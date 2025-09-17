الهلال الأحمر المصري: إدخال أكثر من نصف مليون طن مساعدات لغزة

أكدت أمال إمام المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، أن فريق عمل الهلال الأحمر يواصل عمله لتجميع شاحنات المساعدات التي تأتي من كافة أنحاء مصر كي تدخل العريش.



وقالت أمال إمام في كلمتها في مؤتمر صحفي خلال فعالية استجابة مصر للكارثة الإنسانية معا لإبقاء غزة حية ، :" هناك مركز رئيس لوجستي في العريش يقوم بفحص المساعدات والتأكد من أن هذه المساعدات من الأولويات والاحتياجات التي يحتاجها قطاع غزة".

وتابعت أمال إمام :" تنسيق كامل بين الهلال الأحمر المصري وأكثر من 59 دولة لإيصال المساعدات لغزة ".



وأكملت أمال إمام :" تنسيق مستمر بين الهلال الأحمر المصري والأمم المتحدة ومنظماتها ووكالتها ".

وتابعت أمال إمام :" الهلال الأحمر استقبل ما يقرب من 916 طائرة تحمل مساعدات لغزة من مختلف الدول وتم استقبالها في 3 مطارات مصرية ، كما تم استقبال شحنات بحرية تقدر بـ 599 شحنة بحرية تحمل مساعدات لغزة ".

وأكملت امال إمام :" ما تم إدخاله لغزة يزيد عن نصف مليون طن من المساعدات وأكثر من 70 % من هذه المساعدات كانت غذائية والنسبة الباقية طبية وإغاثية ".