تمريرة داريجان بويانيتش الطويلة من نصف ملعبه قبل أن يسددها بقوة في مرمى الحارس جيان تاو.

طُرد ديلجادو لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع لعرقلته تشوي سيوك هيون، وبعد دقيقتين، استغل أولسان الفرصة بتسجيل هيو يول هدف الفوز.

ستتأهل الفرق الثمانية الأولى في مرحلة الدوري المكونة من 12 فريقًا إلى الأدوار الإقصائية في مارس، على أن تُقام مباريات ربع النهائي ونصف النهائي والنهائي في المملكة العربية السعودية في أبريل.