تقرير لجنة التحقيق الدولية بشأن غزة.. أحمد موسى يقدم حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي
جامعة القاهرة تحتفي بيوم الوفاء.. تكريم الراحلين والمتقاعدين والمتميزين
خلال ساعات.. موعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب 2025 لطلاب المرحلة الثالثة
لم تحسم .. إلهام شاهين تكشف حقيقة مشاركتها فى ماراثون رمضان 2026| خاص
تنوية هام من الإسكان الاجتماعي للراغبين في حجز وحدة سكنية
منتخب إسبانيا يدرس الانسحاب من كأس العالم 2026 بسبب إسرائيل
حسام الغمري: الإخوان صرفوا أموالا كثيرة لتشويه موقف الدولة المصرية تجاه فلسطين
حسام الغمري: كلمة الرئيس السيسي في قمة الدوحة عورت الإخوان جامد
محمد شردي للإخوان: أنا سياسي من 40 سنة هتعملوا معايا إيه.. كلكوا مكشوفين
هل يُطبق نظام البكالوريا في الثانوية الأزهرية؟.. جامعة الأزهر ترد
إسرائيل تهاجم الاتحاد الأوروبي على خلفية مقترحات بفرض عقوبات بسبب حرب غزة
في اتصال هاتفي.. وزير الخارجية التركي يبحث مع نظيريه المصري والسعودي آخر التطورات في غزة
المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري تستعرض رحلة التعامل مع مصابي الشعب الفلسطيني

إسراء صبري

استعرضت أمال إمام  المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، رحلة الهلال الأحمر المصري في التعامل مع مصابي الشعب الفلسطيني ومرافقيهم، بداية من دخولهم معبر رفح وحتى المستشفيات.

وأوضحت خلال كلمتها بالمؤتمر الصحفي، أن مركز الخدمات الإنسانية يقدم الخدمات الطبية الأولية للمرضى والمصابين، متابعة: قدمنا خدمات طبية تجاوزت الـ 244 ألف خدمة، مابين أدوات وفحوصات طبية والأطراف الصناعية وغيرها.

ولفتت إلى توزيع الاحتياجات الإغاثة للأسر الفلسطينية، بالإضافة إلى توفير بعض المساعدات النقدية لبعض الحالات التي تحتاج إلى تدخل بشكل مختلف.

واسترسلت: قدمنا خدمات إعادة الروابط الأسرية ما بين المصابين وأهله، مشددة على أن المساعدات الإنسانية ليست الحل والتدخل السياسي هو الحل.

الهلال الأحمر المصري الشعب الفلسطيني معبر رفح

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن “رياض الأطفال” بالمدارس في العام الدراسي الجديد

الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم حسم الأمر.. ما مصير الشقة بعد وفاة المستأجر؟

البلوجر محمد المطعنى

أجرها 50 ألف جنيه في اليوم.. المطعني يكشف لـ "صدى البلد" كواليس أزمته مع سما المصري

وسط ترقب لقرار الفيدرالي.. سعر الذهب عيار 21 الآن الأربعاء 17 سبتمبر 2025

وسط ترقب لقرار الفيدرالي.. سعر الذهب عيار 21 الآن الأربعاء 17 سبتمبر 2025

سيف زاهر

الأزمة عادت من جديد.. سيف زاهر يصدم جماهير الزمالك بهذا الأمر

مشغولات ذهبية

بعد تحقيقها رقما تاريخيا.. مفاجأة بأسعار الذهب الآن في مصر

دولار امريكي

رسميا الآن.. تحرك سعر صرف الدولار بختام التعاملات

اجازة

4 أيام في سبتمبر.. ما موعد الإجازة الرسمية المقبلة للقطاع العام والخاص؟

المستشار حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة مع الإعلامية رانيا هاشم

بمناسبة مرور 150 عامًا على إنشاء هيئة قضايا الدولة.. رانيا هاشم تكشف عن كواليس العمل داخلها

المساعدات الإنسانية

الهلال الأحمر: 700 يوم عمل إنساني متواصل لتقديم المساعدات لغزة

طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ

بتكلفة 80 مليون جنيه...محافظ الشرقية يفتتح عدداً من مدارس مدينة بلبيس

مع بداية الدراسة احترس.. علامات شبيهة بالبرد تكشف عن أمراض خطيرة

حملة لرفع الإشغالات والتعديات عن شوارع الزقازيق

المتهم

ضبط المتهم بقيادة موتوسيكل عكس الاتجاه بالغربية| فيديو

المتهم

مشهد كوميدي.. القبض على المتهم بالسخرية من شرطة إحدى الدول

محمد رمضان

محمد رمضان يطرح أحدث اغانيه "تصدق ولا متصدقش"

المتهم

الداخلية تضبط المتهم بالتعدي على سائق في طريق الأوتوستراد| فيديو

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

د. أل منصور

د. أمل منصور تكتب: التصالح بعد الخصام.. عودة القلب إلى مكانه

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب.. الرئيس السيسي قائد الأمة ورسائل الحسم في قمة الدوحة

