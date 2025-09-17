قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محافظات

لضمان جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب.. متابعة ميدانية من تعليم دمياط

تعليم دمياط
تعليم دمياط
زينب الزغبي

​في إطار الاستعدادات المكثفة لبدء العام الدراسي الجديد، أكد  ياســـر عمـــاره، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، استمرار عمل لجان المتابعة الميدانية على جميع مدارس المحافظة.

وتأتي هذه الخطوة لضمان جاهزية المدارس الكاملة لاستقبال الطلاب والطالبات، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة مع بداية الدراسة.


​و أوضح "عمــــاره" أن لجان المتابعة تهدف إلى التأكد من إتمام المدارس لجميع المهام المطلوبة قبل انطلاق الدراسة. وتشمل هذه المهام الانتهاء من تجهيز قاعات رياض الاطفال ووضع اللمسات النهائية على تجهيزات الفصول الدراسية، بالإضافة إلى التأكد من جاهزية المعامل والمكتبات. وأشار إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى توفير مناخ تعليمي آمن ومثمر، يسهل على الطلاب تلقي الدروس دون أي معوقات.

وأشار "وكيل الوزارة" أن أهم محاور المتابعة التي تركز عليها اللجان، هي عملية تسليم الكتب الدراسية للطلاب، مؤكداً أن هناك توجيهات مشددة لجميع مديري المدارس بضرورة الانتهاء من توزيع الكتب على الطلاب في أقرب وقت ممكن لضمان عدم تأخر العملية التعليمية.

كما أكد على أهمية تعليق قوائم الفصول والجداول المدرسية في أماكن واضحة يسهل على الطلاب وأولياء الأمور الاطلاع عليها، مما يسهم في تنظيم سير اليوم الدراسي وتجنب أي ارتباك.

​وأكد الأستاذ "ياســـر عمـــاره" أن المتابعات لن تتوقف عند بداية العام الدراسي، بل ستستمر لضمان سير العملية التعليمية بانضباط وفاعلية، ومتابعة الميدانية على جميع مدارس قد تظهر للتعامل معها بشكل فوري.

كما وجه الشكر لجميع العاملين في قطاع التعليم بالمحافظة على جهودهم المبذولة في تجهيز المدارس، متمنيًا عامًا دراسيًا ناجحًا ومثمرًا لجميع الطلاب والمعلمين.

