المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري تستعرض رحلة التعامل مع مصابي الشعب الفلسطيني

استعرضت أمال إمام المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، رحلة الهلال الأحمر المصري في التعامل مع مصابي الشعب الفلسطيني ومرافقيهم، بداية من دخولهم معبر رفح وحتى المستشفيات.

وأوضحت خلال كلمتها بالمؤتمر الصحفي، أن مركز الخدمات الإنسانية يقدم الخدمات الطبية الأولية للمرضى والمصابين، متابعة: قدمنا خدمات طبية تجاوزت الـ 244 ألف خدمة، مابين أدوات وفحوصات طبية والأطراف الصناعية وغيرها.

ولفتت إلى توزيع الاحتياجات الإغاثة للأسر الفلسطينية، بالإضافة إلى توفير بعض المساعدات النقدية لبعض الحالات التي تحتاج إلى تدخل بشكل مختلف.

واسترسلت: قدمنا خدمات إعادة الروابط الأسرية ما بين المصابين وأهله، مشددة على أن المساعدات الإنسانية ليست الحل والتدخل السياسي هو الحل.